A NDC Partnership se une às presidências da COP28 e da CBD COP15 e a quase 30 países e coalizões que promovem ações integradas voltadas para clima e natureza

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 11 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- A NDC Partnership, os Emirados Árabes Unidos na forma da Presidência da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC), COP28, a República Popular da China na forma da Presidência da Convenção sobre Diversidade Biológica (CBD) das Nações Unidas, COP15, e quase 30 países e coalizões endossaram a Declaração Conjunta da COP28 sobre Clima, Natureza e Pessoas visando facilitar uma cooperação internacional, regional e local mais forte para implementar ações climáticas e de natureza integradas.

Conforme o primeiro levantamento do estoque global deixou claro, qualquer caminho voltado para atingir as metas de curto e longo prazo do Acordo de Paris ou as metas de 2030 e as metas da Estrutura Global de Biodiversidade de Kunming-Montreal deve incluir uma abordagem sinérgica para lidar com as mudanças climáticas, perda da biodiversidade e degradação da terra de forma ambiciosa e coerente.

"A Declaração Conjunta de hoje sobre Clima, Natureza e Pessoas reflete nosso compromisso coletivo com o avanço das prioridades de biodiversidade e climáticas, bem como com o aumento da nossa ambição nas NDCs. A biodiversidade é essencial para garantir meios de subsistência sustentáveis e para a saúde e o bem-estar das pessoas que dependem da vitalidade dos nossos ecossistemas compartilhados. A NDC Partnership apoiará os países na condução de uma resposta integrada para a ação clima-natureza, alavancando nossa rede de mais de 200 membros, juntamente com coalizões com ideias semelhantes", disse o diretor global da NDC Partnership, Pablo Vieira.

E para atingir essas metas, a Declaração Conjunta confirmou o compromisso dos países endossantes voltado a fortalecer a colaboração nacional e internacional em objetivos comuns, incluindo:

Promoção do alinhamento das Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs), Planos Nacionais de Adaptação (NAPs) e Estratégia e Plano de Ação Nacionais para a Biodiversidade (NBSAPs) dos países;

Aumento do financiamento e investimentos em clima e natureza provenientes de todas as fontes;

Garantia de representação e participação equitativa de povos indígenas, comunidades locais, mulheres, meninas, jovens e outras comunidades vulneráveis;

Promoção de uma abordagem de toda a sociedade no planejamento e implementação de planos e estratégias nacionais voltados para o clima, biodiversidade e restauração de terras e

Incentivo da coerência e interoperabilidade das estruturas de coleta de dados, métodos e relatórios sobre clima e natureza.

Após a COP28, esse grupo de coalizões se reunirá regularmente para colaborar em ações conjuntas e novamente em 2024 na CBD COP16 e COP29, nas futuras presidências da COP, antes da COP30 que será realizada em Belém em 2025.

