Die führende Biermarke Corona kündigt Pläne für ein natürliches Inselziel an, das seine 100 % natürlichen Inhaltsstoffe zelebriert

„Die Corona Island ist anders als alles, was wir je zuvor gemacht haben. Als eine Marke, die so sehr mit der Natur verbunden ist, wollten wir der natürlichen Umgebung, die unsere 100 % natürlichen Zutaten liefert, Respekt zollen und sie feiern", sagte Felipe Ambra, Global Vice President für Corona. „Die Menschen haben heute mehr denn je das Bedürfnis, sich in der freien Natur sicher zu bewegen. Wir laden Menschen aus der ganzen Welt ein, zusammenzukommen und Bildung mit verantwortungsvollem Tourismus zu verbinden. Wir hoffen, dass sich die Gäste bei ihrer Rückkehr wieder in die Natur verliebt haben und mit neuer Energie zu besseren Weltbürgern in ihren Gemeinden werden. Wenn Menschen in jemanden oder etwas verliebt sind, tun sie immer ihr Bestes, um es zu schützen - das ist unser Ziel mit der Corona Island."

Als ein Bier, das am Strand geboren wurde, wird Corona mit 100 % natürlichen Zutaten gebraut: Wasser, Gerste, Mais oder Reis und Hopfen. Die natürliche Umgebung von Corona Island und das Erlebnis der Gäste sind eine direkte Erweiterung der Marke. Die überwiegende Mehrheit der Menschen verbringt ihre Zeit in Innenräumen, und diese Erfahrung holt die Besucher aus ihrem täglichen Einerlei heraus und hilft ihnen, in der Schönheit der Natur zu leben. Die Absicht hinter dieser ganzheitlichen Erfahrung ist es, sich zu trennen, um sich wieder zu verbinden.

Auf der Insel haben die Gäste die Möglichkeit, vom Alltagsstress abzuschalten und ihren einwöchigen All-inclusive-Aufenthalt mit eindringlichen Bildungsangeboten zu verankern, die sich auf bewussten Konsum und nachhaltiges Leben konzentrieren. Zu den Beispielen für Aktivitäten gehören Workshops zum plastikfreien Leben, geführte Meditationen zu den natürlichen Klängen der Insel und der Besuch eines Bauernhofs, der die lokalen Zutaten der Insel liefert. Die Gäste können sich auch in Harmonie mit der Natur entspannen, dank des umweltbewussten Designs und des kulinarischen Angebots, das von der organischen Umgebung des Ortes inspiriert ist. Die Insel bietet erholsame Strände, üppige botanische Enklaven und kristallblaues Wasser für Besucher, die sich in die Natur verliebt haben.

Die Anzahl der Gäste wird streng begrenzt sein, da Corona bestrebt ist, die Insel mit einem minimalen ökologischen Fußabdruck zu betreiben. Der Zugang zur Corona Island wird auf folgende Weise ermöglicht:

Die Einwohner der folgenden Länder* haben die Möglichkeit, eine Reise nach Corona Island im Jahr 2022 zu gewinnen, bei der alle Kosten übernommen werden. Jedes Land hat seinen eigenen Gewinnspielmechanismus, sei es das Sammeln von Meilen durch Produktkäufe, das Sammeln von Stempeln oder das Finden eines goldenen Tickets.





Dieser Giving Tuesday, eine weltweite Auktion, die von CharityBuzz veranstaltet wird, wird einem Gewinner und neun Gästen ein exklusives privates Inselerlebnis bieten. Der Hauptpreis ist ein einwöchiger Aufenthalt auf der Corona Island im Jahr 2022, bei dem alle Kosten übernommen werden. Der Erlös der Auktion kommt Oceanic Global zugute und ist nur für Personen mit Wohnsitz außerhalb der Vereinigten Staaten zugänglich.

Oceanic Global wird nicht nur die Nachhaltigkeitsleistungen von Corona Island überprüfen, sondern auch wertvolle Ratschläge für die Entwicklung ansprechender Bildungsaktivitäten geben, die die Aufmerksamkeit auf die Plastikverschmutzung, den Schutz des Ökosystems und den allgemeinen Schutz der Ozeane lenken. Das Hotelteam und die Gäste der Insel werden außerdem von Oceanic Global in den Bereichen Nachhaltigkeit und betriebliche Best Practices gemäß den Kriterien des Blauen Standards geschult.

