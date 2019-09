A moda e a moderna tecnologia 5G se encontram: o ZTE Axon 10 Pro 5G teve uma ótima apresentação na Vienna Fashion Week 2019

VIENA, Áustria, 26 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- A ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), uma importante provedora internacional de soluções de telecomunicações, empresariais e tecnologia de consumo para a internet móvel, fez uma ótima apresentação do ZTE Axon 10 Pro 5G, o primeiro smartphone 5G pronto da Áustria, na Vienna Fashion Week 2019, que foi realizada em frente ao MuseumsQuartier de Viena pela décima primeira vez junto com marcas internacionais e cerca de 70 coleções de designers que foram exibidas na passarela. No início de julho, o ZTE Axon 10 Pro Series foi lançado na Áustria, com a parceria de três grandes operadoras do país e importantes varejistas e negociantes do e-commerce. Todos os participantes, incluindo designers, pessoal de criação, blogueiros e amantes da moda, acharam fácil e chique registrar com o ZTE Axon 10 Pro 5G de três câmeras com IA os momentos memoráveis deste palco internacional de moda, suas tendências e estilos de vida. Foi também uma ocasião perfeita para os visitantes e convidados testarem as capacidades especiais da ZTE Axon 10 Pro 5G, bem como visitar o estande da ZTE para explorar mais tecnologias e experiências 5G, já que a ZTE é a parceira exclusiva de telefonia móvel da MQ Vienna Fashion Week.

Elegância combinada com inovação

"A essência da marca Emma Sweet é definida como 'Chique sem esforço e meninas poderosas para sempre'. Os elementos de design moderado não só mostram uma elegância única, mas também se integram em situações da vida cotidiana. Esta composição expressiva de design também é visível no ZTE Axon Pro 5G", disse a designer de moda Emma Sweet. Na primeira fila, convidados especiais, como a ex-arquiteta e influenciadora Ana Barros, captaram os momentos mais bonitos com a ZTE Axon 10 Pro 5G. "A ZTE Axon 10 Pro 5G foi uma boa escolha, pois oferece resultados impressionantes com as três câmeras com IA. Fiquei particularmente impressionada com a qualidade do zoom óptico. Com a lente de foco longo pude fotografar todos os detalhes sem problemas e tirar ótimas fotos do show", elogiou Ana Barros. Ela acrescentou: "A ZTE Axon 10 Pro 5G também me convenceu acima de tudo por sua aparência. Devido à sua estrutura de vidro espelhado e à superfície de vidro cintilante, ele parece muito requintado. Além disso, a tela de borda curvada flexível e o formato de gota tornam muito simples segurá-lo na mão. Estou aguardando ansiosamente pela próxima era 5G e para descobrir experiências novas com esses incríveis dispositivos 5G, como o ZTE Axon 10 Pro 5G". Todos os visitantes tiveram a oportunidade de opinar sobre o famoso smartphone 5G e testá-lo.

O ZTE Axon 10 Pro 5G possui uma tela AMOLED de 6,47 polegadas. Essas telas são claramente superiores às telas convencionais em termos de contraste, nível de preto e ângulo de visão. Ele possui um entalhe em forma de gota, um sensor de impressão digital na tela e três potentes câmaras com IA. As três câmeras são responsáveis por diferentes distâncias focais. Além da câmera principal de 48MP com abertura f/1.7 e lente 6P, o smartphone 5G também tem uma lente grande angular de 125 graus com um sensor de 20MP e uma câmera teleobjetiva de 8MP com abertura f/2.4, que corresponde a um zoom óptico triplo.

Compromisso de modernização da rede 5G no mercado local

A ZTE ganhou uma reputação de pioneira no campo da tecnologia 5G no mercado global e local. Em junho, a ZTE e a operadora Hutchison Drei Austria fizeram uma parceria para desenvolver e implantar a primeira rede 5G operacional da Áustria disponível para clientes empresariais especiais em Linz, onde a ZTE e a Hutchison Drei Austria criaram a primeira cobertura 5G completa de toda uma cidade austríaca. Em agosto, a Hutchison Drei Austria e a ZTE criaram uma das melhores redes sem fio da região DACH. A ZTE colabora com a Hutchison Drei Austria desde 2010 e dará suporte contínuo à Hutchison Drei Austria para melhorar o desempenho da sua rede 4G e modernizá-la sem problema para torná-la 5G. O smartphone 5G de última geração ZTE Axon 10 Pro 5G também é tem papel importante para demonstrar os poderosos e completos recursos 5G da ZTE no mercado local. A ZTE é ativa no ecossistema 5G e está colaborando com parceiros líderes para acelerar o processo de comercialização de terminais 5G. Atualmente, a ZTE já implantou terminais 5G com a colaboração de mais de 20 operadoras do mundo inteiro.

