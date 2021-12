A marca líder de cervejas Corona anuncia planos de criar um destino em uma ilha natural que celebra seus ingredientes 100% naturais

"A Corona Island é diferente de tudo que já fizemos antes. Como uma marca tão profundamente conectada com a natureza, queríamos respeitar e celebrar o ambiente natural que fornece nossos ingredientes 100% naturais", disse Felipe Ambra, vice-presidente global da Corona. "Agora, mais do que nunca, as pessoas precisam se reconectar com a segurança com a natureza. Estamos convidando pessoas de todo o mundo a se unirem e combinarem educação com turismo responsável. Nossa esperança é que, ao voltarem para casa, os hóspedes terão se apaixonado novamente pela natureza e estarão reenergizados para serem melhores cidadãos globais em suas comunidades. Quando as pessoas estão apaixonadas por alguém ou alguma coisa, sempre fazem o possível para protegê-lo - este é nosso objetivo com a Corona Island."

Como uma cerveja nascida na praia, a Corona é fabricada com ingredientes 100% naturais: água, cevada, milho ou arroz e lúpulo. O ambiente natural e a experiência do hóspede da Corona Island são uma extensão direta da marca. A maioria das pessoas passa seu tempo em ambientes fechados, e esta experiência vai tirar os visitantes de sua monotonia diária, ajudando-os a coexistir em beleza natural. Desconectar-se para reconectar-se é a intenção por trás desta experiência holística.

Uma vez na ilha, os hóspedes terão a oportunidade de se desconectar dos fatores estressantes diários e ancorar sua estadia de uma semana com tudo incluído em pontos de contato educacionais imersivos que se concentram no consumo consciente e na vida sustentável. Entre as atividades estão oficinas que ensinam a viver sem o uso de plástico até meditações guiadas pelos sons da ilhas natural, seguidas de uma visita a uma fazenda que fornece os ingredientes de origem local da ilha. Os hóspedes também poderão relaxar em harmonia com a natureza graças ao projeto ecologicamente consciente e a uma programação culinária inspirada na atmosfera orgânica do local. A ilha conta com praias relaxantes, enclaves botânicos exuberantes e águas azuis cristalinas para os visitantes curtirem e se apaixonarem pela natureza.

O número de hóspedes será estritamente limitado como parte dos esforços da Corona para garantir que a ilha funcione com uma pegada ambiental mínima. O acesso à Corona Island será disponibilizado das seguintes maneiras:

Os residentes dos seguintes países* têm a oportunidade de ganhar uma viagem com tudo pago para a Corona Island em 2022. Cada país terá seu próprio meio de premiação, seja ganhando milhas por meio de compras de produtos, coletando selos ou encontrando um bilhete dourado.





em 2022. Cada país terá seu próprio meio de premiação, seja ganhando milhas por meio de compras de produtos, coletando selos ou encontrando um bilhete dourado. Nesta terça-feira após o Dia de Ação de Graças, um leilão global organizado pela CharityBuzz premiará um vencedor e nove convidados com uma experiência exclusiva nesta ilha particular. O grande prêmio inclui uma estadia com duração de uma semana com tudo pago na Corona Island em 2022. Os lucros do leilão beneficiarão a Oceanic Global e estarão abertos apenas a residentes que não sejam residentes dos EUA.

Além de verificar as conquistas de sustentabilidade da Corona Island, a Oceanic Global também oferecerá um valioso aconselhamento na criação de atividades educacionais envolventes que atraiam a atenção para a poluição plástica, a proteção do ecossistema e a conservação geral do oceano. A equipe de hospitalidade e os hóspedes da ilha também passarão pelo treinamento de sustentabilidade da Oceanic Global e melhores práticas operacionais de acordo com os critérios descritos no Blue Standard.

"Estamos orgulhosos de fazer parceria com a Corona Global para promover o compromisso contínuo da marca com a sustentabilidade por meio de seus esforços com a Corona Island", disse Lea d'Auriol, fundadora da Oceanic Global. "Ao implementar o Blue Standard, a Corona Island demonstra o potencial para as empresas gerarem impacto tangível e operarem em equilíbrio com o mundo natural. Estamos entusiasmados em atestar e celebrar as conquistas de sustentabilidade da Corona na Corona Island, bem como treinar hóspedes e funcionários em práticas e comportamentos responsáveis que possam levar com eles além de sua estadia."

A Corona Island é uma continuação do compromisso contínuo da Corona com a sustentabilidade e a conservação do oceano. A Corona tem um longo histórico de ajudar a proteger o paraíso, tendo trabalhado com mais de 68 mil voluntários para concluir mais de 1.400 limpezas, limpando mais de 44 milhões de metros quadrados de praias no processo. A empresa superou seu compromisso de 2017 de proteger 100 ilhas até 2020 e protegeu quase 250 ilhas até o momento. No início deste ano, a marca alcançou um marco significativo ao recuperar mais plástico do que libera: uma pegada de plástico zero em todo o mundo. Em 2021, a Corona anunciou um projeto piloto na Colômbia para utilizar palha de cevada nas embalagens de seis unidades como uma alternativa às embalagens plásticas e continua a se concentrar no projeto dos produtos para reduzir o plástico de sua cadeia de suprimentos.

*Os países elegíveis são: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, República Dominicana, Equador, Guatemala, Paraguai, Peru e África do Sul.

Sobre a Corona

Criada no México, a Corona é a marca líder de cerveja do país, a cerveja mexicana mais popular do mundo, exportada para mais de 180 países. A Corona é pioneira no setor de cerveja e foi a primeira a usar uma garrafa transparente para mostrar sua pureza e alta qualidade para o mundo. A arte encontrada na garrafa foi pintada, destacando nosso compromisso com a qualidade em nossas embalagens e a nossa herança mexicana. Nenhuma Corona está completa sem limão. Adicionando naturalmente personalidade, sabor e refrescância, o ritual do limão faz parte integrante de uma experiência verdadeiramente única da Corona. A marca é sinônimo de praia e celebra o tempo ao ar livre. A marca convida as pessoas a fazer uma pausa, relaxar e apreciar os simples prazeres da vida. A Corona tem um compromisso contínuo com a redução do uso de plástico. A empresa superou sua missão de proteger 100 ilhas antes de 2020 e continua a implementar esforços globais consistentes de limpeza.

Sobre a Oceanic Global

Fundada em 2016 por Lea d'Auriol, a Oceanic Global (OG) nos inspira a cuidar profundamente do oceano e oferece soluções para protegê-lo. A organização internacional sem fins lucrativos destaca a relação essencial dos seres humanos com o oceano e capacita indivíduos, comunidades e setores a criar mudanças positivas. A Oceanic Global cria experiências educacionais, presta serviços de consultoria em operações sustentáveis e envolve as comunidades locais para gerar um impacto mensurável para nosso bem-estar coletivo. Em 2020, a Oceanic Global lançou o Blue Standard (Blue), um padrão inédito do setor que estabelece responsabilidade universal para a liderança empresarial sustentável e capacita indústrias e empresas de todos os tamanhos a atingir um impacto mensurável que proteja nosso planeta azul. A Oceanic Global está sediada no Brooklyn, em Nova York, com centros internacionais e bases de voluntários em Nova York, Londres, Los Angeles, Barcelona, Tulum e Hong Kong. Refletindo seu alcance global, a organização também é, desde 2019, a parceira oficial sem fins lucrativos e de produção do Dia Mundial dos Oceanos das Nações Unidas. #CareDeeply | www.oceanic.global

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1698582/Corona_Island.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1698583/Corona_Island_Logo.jpg

FONTE Corona

SOURCE Corona