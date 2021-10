A Mars se compromete com novas ações climáticas para atingir zero emissão de carbono em toda a cadeia de valor

Este compromisso intensificado ocorre após os resultados de julho do relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) que reforçou a urgência de atingir zero emissão de carbono em todo o mundo para evitar os piores impactos do aquecimento global – um foco crucial da Conferência do Clima COP26 que será realizada no próximo mês em Glasgow. A Mars está se unindo ao compromisso " Business Ambition for 1.5°C" da Science Based Targets Initiative e à campanha Race to Zero, conforme a empresa acelera seu trabalho para atingir zero emissões de carbono, concentrando-se em:

Reduções absolutas de emissões em toda sua pegada de GEE, incluindo todas as emissões de escopo 3, como emissões indiretas (por exemplo, viagens de negócios, emissões de clientes de varejo, uso de produtos vendidos e fim da vida útil do produto) e definição de marcos de cinco anos para impulsionar a ação e monitorar o progresso

as emissões de escopo 3, como emissões indiretas (por exemplo, viagens de negócios, emissões de clientes de varejo, uso de produtos vendidos e fim da vida útil do produto) e definição de marcos de cinco anos para impulsionar a ação e monitorar o progresso Eliminar o desmatamento em sua cadeia de suprimentos – particularmente nas principais matérias-primas que exercem o maior impacto nas emissões

Associar o pagamento executivo à entrega de reduções de emissões de GEE na cadeia de valor

Desafiar mais de 20.000 fornecedores da cadeia de valor da Mars a adotar medidas climáticas e estabelecer metas significativas

O CEO da Mars, Grant F. Reid, disse: "A escala da intervenção global deve ser mais corajosa e mais rápida. As mudanças climáticas já estão exercendo impacto na vida do planeta e das pessoas.

"Para mitigar essa ameaça real e tangível, a ciência nos diz que as metas de zero emissão de carbono devem ter amplo alcance, capturando as emissões em toda a cadeia de valor e os planos precisam ter metas materiais e intermediárias. Não podemos esperar décadas para ver progresso.

"No entanto, com muita frequência, esse simplesmente não é o caso - e as lacunas que existem em alguns compromissos de zero emissão de carbono correm o risco de minar sua credibilidade, e ainda mais importante, o movimento de ação para o clima. Não podemos permitir que isso aconteça.

"Para proporcionar impacto significativo e garantir que seja adequado para a propósito, nossa meta de zero emissão de carbono abrange toda a nossa pegada de GEE, desde a forma como adquirimos os materiais até a forma como os consumidores usam nossos produtos, e estamos mobilizando todo a nossa empresa em torno de tomar medidas agora e atingir metas intermediárias a cada cinco anos.

"Este será um desafio significativo e não poderemos atingir zero emissão de carbono sem a colaboração de nossos funcionários, fornecedores, clientes, consumidores e parceiros do setor. É muito importante que trabalhemos juntos para promover escala e alcance.

"Precisamos analisar as cadeias de suprimentos que atendem as empresas globais e pôr fim ao desmatamento e à conversão de ecossistemas naturais para promover mudanças significativas agora.

Não podemos usar ambições de longo prazo como uma desculpa para a inação e o atraso."

A Mars vem promovendo a ação climática em emissões há mais de uma década com um compromisso existente, estabelecido em 2009, de atingir zero emissão de carbono em operações diretas até 2040.

O anúncio de hoje baseia-se no plano existente da empresa Sustentável em uma Geração, avançando seu compromisso anterior de reduzir as emissões em toda a sua cadeia de valor em 67% até 2050, e reafirmando uma meta ambiciosa de curto prazo de reduzir os GEEs em toda a sua cadeia de valor em 27% até 2025.

Desde 2015, a Mars reduziu as emissões em toda a sua cadeia de valor em 7,3%, apesar da empresa continuar a crescer. Em suas operações diretas, a Mars já reduziu as emissões em 31% e está no caminho certo para atingir a meta intermediária para 2025 (42% de redução).

A maior marca da empresa, a Royal Canin, é líder global na contribuição à saúde de animais de estimação por meio da nutrição. A Royal Canin buscará a neutralidade de carbono para todo o seu portfólio em 2025, com o objetivo de que sua primeira linha de produtos receba a certificação de neutralidade de carbono em 2022. Esse objetivo será atingido por meio de: projetos financiados por um preço interno do carbono, uma metodologia baseada em ciência para calcular a pegada de carbono de cada produto, aderindo à norma PAS 2060 para neutralidade de carbono, uma abordagem mútua com parceiros da cadeia de valor para minimizar as emissões de GEE, e apoiando iniciativas de crédito de carbono de alta qualidade para as emissões restantes.

