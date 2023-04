A Olight doou mais de $143.429,03 arrecadados de sua venda global para impulsionar a conscientização sobre o autismo

SHENZHEN, China, 27 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Abril é conhecido como o Mês Mundial de Conscientização sobre o Autismo. A Olight, uma empresa global que oferece ferramentas de iluminação, apresentou uma venda global de conscientização sobre o autismo, arrecadando $143.429,03 para apoiar e aumentar a conscientização sobre o autismo em todo o mundo.

Promoção para conscientização sobre o autismo Olight 2023

Guiada pela missão da marca de "Iluminar seu Mundo", a Olight sempre foi apaixonada pelo bem-estar público, lançando sua luz sobre os que precisam com sua presença global. Desde o combate a desastres naturais, a disseminação do COVID-19, até a venda anual de conscientização sobre o câncer de mama, a Olight se esforça para ajudar as pessoas a se recuperar de situações difíceis e disseminar a gentileza em todo o mundo.

Este ano, uma Venda Global de Conscientização sobre o Autismo foi sua primeira tentativa de apoiar essa causa. Esta profunda campanha online de arrecadação de fundos foi realizada em 13 países, incluindo Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, Canadá, França, Espanha, Itália, Alemanha, Áustria, Japão, Tailândia, Coreia e China. A Olight criou a exclusiva lanterna i5T Autism Awareness Edition apenas para esta venda.

O i5T Autism Awareness Edition é uma lanterna EDC em cores arco-íris e gravada com um símbolo especial do infinito, representando a diversidade da humanidade. Isso também implica na defesa e no tema da Olight para esta campanha — Abraçando a Todos. Todos se comunicam com o mundo de suas próprias maneiras, e todas as diferentes formas de pensar, aprender ou se comportar devem ser compreendidas e abraçadas.

Para mostrar seu apoio, todos os lucros desse produto que totalizam mais de US$143.429,03 serão doados a organizações relevantes de autismo globalmente, incluindo a Organization for Autism Research (EUA), Autism Spectrum Australia (Austrália), National Autistic Society (Reino Unido), etc. O uso específico desses fundos também será anunciado nas páginas das Redes Sociais Oficiais da Olight.

"Estamos fazendo o melhor que podemos para oferecer mais ajuda e cuidado à sociedade. A generosidade de nossos apoiadores é fundamental para que essa campanha decole. Nós simplesmente não conseguimos expressar o quanto somos profundamente gratos por isso". Disse o CEO da Olight, Fox Fan.

Com mais de 15 anos de experiência em ferramentas de iluminação, a Olight se dedica a oferecer produtos de iluminação de alta qualidade, incluindo luzes EDC, luzes externas, luzes montadas em trilho, luzes ambiente, lanternas, luzes para bicicletas, acessórios e muito mais.

