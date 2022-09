A Neolith apresenta Iconic Design: a nova geração de superfícies com o maior avanço tecnológico com impressão 3D

CASTELLÓN, Espanha, 27 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Neolith acaba de lançar uma nova e revolucionária geração de superfícies com tecnologia de impressão 3D, denominada Neolith Iconic Design. Sob três pilares principais – design, inovação e sustentabilidade – a Neolith apresenta umas superfícies revolucionárias, mantendo a sua filosofia de produto e princípios de marca que a caracterizam. Introduz, ao mesmo tempo, uma novidade inovadora que estabelecerá um novo padrão na indústria da pedra sinterizada, combinando o mais recente em decoração, tecnologia e arte.

Com este famoso e há muito esperado lançamento, apresentado em exclusivo aos seus principais clientes de mais de 80 países diferentes, a Neolith dá mais um passo na criação de superfícies únicas, ao oferecer uma superfície com um design integral em todo o volume. Permitindo também realizar reproduções únicas e naturais com uma infinidade de recursos decorativos, como projeções geométricas, transparências e semitransparências, além de um vasto leque de texturas superficiais incríveis.

Tecnologia patenteada

Superfícies com designs impactantes, sem limitações, com as melhores propriedades técnicas, são possíveis graças à tecnologia mais avançada aqui utilizada. Uma tecnologia própria, patenteada e exclusiva, resultado de mais de dois anos de trabalho árduo da I+D+i, em resposta às necessidades dos profissionais do setor e dos próprios insights do consumidor. Isso permite à marca fornecer a arquitetos e designers ferramentas de desenho exclusivas para darem largas às suas criações, sem impor limites a sua imaginação.

Uma grande aposta para a decoração 3D, 100% real, que permite introduzir cores mais vivas e de maior profundidade. Também novas texturas, que oferecerão inúmeras possibilidades até agora inimagináveis neste setor da indústria. Uma extraordinária novidade para utilização especialmente em bancadas de cozinha e casas de banho.

Este projeto ambicioso, que implicou um forte investimento de mais de três milhões de euros, conta com o apoio do CDTI (Centro para o Desenvolvimento Tecnológico Industrial de Espanha), e que faz parte do plano de expansão industrial da Neolith. Este investimento permitiu à empresa criar uma série de patentes, bem como efetivar diversos contratos de colaboração com vários parceiros tecnológicos de primeira linha em todo o mundo, a par com os planos estratégicos da empresa de contar sempre com os últimos avanços tecnológicos e de lhes dar vida com êxito.

3D sustentável com 0% de sílica na sua fórmula

A Neolith, na vanguarda do design, tecnologia e sustentabilidade, fabrica num ambiente de carbon neutral. O compromisso constante da empresa juntamente com o ADN sustentável da Neolith, transformaram-na atualmente num dos materiais que mais respeitam o meio ambiente, inspirando as novas tendências da arquitetura.

Com o lançamento de Neolith Iconic Design, a Neolith coloca-se na linha da frente em termos de inovação ao apresentar uma superfície única pela sua composição e estética. Baseada numa nova fórmula, Neolith Iconic Design representa 0% de sílica na sua fórmula, um valor completamente revolucionário até hoje, sendo a percentagem mais baixa da indústria.

Sobre a Neolith

Fundada em 2009, a Neolith é a marca líder mundial em pedra sinterizada.

Uma superfície arrojada do ponto de vista arquitetónico, além de inovadora, com características técnicas de vanguarda, feita com matérias-primas 100% naturais.

