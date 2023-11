CUFA, ADJ Diabetes Brasil e Merck promovem "Dia do Cartão Vermelho Para o Diabetes", com testagem de glicemia no Heliópolis

Em ação gratuita e aberta ao público nesse sábado, moradores poderão testar o risco para desenvolver diabetes e conversar com especialistas sobre prevenção e manejo do diabetes

Cerca de 5 milhões de brasileiros têm diabetes e não sabem e, sem o diagnóstico1, a doença se agrava silenciosamente2

SÃO PAULO, 24 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- Para amplificar a importância do mês de conscientização do diabetes, conhecido como Novembro Diabetes Azul, a Central Única das Favelas (CUFA) e a ADJ Diabetes Brasil, por meio da agência InFavela e com apoio da Merck Brasil, realizarão um mutirão de conscientização, com testagem de glicemia e orientação profissional nutricional e para atividades físicas para os moradores da favela do Heliópolis, na cidade de São Paulo, nesse sábado, 25/11.

"Estima-se que mais de 16 milhões de brasileiros convivam, atualmente, com o diabetes e que, entre eles, mais de 5 milhões não saibam que têm a doença. O problema é que o diabetes não tratado pode levar à comorbidades sérias como doença renal, glaucoma, problemas arteriais, amputações, entre outras. A ação com a ADJ Diabetes Brasil e com a CUFA é uma via de levarmos informação e serviço para pessoas que têm menos acesso à saúde no Brasil", comenta Dr. Ronaldo Wieselberg, médico endocrinologista e vice-presidente da ADJ Diabetes Brasil.

Durante o dia 25/11, sábado, das 9h às 17h, a Arena Higienópolis contará com tendas em que os moradores poderão realizar testes de glicemia, aferição de peso, altura e circunferência abdominal e a aplicação de questionário para avaliar o risco de desenvolver diabetes tipo 2 nos próximos 10 anos, além das primeiras orientações com promotores e profissionais de saúde da ADJ Diabetes Brasil.

Após as orientações da ADJ Diabetes Brasil, o público será direcionado às tendas de Nutrição e Vida Ativa, nas quais receberão aconselhamento para prevenção e manejo da doença com nutricionistas e educadores físicos, que darão recomendações sobre alimentação equilibrada e atividade física, respectivamente.

"O diabetes exerce impacto significativo na vida das pessoas e, principalmente nas favelas. Um evento de conscientização é crucial para disseminar informações sobre a doença e promover a saúde. A CUFA, ao compreender e identificar as necessidades desses territórios por meio de mapeamento e identificação de problemas, busca levar à população desses locais o entendimento e o enfrentamento do diabetes. Isso não se trata apenas de bem-estar físico, mas também de empoderamento e qualidade de vida. O compromisso é fornecer aos moradores, conhecimento e recursos essenciais para uma vida saudável", explica Kalyne Lima, Presidente da Cufa Brasil.

"Os fatores de risco para o desenvolvimento do diabetes incluem sobrepeso e obesidade, histórico familiar, sedentarismo e doenças do coração. Ou seja, é importante que a educação sobre o diabetes seja promovida para todos, de modo que toda a população esteja atenta a própria saúde.", reforça Maria Augusta Bernardini, Diretora Médica para Healthcare na Merck Brasil.

Serviço – Cartão Vermelho Para o Diabetes

Data e horário: 25 de novembro, das 9h às 17h.

Local: Arena Heliópolis- R. Cristo Redentor, 890 - Cidade Nova Heliópolis, São Paulo - SP, 04231-015

Realização: Central Única das Favelas e ADJ Diabetes Brasil.

Apoio: Merck Brasil.

Teste de risco: www.testediabetes.com.br

Sobre o diabetes

O diabetes é uma doença crônica na qual o corpo não produz insulina ou não consegue utilizar adequadamente a insulina que produz. Embora tenha tratamento, ainda mata uma pessoa a cada cinco segundos no mundo1. Dados da Federação Internacional de Diabetes revelam que o número de pessoas com a doença aumentou em 74 milhões, totalizando 537 milhões de adultos no mundo em 20211. No Brasil, as estimativas mais recentes somam 15,7 milhões de pessoas com a doença, representando cerca de 7% da população1.

Os fatores de risco para desenvolvimento da doença são: sobrepeso e obesidade, histórico familiar (parentes de primeiro grau com diabetes), sedentarismo, hipertensão ou doenças do coração, mulheres que tiveram diabetes gestacional e mulheres com SOP (Síndrome dos Ovários Policísticos). O risco de desenvolver diabetes tipo 2 pode ser reduzido em 58% após intervenções no estilo de vida, como dieta balanceada, exercícios e perda de peso2.

1 Diabetes around the world in 2021. IDF. Disponível em https://diabetesatlas.org/. Acessado em setembro de 2022.

2 Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes (2019-2020): http://www.saude.ba.gov.br/wp-content/uploads/2020/02/Diretrizes-Sociedade-Brasileira-de-Diabetes-2019-2020.pdf

FONTE Merck