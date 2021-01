A Novamont adquire a BioBag e fortalece sua liderança e presença globais

NOVARA, Itália e ASKIM, Noruega, 12 de janeiro de 2021 /PRNewswire/ -- A Novamont da Itália, líder mundial em desenvolvimento e produção de bioquímicos e bioplásticos compostáveis, anunciou hoje que adquiriu o BioBag Group, um fornecedor da Noruega líder em soluções de baixo impacto para coleta e embalagem de resíduos.

A aquisição permitirá que a Novamont se beneficie da distribuição independente altamente especializada da BioBag em áreas onde o comprador está menos presente. As duas empresas poderão oferecer um conjunto de soluções mais completo para o mercado e criar alianças duradouras com as principais partes interessadas, como grandes varejistas e comunidades. Juntos, eles planejam construir ainda mais demonstradores (projetos inovadores que melhorem a coleta separada de resíduos orgânicos e sistemas de compostagem), especialmente na América do Norte, nos países escandinavos, no leste europeu e na Austrália.

A transação é um passo importante em uma jornada colaborativa que começou há 25 anos. A visão original da Novamont nos anos 1990 foi construir uma cadeia de valor integrada para bioplásticos e bioquímicos ligados ao início e à melhoria da coleta separada de resíduos orgânicos. Isso se tornou um ponto de partida monumental para o que hoje se chama a bioeconomia circular à qual a Novamont e a BioBag fizeram contribuições importantes.

Existem três razões para tornar a aquisição particularmente adequada:

Forte compatibilidade cultural desenvolvida ao longo de duas décadas de parceria, que levou a uma visão harmoniosa e a valores compartilhados, bem como à integração de equipes em torno de projetos comuns com o objetivo de criar um modelo circular de bioeconomia centrado na saúde do solo e na regeneração de áreas locais. Uma cadeia de valor altamente complementar:



a. O foco da Novamont está principalmente a montante e desenvolveu a cadeia de suprimentos Mater-Bi com matérias-primas agrícolas, monômeros biológicos, bioplásticos e formulações de baixo impacto. Ela trouxe seus materiais para o mercado por meio de aplicações que exigem biodegradabilidade nas instalações de compostagem e no solo. A estreita colaboração com grandes varejistas e comunidades locais interessadas em soluções inovadoras de baixo impacto reduziu o uso de plástico tradicional e o acúmulo de microplásticos no meio ambiente.



b. O foco da BioBag é a jusante. O grupo é pioneiro no desenvolvimento e distribuição de uma ampla gama de aplicações compostáveis a partir dos países escandinavos e se especializou em uma série de serviços de suporte para essas aplicações. A BioBag também desenvolveu uma plataforma de comércio eletrônico em crescimento, que é um importante canal de mercado para suas aplicações existentes e para a gama de produtos expandidos que será derivada das inovações da Novamont e da integração a montante. Intensificação da capacidade de serviço para parceiros e clientes da Novamont: a BioBag é uma empresa de marketing e distribuição para aplicações de baixo impacto, que já é e estará cada vez mais a serviço dos parceiros da Novamont ao longo da cadeia de suprimentos, ajudando a maximizar as oportunidades de desenvolvimento de produtos e a expansão geográfica. A BioBag também traz ao mercado aplicações diferentes e complementares para o Mater-Bi, ampliando, assim, a oferta conjunta e oferecendo suporte máximo de serviço para o varejo e outros setores.

A Novamont expandiu-se consideravelmente na última década, especialmente por meio do crescimento interno, ao adquirir e regenerar locais industriais obsoletos. Esta transação permitirá que a Novamont amplie ainda mais seu negócio de bioplásticos compostáveis na Europa do Norte/Leste, América do Norte e Austrália. A BioBag continuará a operar como uma organização independente, com a mesma equipe de liderança que obteve excelentes resultados nos últimos anos.

