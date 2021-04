A MSC apresenta o novo conhecimento de embarque eletrônico para clientes em todo o mundo, utilizando a plataforma WAVE BL

O WAVE BL é um sistema baseado em blockchain que utiliza tecnologia de verificação distribuída (ledger) para garantir que todas as partes envolvidas numa reserva de carga possam emitir, transferir, endossar e gerir documentos através de uma rede segura e descentralizada. Os utilizadores podem emitir todos os originais, negociáveis ou não negociáveis, e enviá-los por meio de uma transmissão direta criptografada. Também é possível que os utilizadores agreguem mais documentos. O protocolo de comunicação WAVE BL é aprovado pelo International Group of Protection and Indemnity e cumpre os mais elevados padrões do setor em matéria de segurança e privacidade.

"A MSC escolheu a WAVE BL porque é a única solução que reflete o processo tradicional que utiliza documentos em papel, o qual o setor de transporte marítimo de carga está acostumado", afirmou André Simha, Global Chief Digital & Information Officer da MSC. "Forneceremos uma alternativa digital para todas as possibilidades disponíveis de documentos impressos tradicionais, simplesmente de forma muito mais rápida e segura."

A plataforma WAVE BL pode ser utilizada gratuitamente ao longo de 2021 por exportadores, importadores e traders. Os utilizadores só pagam pela emissão dos documentos originais e não precisam investir em nenhuma infraestrutura de TI ou fazer alterações operacionais para usarem o serviço. Basta se inscrever no site da MSC: www.msc.com/eBL.

Pela defesa de longa data da digitalização na indústria da navegação

A MSC vem apresentando, há muito tempo, a importância da digitalização em todo o setor do transporte marítimo e tem sido uma das pioneiras por detrás da transformação digital do setor. Como membro fundador da Digital Container Shipping Association (DCSA), a MSC participou numa série de iniciativas focadas na condução da padronização, digitalização e operacionalização do transporte de marítimo de contêineres. André Simha é, também, Presidente da DCSA.

A introdução de uma solução eBL é um passo fundamental na digitalização geral do setor. "Tradicionalmente, a indústria de transporte marítimo deposita bastante confiança em documentos físicos em papel. E, dentre esses, o BL é o documento de transporte mais importante no comércio internacional", afirma André Simha. "Embora tenha havido tentativas de criar uma solução eBL no passado, agora estamos em posição de introduzir uma solução que possa abrir o caminho para a adoção em massa do eBL, o que significará economias significativas para a indústria do transporte marítimo. "

Economia de bilhões na indústria do transporte marítimo

A pesquisa da DCSA indica que, se apenas 50% do setor adotasse o eBL até 2030, poderiam economizar mais de 4 milhões de dólares por ano. Além da significativa economia de custos, o eBL oferece uma ampla gama de benefícios aos transportadores, incluindo a eliminação do fator de "transporte de documentos" na cadeia de suprimento. Os transportadores podem transferir instantaneamente documentos eletrônicos originais e negociáveis entre as fronteiras. A solução permite transferências de documento mais rápidas, o que, por sua vez, gera ciclos de pagamento mais curtos. E os processos eletrônicos são muito menos suscetíveis a falsificações, fraudes, perdas ou erros humanos.

Conforme declarado por André Simha: "Eliminar o documento físico em papel da transação de transporte marítimo fará com que todos os aspectos comerciais do transporte de contêineres sejam melhores, mais rápidos, mais eficazes, mais seguros e ecológicos."

Gadi Rushin, CEO e cofundador da WAVE BL: "Desde o início, o nosso objetivo era mudar a forma como o mundo opera, digitalizando os fluxos de trabalho de documentos e, ao mesmo tempo, garantir os mais elevados padrões legais, de segurança e de privacidade. A MSC tem ajudado a criar uma nova norma comercial que, em última análise, afetará o restante do mercado e permitirá economizar bilhões de dólares no setor comercial."

Ajudar os países gravemente afetados pela COVID-19

Enquanto a MSC trabalhava com a WAVE BL na solução-piloto do eBL desde 2019, a COVID-19 criou um impulso ainda maior na digitalização do BL. "A pandemia global restringiu a mobilidade humana e de transporte em muitos lugares", explica André Simha. "Inúmeros contêineres ficaram presos em vários portos, terminais, depósitos e armazéns em todo o mundo porque o consignatário não tinha o documento original necessário para liberar essas mercadorias no destino."

Aqui, o eBL aborda uma necessidade muito atual, permitindo que as partes interessadas superem as restrições de fronteiras, interrupções dos serviços postais e outras interrupções relacionadas à pandemia. Os transportadores marítimos podem também permitir que os funcionários trabalhem remotamente, desmaterializando o BL e outros documentos de transporte.

Implementação mundial

Após executar projetos-piloto bem-sucedidos em países selecionados desde 2019, a MSC apresenta agora as suas soluções digitais a todos os clientes, em todo o mundo, e abre caminho para a adoção generalizada do eBL. A MSC também tem explorado outras plataformas de eBL para se adaptar às necessidades do mercado.

"Estamos introduzindo a solução de eBL em nossa ampla base de clientes para garantir que um número maior de clientes possa se beneficiar das vantagens de uma solução digital do BL. Estimamos que, dentro de alguns anos, o eBL se torne a nova norma", declara André Simha.

Para mais informações sobre o eBL da MSC: www.msc.com/eBL

Para mais informações sobre a WAVE BL: www.wavebl.com

Sobre a MSC: A MSC - Mediterranean Shipping Company, com sede em Genebra, Suíça, é líder global em transporte e logística. De propriedade privada e fundada em 1970 por Gianluigi Aponte, é uma das principais empresas de transporte marítimo de contêineres do mundo. A MSC possui 524 escritórios em 155 países em todo o mundo, e tem mais de 100.000 funcionários. Com acesso a uma rede integrada de recursos de transporte rodoviário, ferroviário e marítimo que se estende por todo o mundo, a empresa orgulha-se de prestar serviços globais, com conhecimento local. A MSC opera mais de 215 rotas comerciais, fazendo escala em mais de 500 portos.

Para mais informações, aceda a www.msc.com

Sobre a WAVE BL: A WAVE BL é uma plataforma digital baseada em blockchain que espelha o processo tradicional de transferência de documentos originais em papel ⁠— eletronicamente. A nossa solução permite a transferência instantânea, criptografada e autenticada de conhecimentos de embarque e outros documentos digitais exclusivos. A plataforma WAVE BL foi projetada para atender às necessidades de todos os membros da cadeia de abastecimento, desde o pequeno importador aos maiores carregadores de transporte marítimo e bancos.

Para mais informações, aceda a www.wavebl.com

