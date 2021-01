A Merck adquire a AmpTec para expandir os usos de mRNA em vacinas, tratamentos e diagnósticos

"O sucesso das vacinas à base de mRNA contra a Covid-19 estabelece o caminho para acelerar o desenvolvimento dessas terapias para muitas outras doenças", disse Stefan Oschmann, presidente do Conselho Executivo e CEO da Merck. "Ao combinar a tecnologia de mRNA baseada em PCR da AmpTec com a ampla experiência da Merck na fabricação de lipídios, podemos criar uma oferta verdadeiramente diferenciada e integrada em toda a cadeia de valor do mRNA, o que reduzirá significativamente a complexidade da cadeia de suprimentos e aumentará a velocidade de lançamento no mercado. Esta transação é mais uma etapa importante para apoiar o crescimento constante de nosso negócio Life Science por meio de aquisições personalizadas em pequena escala com alto impacto."

"No ano passado, a AmpTec comemorou seu 15º aniversário, e esta aquisição marca um novo capítulo empolgante para a nossa empresa", segundo Guido Krupp e Peter Scheinert, diretores administrativos e fundadores da AmpTec. "Os mais de 40 funcionários da AmpTec estão entusiasmados em participar da Merck e estão confiantes que nossa tecnologia baseada em PCR e a combinação de nossas experiências nos permitirão oferecer aos clientes tecnologias, produtos e serviços inovadores para ajudar a promover terapias para melhoria de vida."

Parte do portfólio SAFC® na unidade de negócios Life Science da Merck, os lipídios constituem um dos componentes críticos para a formulação de terapia baseadas em mRNA, incluindo vacinas contra a Covid-19. Com mais de 20 anos de experiência nessa área, a Merck vem colaborando com mais de 50 fabricantes de vacinas - alguns dos quais utilizam mRNA para seus produtos - para apoiar seus esforços no desenvolvimento e produção de vacinas, tratamentos e serviços relacionados à Covid-19.

A tecnologia PCR é outro componente importante da fabricação de mRNA. A AmpTec utiliza uma tecnologia diferenciada baseada em PCR para a fabricação de mRNA, que apresentou vantagens comparada a outras tecnologias de fabricação, incluindo:

Vantagens em termos de homogeneidade, pureza, atividade e flexibilidade.

Maior qualidade e melhor desempenho.

Opções flexíveis de captação para atender a requisitos específicos de desempenho.

Além de especializada em tecnologia mRNA, a AmpTec tem um negócio de diagnósticos que se concentra na produção de cadeias longas de RNA e DNA personalizadas para diagnósticos in vitro. Esta seção complementará o negócio de diagnósticos da Merck , que é especializado no fornecimento de matérias-primas, componentes e serviços críticos para fabricantes de diagnósticos in vitro. O portfólio de materiais moleculares da Merck inclui oligonucleotídeos e sondas de DNA personalizadas e pré-projetadas para diversas aplicações como PCR, sequenciamento de próxima geração e produção de microarrays.

A Merck continua a investir em mRNA como modalidade e ampliará essa tecnologia tanto nas instalações atuais da AmpTec em Hamburgo como na sede global da Merck em Darmstadt, Alemanha.