Reid acrescentou: "Nossas marcas desempenham um papel crucial na promoção do progresso e, especialmente, na conexão desse problema com os consumidores. Estou satisfeito por podermos assumir esse compromisso por um futuro mais sustentável para as pessoas, os animais de estimação e o planeta."

Como atingir zero emissão de carbono

Um guia completo será desenvolvido e publicado em 2022 para se alinhar com as regras previstas pela Science-Based Targets Initiative sobre os compromissos com zero emissão de carbono, esperadas até o final de 2021.

Para atingir zero emissão de carbono, algumas das inúmeras iniciativas ativas em toda a Mars incluem:

Transição para 100% de energia renovável. A Mars já fez um grande progresso em seu compromisso de atingir zero emissões de GEE em suas operações diretas até 2040 (incluindo fábricas, escritórios e consultórios veterinários). Agora, ela oferece 100% de eletricidade renovável para todas as suas operações diretas em 11 países, correspondendo a mais de 54% de suas necessidades globais de eletricidade, com planos de fazer a mudança em outros 8 países até 2025. Isso leva em consideração o crescimento da empresa, como nos EUA, onde a Mars anunciou recentemente um novo acordo de compra de energia com a Usina Eólica em Ford Ridge, em Illinois , que não só cobrirá o recente crescimento da empresa Mars Veterinary Health nos EUA, mas também inclui dois de seus fornecedores dos EUA.

Reformular urgentemente suas cadeias de suprimentos para impedir o desmatamento. A Mars está recriando suas cadeias de suprimentos para ajudar a impedir o desmatamento e a conversão de ecossistemas naturais em cinco matérias-primas principais identificadas como tendo o maior risco: cacau, carne bovina, óleo de palma, celulose e papel, e soja. A ação incluirá uma mudança contínua para impedir a compra de ingredientes com base apenas no custo – e se concentrará na maior transparência e rastreabilidade em relação às fontes das commodities que adquire. Recentemente, a Mars entregou uma cadeia de suprimento de óleo de palma livre de desmatamento, reduzindo o número de usinas de palmeiras de 1.500 para menos de 90 usinas neste ano para permitir a implementação de normas rigorosas e monitoramento por satélite. Além disso, a empresa estabeleceu o objetivo para todas as suas commodities de alto risco para as florestas (carne bovina, óleo de palma, celulose e papel e soja) e cacau de serem livres de desmatamento até 2025.

Ampliação das iniciativas de agricultura sustentável e regenerativa. A Mars fortalecerá seus programas com agricultores para limitar as emissões de GEE e avançar em direção à agricultura regenerativa. Isso inclui trabalhar com agricultores e fornecedores para promover práticas agrícolas melhoradas, promover o uso sustentável da terra e contribuir para a ciência e a tecnologia, como a pesquisa genômica, que mostra como produzir safras mais resilientes e com maior rendimento. A Mars também adotará medidas adicionais para melhorar a saúde do solo para desbloquear o potencial de produção de safras e oferecer outros benefícios para as mudanças ambientais e climáticas. Entre os projetos em andamento estão a Cool Soil Initiative, que está melhorando a resiliência na produção de trigo na Austrália, a Sustainable Dairy Partnership, que está ampliando a colaboração entre fornecedores e compradores de laticínios em todo o mundo, e o Oryzonte, um programa para melhorar a agricultura de arroz na Espanha, reduzindo tanto o uso de água quanto as emissões de metano.

Desafiar seus 20.000 fornecedores a adotarem medidas climáticas. A Mars está priorizando a colaboração e a parceria com fornecedores para promover mudanças por toda a cadeia de valor, que inclui seu programa Pledge for Planet e o recém-anunciado Supplier Leadership on Climate Transition (S-LoCT), que tem como objetivo incentivar os fornecedores a calcular suas próprias pegadas de GEE e estabelecer suas próprias metas baseadas na ciência. O programa oferece treinamento e desenvolvimento de capacitação com a ambição de que outras marcas participem e de ampliar o projeto em toda a cadeia de suprimentos.

Barry Parkin, diretor de sustentabilidade e compras da Mars, disse que mobilizar a ação na cadeia de suprimentos ampliada seria fundamental para a obtenção de reduções de emissões nos próximos anos.

