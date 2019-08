A LONGi assina acordo de cooperação com a SICES para embarques anuais de 200 MW

SÃO PAULO, 31 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- Durante a feira Intersolar South America 2019, a LONGi e a SICES, a maior distribuidora de produtos solares do Brasil, assinaram um acordo de cooperação estratégica onde a LONGi fornecerá 200 MW de módulos Mono PERC de alta eficiência por ano para a SICES para os segmentos de geração distribuída no Brasil, México e outras regiões.

A cooperação estratégica injetará nova vitalidade no mercado de geração distribuída na América Latina. Sendo a parceira estratégica global da LONGi, a SICES tem acesso aos mais avançados módulos Hi-MO 4 com potência de saída de até 440 W e ao recentemente lançado módulo Hi-MO X em telhas shingle com eficiência que excede 20%.

"A cooperação com a LONGi é mais uma conquista para a SICES. Com os avançados produtos e liderança em tecnologia da LONGi, a SICES pode promover mais efetivamente os produtos de energia limpa e alcançar maiores sucessos no setor fotovoltaico", disse o porta-voz da SICES.

A LONGi considera o Brasil e outros mercados da América Latina muito importantes. Com a parceria estratégica, a LONGi e a SICES têm certeza de que alcançarão sucesso ainda maior no mercado fotovoltaico.

"Estamos muito satisfeitos por celebrarmos esta cooperação estratégica com a SICES", disse Richard For, vice-presidente da LONGi Solar. "A LONGi continuará a atender os clientes com tecnologias avançadas e produtos confiáveis".

Durante a feira Intersolar South America, a LONGi apresentou o módulo mono bifacial Hi-MO 4 de alta eficiência e o inovador módulo Hi-MO X, levando inovações tecnológicas líderes da área fotovoltaica para os clientes e parceiros da América Latina.

Sobre a SICES

A SICES é a principal distribuidora no Brasil. Desde seu estabelecimento no Brasil em 2013, a SICES já forneceu mais de 415 MW de equipamentos de energia limpa para projetos de geração distribuída e se tornou a maior provedora de soluções de energia solar no mercado brasileiro de produtos fotovoltaicos.

Sobre a LONGi

Fundada em 2000 e listada na Bolsa de Valores de Xangai em 2012, a LONGi é a empresa de produtos fotovoltaicos mais valiosa do mundo e a maior fabricante de fatias (wafers), células e módulos solares de silício monocristalino, com uma cadeia de valor verticalmente integrada.

