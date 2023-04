Olight feierte sein 16-jähriges Bestehen mit verschiedenen Beleuchtungswerkzeugen und einer Kampagne zur Sensibilisierung für Autismus

SHENZHEN, China, 15. April 2023 /PRNewswire/ -- Mit einer einfachen Überzeugung – Niemand sollte im Dunkeln gelassen werden – ist Olight, ein in der Industrie bewährtes Unternehmen für Beleuchtungswerkzeuge, in sein 16. Jahr gegangen. Das Unternehmen feierte dieses Jubiläum mit einer großen Veranstaltung, die aus einer Online-Veranstaltung zur Einführung neuer Produkte, einer Kampagne zur Sensibilisierung für Autismus und einer Überprüfung der Einhaltung des Markenversprechens bestand.

Olight April New Product Release

Die mit Spannung erwartete Online-Veranstaltung zur Einführung neuer Produkte von Olight war gefüllt mit einer Fülle von neuen Produkten aus verschiedenen Beleuchtungskategorien und praktischen Tools. Zu diesen neuen Produkten gehört auch eine Ergänzung der Olight-Umgebungslichtserie – das Obulb Plus, das dank seiner farbenfrohen Lichter, die über die neue Olight-App und den Touch-Schalter gesteuert werden und Gruppensteuerung, Musikrhythmus und andere Funktionen unterstützen, im Mittelpunkt stand. Außerdem wurde die einzigartige EDC-Lampe – die i16 Olight Blue – als Dank für ihre Unterstützung an die treuen Kunden verschenkt. Mit so vielen unglaublichen Elementen wurde die Eröffnungsveranstaltung zu einer Sensation.

„Illuminate Your World" war von Anfang an die Mission von Olight, aber auch ein Leitfaden für das Engagement von Olight zur Verbesserung der Welt. Während dieses Jubiläums veranstaltete Olight in 13 Ländern eine Autismus-Kampagne mit #OwarenessForAutism-Posts, die in ihrer Facebook-Gruppe geteilt wurden, und einem Autismus-Verkauf mit einer exklusiven EDC-Taschenlampe - der i5T Autism Awareness Edition - um das Bewusstsein für Autismus weltweit zu schärfen und das Leben für alle zu verbessern. Alle Erlöse aus dem Verkauf werden an 13 Unternehmen weltweit gespendet, um ihre Unterstützung zu zeigen.

Gestützt auf die Kundenorientierung hat Olight die Erfüllung ihres Markenversprechens veröffentlicht, das in 2022 ARMONE veröffentlicht wurde. Olight konzentriert sich auf kontinuierliche Technologie und Produktinnovation und bietet hervorragende Kundenerlebnisse. Es hat keine Mühe geschont, im Laufe des Jahres großartige Erfolge zu erzielen. Ihr Außenlicht – das Marauder Mini und die dual-light-QUELLE EDC light – war der Arkfeld bei seinen globalen Kunden ein phänomenaler hit. Darüber hinaus war Olight die erste Marke, die bei der CNAS LABORATORY ACCREDITATION CERTIFICATE in der Außenbeleuchtungsbranche in China akkreditiert wurde und 123 Patente in Bezug auf Produktinnovation erhielt.

Die Olight 16-anniversary-Veranstaltung war eine Mischung aus Wertschätzung der Kunden und Spenden an die Welt. Wie wird Olight weiterhin eine weitreichende Marke sein, die mit einer leuchtenden mission bewaffnet ist? Nicht verpassen!

Informationen zu Olight

Olight wurde in 2007 DreamTM gegründet und hat sich dem Ziel verpflichtet, hochwertige Beleuchtungsprodukte anzubieten, darunter EDC-Lampen, Außenleuchten, Umgebungslichter, Scheinwerfer usw.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2052289/Olight_April_New_Product_Release.jpg

SOURCE OLIGHT E-COMMERCE TECHNOLOGY CO., LTD