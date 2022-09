Neolith presenteert Iconic Design: nieuwe generatie oppervlakken met enorme technologische doorbraak in 3D-printen

CASTELLÓN, Spanje, 27 september 2022 /PRNewswire/ -- Neolith lanceert een revolutionaire manier van oppervlakken maken met 3D-print-technologie, onder de naam Neolith Iconic Design. Gesteund door de drie hoofdpijlers design, innovatie en duurzaamheid presenteert Neolith zijn nieuwe revolutionaire technologie, met behoud van zijn karakteristieke productfilosofie en merkprincipes. Dat betekent een disruptieve nieuwe technologie, die nieuwe standaarden zet in de gesinterd-steensector, met een combinatie van ultieme nieuwe ontwikkelingen in decoratie, technologie en kunst.

Met deze langverwachte en nu al fameuze lancering, met een exclusieve presentatie aan de belangrijkste klanten uit meer dan 80 landen, gaat Neolith weer een stap verder in het creëren van unieke oppervlakken, door een oppervlak aan te bieden waarbij de hele de hele plaat een integraal dessin heeft. De nieuwe technologie maakt het mogelijk om unieke en natuurlijke reproducties te maken met ontelbaar veel decoratieve middelen, zoals geometrische projecties, transparanten en semi-transparanten, en met een breed scala aan ongelooflijke oppervlaktetexturen.

Gepatenteerde technologie

Oppervlakken met bijzonder impactvolle dessins, zonder beperkingen en met de beste technische eigenschappen, zijn nu mogelijk dankzij de inzet van speerpunttechnologie. Een eigen gepatenteerde en exclusieve technologie, het resultaat van meer dan twee jaar hard werken op het gebied van R&D&I, als antwoord op de behoeften van de professionals in de sector en klantinzichten, waarmee het merk exclusieve designhulpmiddelen biedt voor architecten en ontwerpers, zodat zij hun creaties kunnen verwezenlijken zonder beperking van hun verbeeldingskracht.

Het merk heeft groots ingezet op 3D-decoratie met een 100 procent echt effect, waarmee nog levendigere en diepere kleuren mogelijk zijn. En verder zet het in op nieuwe texturen met veel verschillende mogelijkheden, die tot nu toe ondenkbaar waren in de sector. Een noviteit van grote waarde voor toepassing bij keuken- en badkamerbladen.

Dit ambitieuze project, waarmee een forse investering van meer dan drie miljoen euro is gemoeid, krijgt financiële steun van het Spaanse centrum voor industriële technologische ontwikkeling (CDTI) en maakt deel uit van het industriële uitbreidingsplan van Neolith. Het heeft het bedrijf in staat gesteld een patentenboom te creëren en meerdere samenwerkingscontracten te sluiten met verschillende technologie-partners van wereldklasse, in lijn met de strategische plannen van het bedrijf om altijd de nieuwste technologische ontwikkelingen goed in de gaten te houden en deze met succes te verwezenlijken.

Duurzame 3D, een formule met 0% silica

Neolith, toonaangevend op het gebied van design, technologie en duurzaamheid, wordt geproduceerd in een carbon neutral, koolstofneutrale, omgeving. Dankzij de voortdurende inzet van het bedrijf en het fameuze duurzaamheids-DNA van Neolith is het een van de milieuvriendelijkste materialen van dit moment geworden en een echte inspiratiebron voor nieuwe architectuurtrends.

Met de lancering van Neolith Iconic Design, de presentatie van een uniek oppervlak in termen van samenstelling en esthetiek, loopt Neolith voorop in innovatie. Neolith Iconic Design is gebaseerd op een nieuwe formule, met 0% silica, een cijfer dat absoluut revolutionair is en het laagste percentage in de sector tot nu toe.

Over Neolith

Neolith, opgericht in 2009, is wereldmarktleider in gesinterd steen.

Een revolutionair en innovatief architectonisch oppervlak, met superieure technische kenmerken, gemaakt van 100% natuurlijke grondstoffen.

