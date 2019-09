A melhor bartender do mundo - Bannie Kang, de Singapura, leva o prêmio no Diageo World Class Bartender of the Year de 2019

Milhares de bartenders incríveis de seis continentes prepararam inúmeros coquetéis ao longo de uma série de competições classificatórias nacionais que foram reduzindo o número de concorrentes até chegar a um grupo de elite com 53 dos melhores bartenders do mundo. Eles foram convidados a participar de vários desafios durante quatro dias na Holanda e na Escócia, até que Bannie foi coroada como a melhor do mundo num evento exclusivo no famoso West End de Glasgow.

Simon Earley, diretor do Diageo World Class, disse: "O concurso deste ano foi um dos mais competitivos que já tivemos. A habilidade e o talento dos bartenders que participaram dos diversos desafios foram impressionantes. Bannie Kang é uma campeã digna desse prêmio, e sua técnica, personalidade e habilidade realmente se destacaram durante os quatro dias."

Na destilaria Ketel One, em Schiedam, Holanda, a missão dos finalistas era criar coquetéis que expressassem, em sua essência, um impacto positivo no meio ambiente e um senso de comunidade. Depois de lá, eles foram levados até a Escócia, para a Destilaria Talisker, na Ilha de Skye, onde receberam uma "caixa misteriosa" com ingredientes e utensílios de bartenders e foram desafiados a preparar uma obra-prima da Talisker.

A última parada foi em Glasgow, onde se realizou a experiência de quatro dias da cultura de coquetéis. No espaço SWG3, preparado para o evento, os finalistas tiveram que criar coquetéis que respeitassem, aprimorassem e complementassem o famoso single malt, "The Singleton". Tiveram que criar uma combinação de três drinques pequenos que explorassem a base cítrica e refrescante do Tanqueray N.o Ten. Além disso, tiveram que se superar num desafio "highball in a can" com Johnnie Walker, e arrasar numa rodada final onde suas criações, preparadas em um prazo muito apertado, foram julgadas por pessoas que são lendas do setor.

Simon Earley acrescentou: "O Diageo World Class Bartender of the Year é, à primeira vista, um convite para os melhores bartenders do planeta participarem de um grande concurso usando as melhores bebidas alcoólicas disponíveis. Mas trata-se também de reunir todos esses incríveis talentos, que trabalham e aprendem juntos, para que possam servir de inspiração uns aos outros e trocar ideias que promovam a cultura dos coquetéis em todo mundo, em benefício de todos."

Bannie Kang, a melhor bartender do ano, foi selecionada por uma comissão julgadora composta de pessoas que já venceram o concurso, mixologistas premiados, pessoas que escrevem sobre bebidas, e jornalistas. Ela atuará como embaixadora global das marcas da Reserva Diageo durante os próximos doze meses, viajará pelo mundo e será parte da comissão julgadora para as classificatórias nacionais do concurso World Class. Kang vai coroar os campeões regionais e candidatos ao título em 2020; participar como convidada nos melhores bares do mundo e desempenhar um papel importante na parceira global da Diageo com os Taste Festivals do IMG.

Bannie Kang disse: "Essa foi uma experiência incrível. Foi muito divertida e exigiu muito trabalho – realmente vertiginosa. Eu gostaria de parabenizar todos os finalistas. Muitos drinques incríveis que foram preparados essa semana, e todos aqui poderiam ter sido vencedores. Aprendi muito e fiz amizades que vou levar comigo por toda a vida. Foi um privilégio passar os últimos cinco dias com essas pessoas, trabalhando com essas marcas de bebidas maravilhosas, no concurso de melhor bartender do mundo. Ganhar o prêmio foi a cereja do bolo."

Desde sua criação, em 2009, o Diageo World Class desempenha um papel importante para transformar a cultura dos coquetéis em todo o mundo. Mais de 300.000 bartenders em todo o mundo receberam apoio, treinamento e inspiração do World Class desde que o concurso começou, e Bannie Kang é a décima primeira bartender de elite a entrar para seu Hall da Fama.

Durante a final, anunciou-se também que o 12o Diageo World Class Bartender of the Year será realizado em Sydney. Andrew Oughton, diretor de inovação e marketing da Diageo na Austrália, disse: "Estamos muito animados em receber o maior e melhor concurso de bartenders em Sydney, em 2020. Toda grande cidade tem uma cultura de coquetéis e uma vida gastronômica vibrantes e estamos entusiasmados em apresentar isso tudo em setembro próximo. Preparem seus passaportes e comecem a praticar agora, porque os bartenders da Austrália vão mostrar por que foi daqui que saíram dois ganhadores do World Class nos onze anos do concurso, pela sua criatividade, estilo e talento especiais. Essa será uma celebração maravilhosa da hospitalidade australiana e da nossa cultura de coquetéis, diversificada e inovadora. Mal posso esperar!"

