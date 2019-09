A Narada assinou um acordo de cooperação com a EDF Renewables para desenvolver projetos de armazenamento por baterias na China

O novo acordo abre o caminho para a expansão funcional do projeto, o qual deverá fornecer até 12.000kWh/dia para um recente parque industrial nas proximidades.

"A Narada está satisfeita com a parceria com a EDF Renewables para fornecer energia limpa para seus clientes, através do projeto do Sistema de Armazenamento de Energia de Zhenjiang", disse o Sr. Wang Yueneng, vice-presidente do conselho da Narada.

"A EDF Renewables está empolgada com a parceria com a Narada. Sob esta nova e inovadora estrutura, com um sistema de armazenamento por baterias que pode impulsionar o futuro, fornecendo aos usuários finais soluções inteligentes e de energia sustentável", disse o Sr. Tian Yue, CEO da EDF Renewables China.

Sobre a Narada

A Narada é uma líder de Energia Verde Inteligente e Inovação Industrial, bem como fornecedora de soluções prontas para uso. A empresa é especializada em baterias industriais de alta qualidade há 24 anos. Seus principais negócios são o desenvolvimento, fabricação, vendas e serviços de energia estacionária, força motriz e baterias de armazenamento de energia renovável, bem como acessórios e também integração de sistemas.

Para mais informações, visite o endereço: en.naradapower.com

Linkedln: Narada Power Source Co., Ltd.

Srta. Yupei Zhou

+86-571-5697-5980

intl@narada.biz

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1002374/EDF_Renewables_China_Narada_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1002375/EDF_Renewables_China_Narada_2.jpg

FONTE Zhejiang Narada Power Source Co., Ltd

Related Links

http://en.naradapower.com



SOURCE Zhejiang Narada Power Source Co., Ltd