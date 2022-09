À Madagascar, les mini-réseaux mis en place grâce à la Facilité universelle pour l'énergie sont raccordés pour la première fois

VIENNE, 9 septembre 2022 /PRNewswire/ -- La Facilité universelle pour l'énergie (FUE), un mécanisme de financement basé sur résultats et géré par Sustainable Energy for All (SEforALL), vient d'atteindre une étape importante : ses premiers raccordements électriques ont été vérifiés. Huit communautés de Madagascar profitent désormais de 542 raccordements à des mini-réseaux. En conséquence, la FUE a également procédé au décaissement de son premier financement puisque le promoteur de mini-réseaux WeLight a reçu 592 dollars US par raccordement.

Improved electricity access is having a positive impact on local residents in Ambohitoaka, Madagascar, where the Universal Energy Facility has supported the development of mini-grids.

Damilola Ogunbiyi, Présidente-Directrice générale et Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies pour l'Énergie durable pour tous et co-présidente d'ONU-Énergie explique : « Il s'agit d'une étape importante pour la Facilité universelle pour l'énergie. »

« Les raccordements dans les communes d'Ambovonomby, Mangindrano, Marovato, Ambohitoaka, Anjozoromadosy, Ambodisaina, Andohajango, et Marotrandano à Madagascar prouvent que le financement basé sur résultats permet de fournir une électricité abordable et fiable, rapidement et à l'échelle adéquate, et d'aider les populations les plus démunies. »

Lancée en octobre 2020, la FUE est un mécanisme financé par de multiples donateurs. Elle accorde des financements à des organisations éligibles une fois les raccordements vérifiés. Grâce à ce modèle basé sur les résultats, les entreprises sont encouragées à mener leurs projets rapidement et à l'échelle adéquate, contrairement aux passations de marché classiques pour le financement de projets énergétiques.

Pour sa première vague de projets, la FUE soutient la mise en place de mini-réseaux au Bénin, à Madagascar et en Sierra Leone. Les 542 premiers raccordements vérifiés à Madagascar vont fournir de l'électricité à environ 2 170 personnes et permettront également d'alimenter des entreprises et d'importants services communautaires.

Romain de Villeneuve, Président-Directeur général de WeLight Afrique explique : « Nous sommes ravis de l'existence de ce financement qui sera fondamental pour permettre de fournir de l'électricité aux habitants et stimuler le développement économique et les améliorations sociales dans huit nouveaux villages de Madagascar. »

Dans la commune d'Ampasimatera, les nouveaux mini-réseaux devraient permettre d'offrir de nouvelles opportunités économiques aux habitants.

Thyerry Rozenaly, le maire d'Ampasimatera, explique : « L'électricité seule ne permet pas de créer les conditions propices à la croissance économique, mais elle n'en reste pas moins essentielle pour répondre aux besoins de la population d'Ampasimatera et faciliter le développement d'activités économiques dans la commune. »

D'autres mini-réseaux financés par la FUE sont en cours de construction dans trois pays. Le mécanisme prévoit de financer, sur la base des résultats, environ 14 000 raccordements électriques.

Le 24 août, la FUE a également lancé, au Nigeria tout d'abord, une seconde vague de projets qui se concentre sur les systèmes solaires autonomes à usage productif. Cette deuxième vague vise à fournir de l'électricité aux ménages, mais aussi aux micro, petites et moyennes entreprises.

La FUE est un mécanisme financé par de multiples donateurs. Elle est soutenue par la Fondation Shell, la Fondation Rockefeller, la Africa Minigrid Developers Association, Power Africa, Good Energies, UKaid, Carbon Trust, la IKEA Foundation, le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du développement (BMZ) et l'Agence allemande de coopération internationale (GIZ).

À propos de Sustainable Energy for All



Sustainable Energy for All(SEforALL) est une organisation internationale qui travaille en partenariat avec les Nations Unies et des dirigeants de gouvernements, du secteur privé, d'institutions financières, de la société civile et d'organismes philanthropes afin d'accélérer l'action en vue de la réalisation de l'Objectif de développement durable 7 (ODD 7) - garantir l'accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes à un coût abordable d'ici 2030 - conformément à l'Accord de Paris sur le climat. SEforALL œuvre pour assurer une transition énergétique propre qui ne laisse personne de côté et offre à chacun de nouvelles opportunités de réaliser son potentiel.

SEforALL est dirigée par Damilola Ogunbiyi, PDG et représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies pour l'énergie durable pour tous et coprésidente d'ONU-Énergie. Suivez-la sur Twitter @DamilolaSDG7. Pour plus d'informations, suivez @SEforALLorg.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=K6NaXEzCeOk

