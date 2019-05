Lanzamiento del "Programa de Incubación de Tecnología en la Nube y Móvil" de Microsoft en Zhaoqing

Presentación oficial del Unicorn Field de Zhaoqing

GUANGZHOU y ZHAOQING, China, 29 de mayo de 2019 /PRNewswire/ -- El 22 de mayo se celebró con éxito la Cumbre de Innovación y Desarrollo en Ciencia y Tecnología 2019 de Zhaoqing, con el tema "Crear el futuro de manera inteligente con la ciencia y la innovación como motor", en el Área Nueva de Zhaoqing, con el lanzamiento oficial del "Programa de Incubación de Tecnología en la Nube y Móvil" de Microsoft - Plataforma de Incubación de Aplicaciones en la Nube y Móviles de Zhaoqing. La plataforma de incubación, denominada "Unicorn Field" (Campo de unicornios), fue construida de manera conjunta por el Comité de Gestión del Área Nueva de Zhaoqing y Microsoft China, y gestionada por Heungkong Cloud Science and Technology (Zhaoqing) Co., Ltd., con el objetivo de crear un gran espacio de innovación centrado en los datos masivos (big data) y la inteligencia artificial como áreas de incubación principales. Los primeros seis equipos incubados subieron al escenario para recibir el premio.