Merck acquiert AmpTec pour étendre les capacités de l'ARNm pour les vaccins, les traitements et les diagnostics

« Le succès des vaccins à base d'ARNm pour la Covid-19 ouvre la voie à l'accélération du développement de ces thérapies pour de nombreuses autres maladies », a déclaré Stefan Oschmann, président du conseil d'administration et PDG de Merck. « En combinant la technologie d'ARNm basée sur la PCR d'AmpTec avec la vaste expertise de Merck dans la fabrication de lipides, nous sommes en mesure de fournir une offre réellement différenciée et intégrée tout au long de la chaîne de valeur de l'ARNm, ce qui réduira considérablement la complexité de la chaîne d'approvisionnement et améliorera la rapidité de mise sur le marché. Cette transaction est une nouvelle étape importante pour soutenir la croissance constante de notre activité dans les sciences de la vie par des acquisitions sur mesure, à petite échelle et à fort impact. »

« L'année dernière, AmpTec a fêté son quinzième anniversaire, et cette acquisition marque un nouveau chapitre passionnant pour notre entreprise », ont déclaré Guido Krupp et Peter Scheinert, directeurs généraux et fondateurs d'AmpTec. « Les plus de 40 employés d'AmpTec sont ravis de rejoindre Merck et sont convaincus que notre technologie basée sur la PCR et notre expertise combinée nous permettront d'offrir à nos clients des technologies, des produits et des services innovants pour faire progresser les thérapies qui améliorent la vie. »

Les lipides, qui font partie du portefeuille SAFC® dans le secteur des sciences de la vie de Merck, constituent l'un des composants essentiels pour la formulation de produits thérapeutiques à base d'ARNm, y compris les vaccins de la Covid-19. Merck, avec plus de 20 ans d'expérience dans ce domaine, collabore avec plus de 50 fabricants de vaccins, dont certains utilisent l'ARNm pour leurs produits, pour soutenir leurs efforts dans le développement et la production de vaccins, de traitements et de services pour la Covid-19.

La technologie PCR est un autre élément important de la fabrication d'ARNm. AmpTec utilise une technologie différenciée basée sur la PCR pour la fabrication d'ARNm, qui s'est avérée présenter des avantages par rapport à d'autres technologies de fabrication, notamment :

Avantages en termes d'homogénéité, de pureté, d'activité et de flexibilité.

Une meilleure qualité et de meilleures performances.

Options de plafonnement souples pour atteindre des exigences de performance spécifiques.

En plus de se spécialiser dans la technologie des ARNm, AmpTec possède une entreprise de diagnostic qui se concentre sur la production d'ARN et d'ADN longs personnalisés pour les diagnostics in vitro. Elle complétera l'activité de diagnostic de Merck, qui est spécialisée dans la fourniture de matières premières, de composants et de services essentiels pour les fabricants de diagnostics in vitro. Le portefeuille de matériaux moléculaires de Merck comprend des oligos et des sondes d'ADN personnalisés et pré-conçus pour une variété d'applications telles que la PCR, le séquençage de nouvelle génération et la production de puces à ADN.

Merck continue d'investir dans l'ARNm en tant que modalité et va développer cette technologie à la fois sur le site actuel d'AmpTec à Hambourg et au siège mondial de Merck à Darmstadt, en Allemagne.

