A Olight comemorou seu 16º aniversário com várias ferramentas de iluminação e uma Campanha de Conscientização sobre o Autismo

SHENZHEN, China, 15 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Com uma crença simples: ninguém deve ser deixado no escuro, a Olight, uma empresa de ferramentas de iluminação comprovada no setor, entrou em seu 16º ano iluminando o mundo. A empresa comemorou este aniversário por meio de um grande evento, que consiste em um de Lançamento de Novos Produtos Online, uma Campanha de Conscientização sobre o Autismo e uma Revisão do Cumprimento da Promessa da Marca.

Lançamento de novo produto da Olight em abril

Como uma celebração muito aguardada, o evento de lançamento de novos produtos online da Olight foi repleto de novos itens, abrangendo várias categorias de iluminação e ferramentas práticas. Entre esses novos produtos, uma adição foi feita à série de luz ambiente da Olight - o Obulb Plus; que chamou a atenção graças às suas luzes coloridas controladas pelo novo aplicativo da Olight e interruptor de toque, suportando controle de grupo, ritmo de música e outras funções. Além disso, a luz EDC exclusiva - o i16 Olight Blue, foi presenteada a seus clientes fiéis em agradecimento por seu apoio. Com tantos elementos incríveis, o evento de lançamento virou sensação.

"Ilumine Seu Mundo" tem sido a missão da Olight desde o início, mas também um guia para envolver a Olight em causas para melhorar o mundo. Durante este evento de aniversário, a Olight realizou uma campanha de conscientização sobre o autismo em 13 países, envolvendo postagens #OwarenessForAutism compartilhadas em seu grupo no Facebook e uma Venda de Conscientização sobre o Autismo com uma lanterna EDC exclusiva — a i5T Autism Awareness Edition, em esforços para ajudar a aumentar a conscientização sobre o autismo globalmente e melhorar a vida de todos. Todos os lucros da venda serão doados a 13 organizações em todo o mundo para mostrar seu apoio.

Impulsionada pela orientação para o cliente, a Olight tornou público o cumprimento de sua promessa de marca lançada em 2022. Centrando-se na inovação contínua de tecnologia e produtos e proporcionando excelentes experiências ao cliente, a Olight não poupou esforços para fazer grandes conquistas ao longo do ano. Sua luz externa - o Marauder Mini e a luz EDC de fonte de luz dupla - o Arkfeld tem sido um sucesso fenomenal entre seus clientes globais. Além disso, a Olight foi a primeira marca a ser credenciada com o CNAS LABORATORY ACCREDITATION CERTIFICATE no setor de iluminação ao ar livre na China e obteve 123 patentes em relação à inovação de produtos.

O evento de 16 anos da Olight foi uma mistura de valorização do cliente e retribuição ao mundo. Como a Olight continuará a ser uma marca de longo alcance armada com uma missão brilhante? Fique atento.

Sobre a Olight

Fundada em 2007, a Olight dedica-se a oferecer produtos de iluminação de alta qualidade, incluindo luzes EDC, luzes externas, luzes ambientais, faróis, etc.

