Novamont acquiert BioBag et renforce son leadership et sa présence mondiale

L'opération crée le groupe le plus intégré verticalement dans l'industrie des bioplastiques et permet à la société italienne B-Corp de se développer davantage en Europe du Nord et de l'Est, en Amérique du Nord et en Australie

NOVARA, Italie et ASKIM, Norvège, 12 janvier 2021 /PRNewswire/ -- La société italienne Novamont, leader mondial dans le développement et la production de bioplastiques biochimiques et compostables, a annoncé aujourd'hui l'acquisition du groupe BioBag, basé en Norvège, l'un des principaux fournisseurs de solutions à faible impact conçues pour la collecte et l'emballage des déchets.

L'acquisition permettra à Novamont de bénéficier de la distribution indépendante hautement spécialisée de BioBag dans les zones où les acheteurs sont moins présents. Les deux entreprises seront en mesure de proposer une solution plus complète sur le marché et de créer des alliances durables avec des intervenants clés comme les grands détaillants et les collectivités. Ensemble, ils envisagent de construire encore plus de démonstrateurs (projets innovants qui améliorent les systèmes de collecte et de compostage des déchets organiques), en particulier en Amérique du Nord, dans les pays scandinaves, en Europe de l'Est et en Australie.

La transaction est une étape importante dans un parcours collaboratif qui a débuté 25 ans auparavant. Dans les années 1990, la vision originale de Novamont était de construire une chaîne de valeur intégrée pour les bioplastiques et les produits biochimiques liés au lancement et à l'amélioration de la collecte séparée des déchets organiques. Cette vision est devenue un point de départ majeur pour ce qu'on appelle aujourd'hui la bioéconomie circulaire, à laquelle Novamont et BioBag ont tous deux apporté d'importantes contributions.

Trois raisons font que cette acquisition s'avère particulièrement pertinente :

Une forte compatibilité culturelle s'est développée au cours de deux décennies de partenariat, ce qui a conduit à une vision harmonieuse et à des valeurs communes, ainsi qu'à l'intégration d'équipes autour de projets communs visant à créer un modèle de bioéconomie circulaire centré sur la santé des sols et la régénération des zones locales. Une chaîne de valeur hautement complémentaire :



a. L'activité de Novamont est principalement centrée en amont. La société a développé la chaîne d'approvisionnement Mater-Bi qui inclut les matières premières agricoles, les monomères biologiques, les bioplastiques et les formulations à faible impact. Novamont a mis ses matériaux sur le marché grâce à des applications qui exigent la biodégradabilité dans les installations de compostage et le sol. La collaboration étroite avec les grands détaillants et les communautés locales intéressées par des solutions innovantes à faible impact a réduit l'utilisation du plastique traditionnel et l'accumulation de microplastiques dans l'environnement.



b. L'activité de BioBag est centrée en aval. Le groupe est un pionnier dans le développement d'une large gamme d'applications compostables et dans la distribution de ces applications depuis les pays scandinaves, et se spécialise dans une série de services de soutien pour ces applications. BioBag a également développé une plateforme de commerce électronique en pleine croissance, qui est un canal de marché important pour leurs applications existantes et pour la gamme de produits élargie qui sera dérivée des innovations de Novamont et de l'intégration en amont. Renforcement des capacités de service pour les partenaires et les clients de Novamont : BioBag est une société de marketing et de distribution pour les applications à faible impact. Elle est et sera de plus en plus au service des partenaires de Novamont tout au long de la chaîne d'approvisionnement, contribuant à maximiser les opportunités de développement de produits et d'expansion géographique. BioBag commercialise également des applications différentes et complémentaires de celles proposées par la chaîne Mater-Bi, élargissant ainsi l'offre conjointe et proposant un service après-vente optimal au commerce de détail et à d'autres secteurs.

Novamont s'est considérablement développée au cours de la dernière décennie, notamment par la croissance interne, en acquérant et en régénérant des sites industriels obsolètes. Cette transaction permettra à Novamont d'étendre ses activités de bioplastiques compostables en Europe du Nord et de l'Est, en Amérique du Nord et en Australie. BioBag continuera de fonctionner comme une organisation indépendante, avec la même équipe de direction qui a obtenu d'excellents résultats au cours des dernières années.