A CEO da Novamont, Catia Bastioli, disse: "Este acordo permite que a Novamont amplie seu modelo de bioeconomia circular. Ao unir nossas melhores habilidades e energias e integrando totalmente nossas cadeias de suprimentos, podemos atender melhor nossos parceiros a montante e a jusante, acelerando ainda mais as soluções circulares para diferentes setores de mercado e para as comunidades buscando nosso objetivo de produzir mais com menos."

O CEO da BioBag, Kjell Ivar Bache, está muito satisfeito com os novos proprietários e vê a aquisição como uma parceria vantajosa: "temos sido parceiros próximos do Novamont há décadas e para a BioBag isso é como voltar para casa. Com a Novamont, a BioBag se torna parte de uma empresa líder mundial em bioplásticos e bioquímicos. Isso permitirá um maior crescimento internacional conjunto. Estamos realmente entusiasmados!", disse o Sr. Bache.

Os consultores envolvidos no lado do comprador foram Hi.Lex e Hjort, na área jurídica, e PWC para as áreas financeira, tributária e de mão de obra, enquanto os conselheiros do vendedor foram Bryan Garnier para Fusões e Aquisições e Wiersholm para jurídico.

A Novamont é um dos grupos líderes mundiais no desenvolvimento e fabricação de bioprodutos de base biológica e biodegradáveis por meio da integração da química, agricultura e meio ambiente. As principais áreas de aplicação dos bioprodutos da empresa são embalagens, coleta separada de resíduos orgânicos, compras de varejo, serviços de mesa descartáveis, agricultura, lubrificantes, cosméticos, higiene e produtos farmacêuticos. A sede da Novamont fica em Novara (perto de Milão), tem um portfólio de 1.800 patentes, 600 pessoas que trabalham em quatro locais de produção e dois centros de pesquisa na Itália e um faturamento global de 270 milhões de euros (2019). O grupo tem escritórios comerciais na Alemanha, França, Espanha e Estados Unidos e opera por meio de seus próprios distribuidores em 40 países. A pesquisa e o desenvolvimento representam 5% de suas receitas e 20% de sua força de trabalho. Materiais que podem se biodegradar totalmente no solo e na água foram desenvolvidos para aquelas aplicações com alto risco de dispersão no meio ambiente. A Novamont é um parceiro principal da iniciativa de alimentos da Ellen MacArthur Foundation, membro de sua CE100 Network e um signatário de sua iniciativa New Plastics Economy, cujo objetivo é repensar os sistemas de embalagens plásticas em todo o mundo. Em 2020, a empresa recebeu a prestigiosa certificação "B Corp" com uma classificação de alto nível e ingressou na rede Global Compact da United Nations, uma plataforma de liderança para o desenvolvimento e implementação de políticas e práticas corporativas responsáveis .

A BioBag International é um grupo líder mundial de empresas que trabalham no desenvolvimento, produção e marketing de aplicações compostáveis e biodegradáveis certificadas. A gama de produtos da BioBag é a mais abrangente e extensa do mercado. Os principais objetivos da empresa combinam a concentração na qualidade dos produtos existentes e na inovação de novos produtos e conceitos. O grupo está entre os principais fabricantes de embalagens ecológicas do Norte da Europa. Além de aplicações biodegradáveis e compostáveis, o grupo traz ao mercado produtos com base no material reciclado pós-consumo (PCR) sob a marca GreenPolly. A BioBag concebeu uma abordagem direcionada de parceria com empresas alinhadas sinergicamente em todo o mundo para alcançar milhares de clientes globalmente. A principal estratégia por trás do conceito de parceria da empresa é "Pensar globalmente - agir localmente" e sua missão é resolver os desafios de resíduos por meio de soluções sustentáveis. Com um faturamento de 41 milhões de euros e 135 funcionários, a BioBag é sediada em Askim, Noruega, tem um importante local de produção na Estônia, subsidiárias na Suécia, Dinamarca, Irlanda, Finlândia, Polônia, Austrália, Canadá, EUA e representantes em muitos países.