Ele disse: "Mais de três quartos dos nossos impactos estão embutidos nos materiais que compramos, portanto, devemos mudar o que compramos ou onde compramos ou, talvez, mais importante de tudo, como compramos esses materiais.

"Também está claro que é necessária uma maior transformação da agricultura. Expandiremos os limites do que é possível por meio da agricultura regenerativa, e isso exigirá uma aceleração de nosso trabalho, juntamente com parcerias mais profundas e mais integradas com nossos fornecedores e estruturas de trabalho mais fortes dos governos que incentivem práticas sustentáveis."

A Mars também assumiu o compromisso de garantir que todas as emissões residuais que a empresa não conseguir chegar a zero sejam neutralizadas com créditos de carbono reais, duradouros e socialmente benéficos com base na remoção do carbono da atmosfera, alinhados com o artigo Net Zero Foundations da SBTi. Isso incluirá a identificação e o investimento em projetos focados no maior impacto ecológico, social e de carbono, como seu recente investimento de 150 milhões de euros no Livelihoods carbon Fund 3, juntamente com 13 outros investidores e empresas.

Parkin acrescentou: "Nosso roteiro para obter zero emissão de carbono prioriza claramente a redução de nossas próprias emissões, mas há um reconhecimento na comunidade científica de que o setor agrícola será particularmente difícil de ser totalmente descarbonizado. Portanto, os créditos de remoção de carbono terão que exercer uma função em nos ajudar a neutralizar todas as emissões remanescentes. Ao fazer isso, aplicaremos um alto nível de rigor para que todos os créditos que comprarmos removam o carbono da atmosfera e sejam monitorados com ciência e monitoramento fortes."

Limitar o aquecimento global a 1,5°C também exigirá mudanças transformadoras em toda a indústria, governo e sociedade mais ampla. A Mars continuará a defender políticas que ajudem a cumprir as ambições do Acordo de Paris. Por exemplo, a Mars defenderá um preço simples, claro e transparente para o carbono. Isso poderia tornar o argumento da empresa ainda mais convincente e fazer com que um número maior de empresas adotem medidas mais decisivas para reduzir as emissões.

Para mais informações sobre o plano Sustentável em uma Geração da Mars e sobre os compromissos com o clima, acesse www.mars.com/sustainability-pla.

SOBRE A MARS, INCORPORATED

Por mais de um século, a Mars, Incorporated, tem sido guiada pela crença de que o mundo que queremos no futuro começa com a maneira como fazemos negócios no presente. Esta ideia está no centro de quem sempre fomos como uma empresa global familiar. Hoje, a Mars está transformando, inovando e evoluindo de maneiras que afirmam nosso compromisso em exercer um impacto positivo no mundo ao nosso redor.

Em todo o nosso portfólio diversificado e em expansão de confeitaria, alimentos e de produtos e serviços para o cuidado de animais de estimação, empregamos 133 mil colaboradores dedicados que se movimentam na mesma direção: para frente. Com US$ 40 bilhões em vendas anuais, produzimos algumas das marcas mais amadas do mundo, incluindo DOVE®, EXTRA®, M&M's®, MILKY WAY®, SNICKERS®, TWIX®, ORBIT®, PEDIGREE®, ROYAL CANIN®, SKITTLES®, BEN'S ORIGINAL™, WHISKAS®, COCOAVIA®, e 5™; e cuidamos da metade dos animais de estimação do mundo por meio de nossas empresas de nutrição, saúde e serviços, incluindo AniCura, Banfield Pet Hospitals™, BluePearl®, Linnaeus, e VCA™.

Sabemos que só poderemos realmente ter sucesso se nossos parceiros e as comunidades em que operamos também prosperarem. Os cinco princípios da Mars — qualidade, responsabilidade, reciprocidade, eficiência e liberdade — inspiram nossos colaboradores a agirem todos os dias para ajudar a criar um mundo futuro em que o planeta, seu povo e seus animais de estimação possam prosperar.

Para mais informações sobre a Mars, acesse www.mars.com. Junte-se a nós no Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram e YouTube.

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/1655367/Mars_Net_Zero.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1655368/Moy_Wind_Farm.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1655369/climate_action.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1655370/Mars_Netherlands_Factory.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1655371/Mars_Veterinary_Services.jpg

FONTE Mars, Incorporated

Related Links

http://www.mars.com



SOURCE Mars, Incorporated