Menarini Ricerche presente en la Reunión Anual ASCO 2019 con tres proyectos oncológicos distintos

POMEZIA, Italia, 23 de mayo de 2019 /PRNewswire/ -- Menarini Ricerche presentará tres proyectos diferentes relacionados con los compuestos en desarrollo clínico SEL24/MEN1703, MEN1611 y MEN1309/OBT076 en la Reunión Anual ASCO 2019 en Chicago.

Durante el póster académico "Breast Cancer – Metastatic" (Cáncer de mama - Metastásico) del 2 de junio de 2019, 08:00AM- 11:00AM, se presentará el póster "B-PRECISE-01 Study: a phase Ib trial of MEN1611, a PI3K Inhibitor, combined with trastuzumab ± fulvestrant for the treatment of HER2-positive advanced or metastatic breast cancer" (Estudio de B-PRECISE-01: un ensayo fase Ib sobre MEN1611, un Inhibidor PI3K, combinado con trastuzumab ± fulvestrant para el tratamiento de cáncer de mama avanzado positivo para HER2 o metastásico).

El MEN1611 es un poderoso Inhibidor clase I selectivo de PI3K, una enzima clave en la transducción de diversa señales de factor de crecimiento extracelular esenciales para la apoptosis y la sobrevivencia de la célula. Este póster reportará acerca del diseño del estudio B-PRECISE-01 fase Ib (escalamiento de dosis y fases de expansión en cohortes). Dicho estudio actualmente está en curso en Europa, con el objetivo de seleccionar la dosis recomendada para fase 2 y la actividad clínica preliminar de MEN1611 en combinación con trastuzumab +/- fulvestrant (NCT03767335). La combinación de los criterios de valoración clínicos con mutaciones PIK3CA y otros estatus mutacionales de genes del cáncer relevantes también será analizada durante el ensayo.

Durante el póster académico "Hematologic Malignancies—Leukemia, Myelodysplastic Syndromes, and Allotransplant" (Malignidades Hematológicas - Leucemia, Síndromes Mielodisplásticos, y Alotransplante) del 3 de junio de 2019, 08:00AM- 11:00AM, se presentará el póster "CLI24-001: First-in-human study of SEL24/MEN1703, an oral dual PIM/FLT3 kinase inhibitor, in patients with acute myeloid leukemia" (CLI24-001: primer estudio en humanos sobre el SEL24/MEN1703, un inhibidor de la quinasa PIM/FLT3 dual oral, en pacientes con leucemia mieloide aguda).

Dicho póster reportará sobre el diseño del estudio para el DIAMOND-01 ensayo clínico FIH de SEL24/MEN1703 en pacientes con Leucemia Mieloide Aguda de diagnóstico reciente, Leucemia Mieloide Aguda en recaída, y con Leucemia Mieloide Aguda Refractaria Primaria y sin opciones terapéuticas disponibles (NCT03008187). El objetivo principal del estudio, ejecutado en EE. UU., es identificar la dosis recomendada para la fase 2. Menarini Ricerche está ansiosa por presentar este estudio; se trata del primer ensayo que prueba un inhibidor PIM/FLT3 dual en AML independientemente del estatus mutacional de FLT3, y con potencial para superar la resistencia al inhibidor FLT3.

Un tercer abstract, que informa los resultados correspondientes a una evaluación retrospectiva de la expresión CD205 en muestras de tejido recolectadas entre pacientes diagnosticados con carcinomas mamarios triple negativo, adenocarcinomas pancreáticos y carcinomas uroteliales de vejiga, será divulgado por ASCO bajo formato de publicación digital (número de publicación del abstract: e14726). El CD205 es el antígeno objetivo de MEN1309/OBT076, un anticuerpo IgG1 humanizado en contra de CD205, conjugado a través de un enlazador escindible a DM4.Actualmente, MEN1309/OBT076 se encuentra en fase I en Europa (estudio CD205-SHUTTLE), reclutando a pacientes afectados por tumores sólidos y Linfoma No Hodgkin (NCT03403725). Un segundo ensayo fase I dirigido por OBT es inminente en EE. UU.

Los resultados de esta investigación sobre la distribución objetivo serán importantes para apoyar la investigación clínica de MEN1309/OBT076 en esto tipos de tumores.

La contribución de Menarini Ricerche a ASCO con datos relacionados a los tres compuestos en nuestra fase de ensayos actual demuestra el compromiso de Menarini con la oncología, así como con el desarrollo de nuevos medicamentos para pacientes que presentan dificultades para tratar los cánceres y una prognosis deficiente.

Acerca de Menarini

Menarini es una compañía farmacéutica italiana, con una facturación de 3.670 millones de euros y más de 17.600 empleados. El Grupo Menarini siempre ha trabajado en pos de dos objetivos estratégicos: investigación e internacionalización, y tiene un sólido compromiso con la investigación y el desarrollo en oncología. Como parte de dicho compromiso con la oncología, Menarini está desarrollando cuatro nuevos medicamentos oncológicos, en etapa de investigación. Dos de ellos son biológicos: uno es el anticuerpo monoclonal anti-CD157 MEN1112/OBT357, y el otro es uno conjugado por toxina, el anticuerpo anti-CD205 MEN1309/OBT076. Otros dos son moléculas pequeñas, el PIM dial y el inhibidor de quinasa FLT3 SEL24/MEN1703, y el inhibidor PI3K MEN1611, en desarrollo clínico para el tratamiento de una serie de tumores sólidos y/o hematológicos. Además, Menarini recientemente firmó un acuerdo de licenciamiento para una molécula pequeña, un inhibidor de clase I, II, y la histona deacetilasa IV, Pracinostat, para el tratamiento de pacientes con enfermedades hematológicas. Menarini está activo comercialmente en las áreas terapéuticas más importantes, con productos para cardiología, gastroenterología, neumonología, enfermedades infecciosas, diabetología, inflamación, y analgesia.

Con 16 plantas de producción y 7 centros de Investigación y Desarrollo, el Grupo Menarini cuenta con una sólida presencia en Europa y Asia, África, Centroamérica y Sudamérica. Los productos de Menarini están disponibles en 136 países de todo el mundo.