„Wir sind stolz darauf, mit Corona Global zusammenzuarbeiten, um das kontinuierliche Engagement der Marke für Nachhaltigkeit durch ihre Bemühungen um Corona Island zu fördern", sagte Lea d'Auriol, Gründerin von Oceanic Global. „Durch die Umsetzung des Blauen Standards zeigt die Insel Corona, dass die Unternehmen in der Lage sind, spürbare Auswirkungen zu erzielen und im Einklang mit der Natur zu arbeiten. Wir freuen uns darauf, Coronas Nachhaltigkeitsleistungen auf Corona Island zu überprüfen und zu feiern sowie Gäste und Mitarbeiter über verantwortungsvolle Praktiken und Verhaltensweisen zu schulen, die sie über ihren Aufenthalt hinaus mitnehmen können."

Corona Island ist eine Fortsetzung von Coronas kontinuierlichem Engagement für Nachhaltigkeit und Meeresschutz. Corona kann auf eine lange Geschichte beim Schutz des Paradieses zurückblicken: In Zusammenarbeit mit über 68.000 Freiwilligen wurden mehr als 1.400 Säuberungsaktionen durchgeführt und dabei über 44 Millionen Quadratmeter Strand gesäubert. Sie haben ihre 2017 eingegangene Verpflichtung, bis 2020 100 Inseln zu schützen, übertroffen und bis heute fast 250 Inseln geschützt. Anfang dieses Jahres hat die Marke einen bedeutenden Meilenstein erreicht, indem sie mehr Plastik zurückgewonnen hat, als sie freisetzt: ein Netto-Null-Fußabdruck aus Plastik weltweit. Im Jahr 2021 kündigte Corona ein Pilotprojekt in Kolumbien an, bei dem Sixpacks mit überschüssigem Gerstenstroh als Alternative zu Plastikverpackungen verwendet werden sollen, und konzentriert sich weiterhin auf das Produktdesign, um Plastik in der Lieferkette zu reduzieren.

*Zu den teilnahmeberechtigten Ländern gehören: Argentinien, Brasilien, Kanada, Chile, Kolumbien, Dominikanische Republik, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Peru und Südafrika.

Informationen zu Corona

Das in Mexiko beheimatete Corona ist die führende Biermarke des Landes und das weltweit beliebteste mexikanische Bier. Es wird in mehr als 180 Länder exportiert. Als erstes Bier in einer farblosen Flasche, die weltweit für seine Reinheit und Qualität steht, war Corona ein Pionier in der Bierindustrie. Das dargestellte Kunstwerk auf der Flasche ist mehr als rein dekorativ: Es unterstreicht unser Engagement für unser mexikanisches Erbe. Kein Corona ist komplett ohne die Limette. Das Limettenritual gibt dem Bier auf natürliche Weise Charakter, Geschmack und Frische und ist ein integraler Bestandteil der Erfahrung, die einzigartig für Corona ist. Die Marke ist ein Synonym für das Strandleben und zelebriert die Zeit unter freiem Himmel. Sie lädt die Menschen dazu ein, innezuhalten, zu entspannen und die einfachen Freuden des Lebens zu genießen. Das Thema Plastikmüll liegt Corona besonders am Herzen. Sie hat ihr Ziel, bis zum Jahr 2020 100 Inseln zu schützen, bereits übertroffen und unternimmt weiterhin konsequente globale Säuberungsaktionen.

Informationen zu Oceanic Global

Oceanic Global (OG) wurde 2016 von Lea d'Auriol gegründet und inspiriert uns dazu, uns intensiv um den Ozean zu kümmern und Lösungen für seinen Schutz zu finden. Die internationale Non-Profit-Organisation beleuchtet die grundlegende Beziehung der Menschheit zum Ozean und befähigt Einzelpersonen, Gemeinden und Unternehmen, positive Veränderungen zu bewirken. Oceanic Global schafft Bildungserlebnisse, berät zu nachhaltigen Betriebsabläufen und engagiert sich in lokalen Gemeinschaften, um messbare Auswirkungen auf unser aller Wohlergehen zu erzielen. Im Jahr 2020 führte Oceanic Global den Blue Standard (Blue) ein, den ersten branchenübergreifenden Standard seiner Art, der eine universelle Rechenschaftspflicht für nachhaltige Unternehmensführung festlegt und Branchen und Unternehmen jeder Größe in die Lage versetzt, messbare Auswirkungen zum Schutz unseres blauen Planeten zu erzielen. Oceanic Global hat seinen Sitz in Brooklyn, New York, und verfügt über internationale Zentren und Freiwilligenzentren in New York, London, Los Angeles, Barcelona, Tulum und Hongkong. Als Ausdruck ihrer globalen Reichweite ist die Organisation seit 2019 auch offizieller gemeinnütziger und Produktionspartner des Weltozeantags der Vereinten Nationen. #CareDeeply | www.oceanic.global

