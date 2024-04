Le gouvernement zambien et ses partenaires dévoilent un nouveau mécanisme financier pour accélérer l'accès à l'énergie grâce à des mini-réseaux

LUSAKA, ZAMBIE, 11 avril 2024 /PRNewswire/ -- À l'appui de la décision de Son Excellence le président Hakainde Hichilema d'accélérer le déploiement de mini-réseaux par le biais de l'initiative 1000 Mini-Rid, le gouvernement zambien a dévoilé aujourd'hui un nouveau mécanisme financier pour soutenir les mini-réseauxles développeurs de réseaux : le Demand Stimulation Incentive. Pilotée par la Fondation Rockefeller avec le soutien de l'Alliance mondiale pour le peuple et la planète (GEAPP) et de Sustainable Energy for All (SEforALL), cette incitation basée sur les résultats, la première en son genre, contribuera à surmonter les obstacles au déploiement des mini-réseaux, augmentant ainsi l'accès des Zambiens à l'énergie.

L'Incitatif à la stimulation de la demande soutiendra le développement rural en stimulant les utilisations productives de l'énergie dans les communautés qui n'ont actuellement pas accès à une électricité fiable. Conçu comme une subvention basée sur des subventions, l'incitatif oriente les développeurs de mini-réseaux pour connecter rapidement les petites entreprises et les institutions publiques, ce qui stimule la génération de revenus et l'activité économique dans ces communautés.

Dans sa première phase, l'incitatif ciblera les mini-déploiements sur 100 sites prioritaires, ce qui aura un impact positif sur les moyens de subsistance de 30 000 Zambiens ruraux et sur le bien-être de plus de 100 000 Zambiens en électrifiant les écoles, les hôpitaux et d'autres institutions communautaires. L'amélioration de l'accès à une énergie fiable, abordable et moderne reste une priorité clé pour le gouvernement de Zambie et un catalyseur essentiel pour soutenir le développement économique dans le pays.

Le lancement de l'initiative 1000 Mini-grid à la COP28 a marqué une étape importante dans la poursuite du développement durable et de l'accessibilité de l'énergie en Zambie. Avec le soutien de la Fondation Rockefeller, de GEAPP et de SEforALL, la Mini-initiative 1000, qui vise à relever les défis de l'accessibilité énergétique et à stimuler la croissance dans des secteurs cruciaux, notamment l'agriculture, l'énergie et le développement rural, vise à atteindre un million de personnes au cours des prochaines années.

Citations à l'appui

« La Zambie s'est engagée à transformer son paysage énergétique, et l'initiative 1000 Mini-Rid fournit une base solide pour fournir une énergie fiable, abordable et moderne aux communautés rurales. Il s'agit d'une entreprise de collaboration avec le soutien de nos précieux partenaires, la Fondation Rockefeller, GEAPP et SEforALL. Je me réjouis de la transformation que cette initiative révolutionnaire représente, notamment le développement économique, la création d'emplois, une meilleure éducation et des soins de santé. »

Son Excellence monsieur Hakainde Hichilema, président de la République de Zambie

« La Zambie montre la voie avec sa vision d'accélérer l'électrification miniGrid dans les communautés qui ont longtemps disparu sans énergie fiable et abordable. La réalisation de cette vision nécessitera une collaboration et une coordination entre de nombreuses parties prenantes, notamment les institutions publiques, les entités privées, les philanthropes, les donateurs, les investisseurs et les communautés elles-mêmes. La Fondation Rockefeller est fière de soutenir cette approche innovante et ambitieuse pour libérer la puissance de l'énergie renouvelable distribuée pour faire progresser les opportunités, même si nous ralentissons la crise climatique. »

Dr Rajiv J. Shah, président de la Fondation Rockefeller

« Cette initiative 1000 Mini-Rid est un autre exemple de l'engagement de la Zambie à l'égard des objectifs de développement durable et en particulier de l'ODD-7. L'incitatif de stimulation de la demande que nous avons dévoilé aujourd'hui est une solution immédiate qui, selon nous, contribuera à débloquer le marché des mini-réseaux en Zambie. Nous pensons que cet incitatif accélérera considérablement la fermeture des écarts actuels en matière d'accès à l'énergie, ce qui contribuera grandement à améliorer la sécurité énergétique et la croissance économique de l'énergie en Zambie, créant ainsi de nouvelles possibilités pour des millions de Zambiens. »

Damilola Ogunbiyi, PDG et représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour l'énergie durable pour tous, et coprésidente d'ONU-Énergie

« GEAPP est fier de soutenir la vision de H.E. President Hichilema de construire un système énergétique plus résilient, durable et équitable, en déployant des systèmes d'énergie renouvelable distribuée (DRE) pour améliorer l'accès nouveau et amélioré dans les communautés où ils sont la solution d'électrification la plus rapide et la moins coûteuse. Le déploiement de cet incitatif à la stimulation de la demande aidera les développeurs de mini-réseaux à travailler avec les communautés pour stimuler l'utilisation productive de l'énergie et encouragera les institutions publiques à se connecter à l'électricité durable. »

Joseph Nganga, PDG par intérim de la Global Energy Alliance for People and Planet (GEAPP)

