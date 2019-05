A Microsoft lança o "programa de incubação de tecnologia móvel e em nuvem" em Zhaoqing

Feng Jianlin, gerente geral do Centro de Ciência e Inovação do Heungkong Group e diretor executivo da Unicorn Field, disse que por ser uma marca independente do setor de ciência e inovação do Heungkong Group, a Unicorn Field, que conta com o Centro Internacional de Inovação Tecnológica de Heungkong, tem o compromisso de se tornar líder abrangente no desenvolvimento e na gestão de um ecossistema de ciência e inovação na cidade. "Nosso exclusivo sistema de capacitação em pirâmide é uma plataforma que estimula a aceleração e o crescimento dos negócios, além de facilitar a transformação das indústrias locais, conectando todas as forças, os elementos e recursos da ciência e inovação".

O "programa de incubação de tecnologia móvel e em nuvem" da Microsoft, a plataforma de incubação de aplicativos móveis e em nuvem de Zhaoqing (Unicorn Field - Zhaoqing), começará a funcionar oficialmente, beneficiando-se das vantagens em termos de P&D, simplesmente por estar em Zhaoqing, ao mesmo tempo em que está bem integrado com a alta tecnologia e as estratégicas indústrias emergentes, como a fabricação inteligente, a conservação de energia, a proteção ambiental e os veículos elétricos. A plataforma se concentrará na computação em nuvem, Internet das Coisas, no big data, na inteligência artificial e na tecnologia 5G, lançará e incubará equipes e empresas de inovação e empreendedorismo e fornecerá serviços profissionais como espaço para startups, instalações compartilhadas, serviços técnicos, serviços de consultoria, investimento e financiamento, orientação sobre empreendedorismo e intercâmbio de recursos.

Zhaoqing é uma das nove cidades do Delta do Rio das Pérolas e uma das principais aglomerações urbanas, em termos do desenvolvimento da região da Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau. Com abundante disponibilidade de espaços comerciais e sua localização geográfica, conectando a região da Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau com a região sudoeste da China, Zhaoqing também está intimamente ligada a Hong Kong. Com a construção da região da Grande Baía, a cidade planeja aproveitar plenamente suas vantagens, a fim de atrair recursos de ponta de Hong Kong, acelerar sua transformação industrial e desenvolver a economia, especialmente por meio do uso de soluções científicas e tecnológicas. Zhaoqing está planejando construir a zona piloto de cooperação especial de Guangdong-Hong Kong-Macau na região da Grande Baía (Zhaoqing), que já foi preliminarmente aprovada pelas relevantes administrações provinciais de Guangdong. A chefe executiva de Hong Kong, Carrie Lam, que participou de 16 a 17 de maio da 21ª reunião da Conferência Conjunta de Cooperação Hong Kong-Guangdong, em Guangdong, fez uma visita especial a Zhaoqing. No dia 19 de maio, o Conselho de Planejamento da cidade de Hong Kong também fez uma visita de inspeção em Zhaoqing, "a fim de compreender mais profundamente a zona piloto de cooperação especial da região da Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau (Zhaoqing) e para o planejamento e a construção da cidade Zhaoqing Hong Kong". A Universidade Politécnica de Hong Kong e a Universidade Aberta de Hong Kong planejam estabelecer alguns campi em Zhaoqing, segundo fontes públicas.

