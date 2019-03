A Merck colabora com a GenScript para acelerar a industrialização das terapias celulares e genéticas na China

"Estamos entusiasmados com a colaboração planejada com a Merck para melhor atender aos clientes locais e estrangeiros, com as instalações de fábrica de boas práticas de fabricação atuais (cGMP) e para acelerar o processo de comercialização de medicamentos", disse Daniel Wang Dongliang, vice-presidente de operações da unidade de negócios de desenvolvimento biológico da GenScript.

As partes vislumbram uma parceria que acelerará a industrialização e a comercialização de terapia celular e genética na China. A GenScript, na liderança da biotecnologia, com sede em Nanjing, China, pretende criar uma plataforma de padrão mundial de serviços de fabricação de plasmídeos e vírus no país. A Merck planeja fornecer à GenScript abrangência de produtos, treinamentos e serviços de consultoria que incluam a criação de processos, o projeto conceitual das instalações e a configuração do sistema de gestão de qualidade, desde o desenvolvimento do laboratório até a fabricação com base em boas práticas em ampla escala.

A Merck está entre os seletos fabricantes que usam um processo industrializado de produção de vetores virais. Para desenvolver produtos terapêuticos personalizados, os genes são entregues nas células do sistema imunológico, usando vetores virais, como os que a Merck fabrica. A empresa oferece uma combinação única sendo uma organização contratual de fabricação e fabricante de equipamentos para a criação de bioprocessos.

A confluência de demanda, crescimento e consequente necessidade de ampliar o mercado de terapia celular e genética na China é um dos fatores importantes para que a Merck forneça seu conhecimento especializado a esta região. De acordo com o site clinicaltrials.gov, a China é líder mundial em termos de onde os estudos clínicos de terapias celulares por genes modificados são conduzidos. Hoje, mais de 130 empresas chinesas estão desenvolvendo terapias celulares e genéticas, que vão desde terapia de célula T com receptor de antígeno quimérico (CAR-T)/terapia de receptor de célula T (TCR-T) e vírus adenoassociado (AAV) até vírus oncolítico1. Além disso, na China, há 28 solicitações de novos fármacos em investigação (Investigational New Drug) para terapias celulares e genéticas2, feitas entre dezembro de 2017 e dezembro de 2018, com mais de um terço já aprovadas para estudos clínicos.

A Merck planeja fornecer um conjunto completo de produtos de processo, serviços e treinamento de pessoal para apoiar a GenScript no desenvolvimento de uma plataforma de fabricação de plasmídeos e vetores virais de alto nível, a fim de acelerar a industrialização das terapias celulares e genéticas na China.

Sobre a GenScript

A GenScript Biotech Corp. é líder mundial no setor de serviços de reagentes biológicos. Com sede em Nanjing, China, o Grupo tem atualmente dois centros de P&D, produção e operação, em Nanjing e Nova Jersey, duas bases de produção, em Zhenjiang e Jinan, duas bases europeias para a subsidiária Legend, na Holanda e Irlanda, e uma subsidiária integral no Japão.

Com o rápido crescimento do desenvolvimento de reagentes biológicos, a empresa agora expande seus negócios em imunoterapia, organização de desenvolvimento e fabricação por contratos (CDMO), equipamentos de laboratório e usos de microbiologia industrial. Para sustentar essas frentes, estabeleceu plataformas tecnológicas abertas e inovadoras, instalações de BPF para descobertas pré-clínicas de medicamentos e desenvolvimento de produtos farmacêuticos, além de uma plataforma completa de P&D industrial microbiológica e de industrialização para análises enzimáticas, fabricação de plasmídeos e vírus com base em BPF, descoberta de fármacos anticorpos (tecnologia de anticorpos biespecíficos, tecnologia de hibridoma, tecnologia de anticorpos humanizados e tecnologia de exibição de fagos), engenharia genética, engenharia de proteínas e otimização de processos de fermentação. A empresa tem posicionamento único, estando bem-equipada para cumprir ainda mais sua missão de tornar as pessoas e a natureza mais saudáveis por meio da biotecnologia.

Sobre a Merck

A Merck, empresa líder em ciência e tecnologia, atua nas áreas de materiais de saúde, ciências biológicas e desempenho. Cerca de 52.000 funcionários trabalham para fazer a diferença positiva na vida de milhões de pessoas todos os dias, criando maneiras mais alegres e sustentáveis de viver. A Merck está em toda parte: desde o avanço das tecnologias de edição de genes e a descoberta de maneiras exclusivas de tratar as doenças mais desafiadoras, possibilitando a inteligência dos dispositivos. Em 2018, a empresa gerou vendas de € 14,8 bilhões em 66 países.

A exploração científica e o empreendedorismo responsável foram fundamentais para os avanços tecnológicos e científicos da Merck. Foi assim que a empresa prosperou desde 1668, ano de sua fundação. A família fundadora continua sendo a proprietária majoritária da empresa de capital aberto. A Merck detém os direitos globais do nome e da marca "Merck". As únicas exceções são os Estados Unidos e o Canadá, onde os setores funcionam como EMD Serono, na área de saúde, MilliporeSigma, na área de ciências biológicas, e EMD Performance Materials.

