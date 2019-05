A Menarini Ricerche estará presente no Encontro Anual da ASCO de 2019, com três diferentes projetos em oncologia

POMEZIA, Itália, 23 de maio de 2019 /PRNewswire/ -- A Menarini Ricerche apresentará três projetos diferentes, relacionados aos compostos em desenvolvimento clínico, o SEL24/MEN1703, o MEN1611 e o MEN1309/OBT076, em Chicago, no Encontro Anual da Sociedade Norte-americana de Oncologia Clínica (ASCO) 2019.

Durante as sessões de pôsteres intituladas "Câncer de mama metastático", no dia 2 de junho de 2019, das 8h às 11h, será apresentado o pôster "Estudo B-PRECISE-01: um estudo de fase Ib do MEN1611, um inibidor da PI3K, combinado com trastuzumabe ± fulvestranto para o tratamento do câncer de mama avançado ou metastático positivo para HER2".

O MEN1611 é um inibidor potente e seletivo da classe I da PI3K, uma enzima fundamental na transdução de vários sinais do fator de crescimento extracelular essenciais para a sobrevivência celular e apoptose. Este pôster relatará o desenho do estudo da fase Ib B-PRECISE-01 (incrementos de dose e fases de expansão da coorte). O estudo está em andamento na Europa, com o objetivo de selecionar a dose recomendada da fase 2 e a atividade clínica preliminar do MEN1611, em combinação com trastuzumabe +/- fulvestranto (NCT03767335). A correlação dos endpoints clínicos com as mutações de PIK3CA e outros status mutacionais relevantes dos genes de câncer será também analisada durante o estudo.

Durante a sessão de pôsteres intitulada "Malignidades hematológicas: leucemia, síndromes mielodisplásicas e aloenxertos", no dia em 3 de junho de 2019, das 8h às 11h, será apresentado o pôster "CLI24-001: o primeiro estudo em humanos de SEL24/MEN1703, um inibidor oral duplo de quinase PIM/FLT3, em pacientes com leucemia mieloide aguda".

Este pôster relatará o desenho do estudo clínico FIH DIAMOND-01 de SEL24/MEN1703, em pacientes com leucemia mieloide aguda recém-diagnosticada, leucemia mieloide aguda recidiva e leucemia mieloide aguda primária refratária e sem opções terapêuticas disponíveis (NCT03008187). O principal objetivo do estudo, realizado nos EUA, é a identificação da dose da fase 2 recomendada. A Menarini Ricerche está ansiosa para apresentar este estudo, que é o primeiro a testar um inibidor duplo de PIM/FLT3 na leucemia mieloide aguda, independentemente do estado mutacional do FLT3 e com potencial para superar a resistência do inibidor do FLT3.

Será divulgado pela ASCO, como publicação eletrônica (com número do resumo para publicação e14726), um terceiro resumo, relatando os resultados de uma avaliação retrospectiva da expressão de CD205 em amostras de tecido coletadas de pacientes diagnosticados com carcinomas de mama triplos negativos, adenocarcinomas pancreáticos e carcinomas uroteliais de bexiga. O CD205 é o antígeno alvo do MEN1309/OBT076, um anticorpo IgG1 humanizado contra CD205, conjugado por meio de um ligante clivável ao DM4. O MEN1309/OBT076 está atualmente na fase I na Europa (estudo CD205-SHUTTLE), recrutando pacientes afetados por tumores sólidos e linfoma não Hodgkin (NCT03403725). O segundo estudo de fase I realizado pela OBT está para acontecer nos EUA.

Os resultados da pesquisa sobre a distribuição alvo serão importantes para apoiar a pesquisa clínica de MEN1309/OBT076 nesses tipos de tumor.

A contribuição da Menarini Ricerche para a ASCO, com dados relacionados a três compostos atualmente em estudo, demonstra o comprometimento da empresa com a oncologia e com o desenvolvimento de novos medicamentos para pacientes com câncer difícil de tratar e mau prognóstico.

Sobre a Menarini

O Grupo Menarini é uma empresa farmacêutica italiana, com faturamento de 3,67 bilhões de euros e mais de 17.600 funcionários. O Grupo Menarini sempre buscou dois objetivos estratégicos: pesquisa e internacionalização, tendo forte compromisso com a pesquisa e o desenvolvimento em oncologia. A Menarini, como parte desse compromisso com a oncologia, está desenvolvendo quatro novos medicamentos oncológicos em pesquisas. Dois deles são biológicos, sendo um o anticorpo monoclonal anti-CD157 MEN1112/OBT357, e o outro um conjugado de toxina, anticorpo anti-CD205 MEN1309/OBT076. Outros dois são duas pequenas moléculas: o inibidor duplo de quinase PIM e FLT3, o SEL24/MEN 1703, e o inibidor de PI3K, o MEN1611, em desenvolvimento clínico para o tratamento de vários tumores hematológicos e/ou sólidos. Além disso, a Menarini assinou recentemente um contrato de licenciamento de uma pequena molécula, um inibidor da histona desacetilase de classe I, II e IV, o pracinostat, para o tratamento de pacientes com doenças hematológicas. A Menarini é comercialmente ativa nas áreas terapêuticas mais importantes, com produtos para cardiologia, gastroenterologia, pneumologia, doenças infecciosas, diabetologia, inflamação e analgesia.

Com 16 pontos de produção e 7 centros de pesquisa e desenvolvimento, o Grupo Menarini tem forte presença em toda a Europa e Ásia, África, América Central e do Sul. Os produtos da Menarini estão disponíveis em 136 países.

Para obter mais informações, visite o site http://www.menarini.com.

