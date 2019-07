A Microland inaugura um centro de excelência digital de última geração em Seattle, EUA

SEATTLE, 10 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- A Microland inaugurou seu Centro de Excelência Digital (CoE) em Seattle, Washington, para atender clientes e fortalecer parcerias na América do Norte. O CoE reforça a visão da Microland de fornecer serviços de tecnologia de última geração para clientes em toda a região. O centro foi inaugurado por Pradeep Kar, presidente e diretor geral da Microland.

"As instalações de Seattle são uma etapa significativa para atender à crescente demanda dos clientes por serviços digitais de última geração, como nuvem, WAN definida por software, IoT industrial, etc. Identificamos uma oportunidade incrível de colaborar, compartilhar novas ideias e concretizar a implementação das tecnologias de última geração. A Microland continua a oferecer serviços extraordinários que são previsíveis, confiáveis e estáveis, mantendo-se próxima do centro das operações dos clientes", disse Pradeep Kar, presidente e diretor geral da Microland.

"Por ser um centro tecnológico, Seattle é onde estão vários clientes e parceiros de destaque, e vemos essas instalações como uma extensão das nossas operações globais nos EUA. A cidade oferece inúmeras oportunidades em todos os setores, acesso a talentos de alto potencial e infraestrutura de alto nível, satisfazendo os nossos objetivos de atender às crescentes demandas dos clientes", acrescentou Sivakumar Thiyagarajan, vice-presidente sênior da Microland.

Sobre a Microland

A Microland acelera a jornada de transformação digital para empresas globais, permitindo que ofereçam resultados comerciais de alto valor e experiência superior ao cliente. Com sede em Bangalore, na Índia, a Microland tem mais de 4.300 profissionais em todos os seus escritórios, na Austrália, Europa, Índia, no Oriente Médio e na América do Norte. A Microland faz parcerias com empresas globais para ajudá-las a serem mais ágeis e inovadoras, integrando tecnologias emergentes e usando automação, análises e inteligência preditiva nos processos. Para obter mais informações visite: https://www.microland.com.

