A negociação sem swap da Vantage oferece aos negociadores de ouro quase USD 1 milhão em economia em um período de três meses

A popular atualização do produto será estendida a negociações feitas para outros ativos digitais

PORTO VILA, Vanuatu, 8 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Vantage, (ou "Vantage Markets") diz que obteve uma resposta impressionante dos clientes para a sua oferta de negociação de ouro XAUUSD sem swap. Nos primeiros três meses após a sua implementação, os negociadores da Vantage obtiveram quase USD 1 milhão em economia* nas taxas noturnas.

Em resposta ao feedback positivo dos clientes, a Vantage decidiu continuar sua negociação sem swap depois de 2022 e estender a oferta para outros ativos digitais para beneficiar mais clientes.

A melhoria do produto sem swap foi desenvolvida para oferecer maior conveniência aos negociadores de ouro XAUUSD. Não são cobradas taxas noturnas dos clientes nas negociações em todas as contas de negociação, incluindo no Vantage App, independentemente do tamanho da negociação. As informações sobre a negociação sem swap podem ser encontradas aqui. Os clientes também podem calcular seus próprios potenciais de economia com a calculadora de swap da Vantage.

Marc Despallieres, diretor de estratégia e negociação, disse: "Recebemos feedback muito positivo dos nossos clientes e temos prazer em estender esta oferta para beneficiá-los. Em meio à extrema volatilidade do mercado, a negociação sem swap fará com que as taxas noturnas deixem de ser um aspecto a ser considerado no custo para nossos clientes quando eles escolherem buscar estratégias de negociação de longo prazo. A negociação sem swap também oferece a eles a flexibilidade de fechar as negociações no momento de sua escolha, para seus fins de cobertura de risco, eliminando a necessidade de fechar as negociações diariamente."

"Na Vantage, procuramos aprimorar nossas ofertas constantemente para permitir que os nossos clientes negociem as oportunidades de mercado em seus próprios termos."

*Com base nos valores fornecidos pelas entidades da Vantage.

Sobre a Vantage

A Vantage (ou "Vantage Markets") é uma corretora global de múltiplos ativos que oferece aos clientes acesso a um serviço ágil e potente para negociar CFDs em Forex, commodities, índices, ações, ETFs e títulos. Com mais de 13 anos de experiência no mercado, a Vantage agora tem mais de mil funcionários em mais de 30 escritórios globais.

A Vantage é mais do que uma corretora. Ela oferece um ecossistema de negociação confiável, um aplicativo móvel de negociação premiado e uma plataforma de negociação fácil de usar que permite que os clientes aproveitem as oportunidades de negociação. Baixe o Vantage App na App Store ou noGoogle Play.

Equipe-se para capitalizar melhor as oportunidades vencedoras do mercado ao negociar de forma mais inteligente com @vantage.

