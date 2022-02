A MAIS RECENTE OFERTA DE MOEDA DE COLECIONADOR DA ROYAL CANADIAN MINT INCLUI UMA BELA HOMENAGEM DE PRATA AO GRANDE INVENTOR ALEXANDER GRAHAM BELL

OTTAWA, ONTÁRIO, 1º de fevereiro de 2022 /PRNewswire/ -- Histórias de grandes conquistas frequentemente são colocadas em moedas da Casa da Moeda Real Canadense e, para marcar o 175º aniversário do nascimento do famoso inventor Alexander Graham Bell, a Mint está dedicando seu dólar de prata de prova de 2022 ao seu legado de inovação e compromisso de toda a vida com a ciência. Nascido na Escócia, Bell estabeleceu-se com sua família em Brantford, Ontário, onde desde cedo desenvolveu uma paixão pela resolução de problemas, o que despertou seu interesse pela ciência. Depois de inventar o telefone em 1876, mais tarde ele construiu uma propriedade perto de Baddeck, na ilha de Cape Breton, na Nova Escócia. Foi lá que ele contribuiu com mais inovações, como o dardo de prata, o primeiro avião motorizado do Canadá e um hidroavião (embarcação hidrofólica) futurista que brilhou nas águas do lago Bras D'Or.