Catia Bastioli, PDG de Novamont, a déclaré : « Cet accord permet à Novamont d'élargir son modèle de bioéconomie circulaire. En joignant nos meilleures compétences et énergies et en intégrant pleinement nos chaînes d'approvisionnement, nous pouvons mieux servir nos partenaires en amont et en aval tout en accélérant davantage les solutions circulaires pour différents secteurs de marché et pour les collectivités poursuivant notre objectif de produire plus avec moins. »

Le PDG de BioBag, Kjell Ivar Bache, est très satisfait des nouveaux propriétaires et voit l'acquisition comme une opération gagnant-gagnant : « Nous sommes des partenaires proches de Novamont depuis des décennies, et chez BioBag, avec cette acquisition, nous avons l'impression de rentrer chez nous. Avec Novamont, BioBag intègre une entreprise de bioplastiques et biochimiques de calibre mondial. Ensemble, nous pourrons poursuivre une croissance internationale. Nous sommes enthousiastes ! », a déclaré M. Bache.

Les conseillers impliqués du côté de l'acheteur étaient Hi.Lex et Hjort pour les affaires juridiques et PWC pour les finances, les impôts et le travail. Les conseils du vendeur étaient Bryan Garnier pour les activités de fusion et d'acquisition et Wiersholm pour les questions juridiques.

Novamont est l'un des leaders mondiaux dans le développement et la fabrication de bioproduits biosourcés et biodégradables via l'intégration de la chimie, de l'agriculture et de l'environnement. Les principaux domaines d'application des bioproduits de l'entreprise sont l'emballage, la collecte séparée des déchets organiques, l'achat au détail, la vaisselle jetable, l'agriculture, les lubrifiants, les cosmétiques, l'hygiène et les produits pharmaceutiques. Le siège de Novamont est situé à Novara (près de Milan). L'entreprise peut faire valoir un portefeuille de 1 800 brevets. Elle emploie 600 personnes sur quatre sites de production et deux centres de recherche en Italie, et présente un chiffre d'affaires mondial de 270 millions d'euros (2019). Le groupe dispose de bureaux commerciaux en Allemagne, en France, en Espagne et aux États-Unis, et opère par l'intermédiaire de ses propres distributeurs dans 40 pays. La recherche et le développement représentent 5 % de ses revenus et 20 % de son effectif. Des matériaux pouvant se biodégrader complètement dans le sol et l'eau ont été mis au point pour les applications présentant un risque élevé de dispersion dans l'environnement. Novamont est un partenaire de base de l'initiative alimentaire de la Fondation Ellen MacArthur, membre de son réseau CE100 et signataire de son initiative New Plastics Economy visant à repenser les systèmes d'emballage plastique à l'échelle mondiale. En 2020, l'entreprise a obtenu la prestigieuse certification B Corp avec un positionnement en tête de classement, et a rejoint le réseau du Pacte mondial des Nations Unies, une plateforme de leadership pour le développement et la mise en œuvre de politiques et de pratiques d'entreprise responsables.

BioBag International est un groupe d'entreprises de calibre mondial œuvrant dans les domaines du développement, de la production et de la commercialisation d'applications compostables et biodégradables certifiées. La gamme de produits BioBag est la plus complète et la plus étendue du marché. Les principaux objectifs de l'entreprise portent sur la qualité des produits existants et l'innovation de nouveaux produits et concepts. Le groupe est l'un des principaux fabricants d'emballages respectueux de l'environnement en Europe du Nord. En plus des applications biodégradables et compostables, le groupe commercialise des produits à base de matériaux recyclés après consommation (PCR) sous la marque GreenPolly. BioBag a conçu une approche ciblée de partenariat avec des entreprises alignées en synergie à travers le monde pour atteindre des milliers de clients dans le monde entier. La principale stratégie qui sous-tend le concept de partenaire de l'entreprise est « Penser global – Agir local » et sa mission est de résoudre les problèmes de déchets par des solutions durables. Avec un chiffre d'affaires de 41 millions d'euros et 135 employés, BioBag est basée à Askim, en Norvège, a un site de production important en Estonie, des filiales en Suède, au Danemark, en Irlande, en Finlande, en Pologne, en Australie, au Canada, aux États-Unis, et des représentants dans de nombreux pays.

