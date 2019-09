El mundo tiene una nueva barwoman número 1: Bannie Kang, de Singapur, ocupó el primer lugar en las finales del Diageo World Class Bartender of the Year de 2019

Simon Earley, director de Diageo World Class, declaró: "El concurso de este año fue uno de los más competitivos que hemos tenido. Las habilidades y el talento de los bármanes que compitieron en todos los desafíos fueron alucinantes. Bannie Kang merece ser la ganadora, y su técnica, temperamento y destreza realmente se destacaron durante los cuatro días".

En la Ketel One Distillery de Schiedam, Países Bajos, los finalistas tuvieron que crear cócteles que tuvieran un impacto ambiental positivo y un sentido de la comunidad en el centro. Luego los llevaron a Escocia, a la Talisker Distillery ubicada en la Isla de Skye, donde el viento es implacable; allí se les presentó una 'caja misteriosa' de ingredientes y herramientas de bar y se los desafió a crear una obra maestra de Talisker.

La parada final fue Glasgow, que también fue el centro de la experiencia cultural de cuatro días de bebidas. En el espacio para eventos transformado SWG3 de la ciudad, a los finalistas se les pidió que crearan cócteles que respetaran, mejoraran y complementaran la malta única The Singleton; que crearan un cóctel con tres pequeños tragos que exploraran el corazón cítrico fresco de Tanqueray No. Ten; que se destacaran en un desafío de 'vaso alto en una lata' de Johnnie Walker; y que pasaran por una rápida ronda final en la que fueron juzgados por leyendas del sector sobre la calidad de su preparación de tragos con muchísima presión de tiempo.

Simon Earley agregó: "A primera vista, Diageo World Class Bartender of the Year se trata de invitar a los mejores bármanes del planeta para que participen en un concurso monumental usando las mejores bebidas disponibles. Pero también se trata de que todos estos talentos increíbles trabajen y aprendan juntos, para que puedan inspirarse mutuamente y generar ideas que eleven la cultura de los tragos en todo el mundo, para beneficio de todos".

La mejor de este año, Bannie Kang, fue elegida por un jurado compuesto de ganadores anteriores, mixólogos premiados, críticos de tragos y periodistas. Pasará los próximos 12 meses como embajadora internacional de las marcas Reserve de Diageo, viajando por el mundo y sirviendo de jurado en las competencias nacionales World Class; inspirando a los optimistas de 2020 y coronando a los campeones regionales; visitando los mejores bares del mundo; y participando en la alianza internacional de Diageo con Taste Festivals de IMG.

Bannie Kang expresó: "Fue una experiencia increíble. La pasé muy bien y trabajé mucho; realmente fue un torbellino. Quisiera felicitar a todos los finalistas; fueron tantos los tragos increíbles que se prepararon esta semana que cualquiera de nosotros podría haber ganado. Aprendí mucho e hice algunos amigos para toda la vida. Fue un privilegio pasar los últimos cinco días con esta gente, trabajando con estas marcas de bebidas increíbles, en el mejor concurso de bármanes del mundo. Haber ganado es la frutilla del postre".

Desde su lanzamiento en 2009, Diageo World Class ha ocupado un lugar significativo en la transformación de la cultura tragos refinados en todo el mundo. Más de 300.000 bármanes de todo el mundo han recibido apoyo, capacitación e inspiración de World Class desde su creación, y Bannie Kang es la barwoman de élite número once en entrar a su Salón de la Fama.

Al final también se dio a conocer que la edición anual número 12 del Diageo World Class Bartender of the Year será en Sídney. Andrew Oughton, director de Marketing e Innovación de Diageo Australia, expresó: "Nos entusiasma mucho recibir el mejor y más grande concurso de coctelería del mundo en Sídney en 2020. Una actividad dinámica en torno a las comidas y las bebidas es fundamental en cualquier gran ciudad y no podemos esperar a dar a conocer nuestra cultura el próximo septiembre. Preparen sus pasaportes y comiencen a practicar sus habilidades ahora porque los bármanes de Australia van a mostrar por qué hemos producido dos ganadores de World Class en los 11 años de historia del concurso, liderando con creatividad, estilo y talento. Va a ser una excelente celebración de la hospitalidad australiana y nuestra diversa e innovadora cultura coctelera. ¡No puedo esperar!".

Visite www.theworldclassclub.com y siga @WorldClass para obtener más información sobre los últimos tragos, tendencias, recetas de cócteles e información estratégica del sector.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1002258/Bannie_Kang_Diageo.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1002259/Bannie_Kang.jpg

FUENTE Diageo World Class

SOURCE Diageo World Class