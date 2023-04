Olight fait don de plus de 143 429,03 $ provenant de ses ventes mondiales pour sensibiliser à l'autisme

SHENZHEN, Chine, 27 avril 2023 /PRNewswire/– Avril le mois mondial de la sensibilisation à l'autisme. Olight, une entreprise mondiale proposant des outils d'éclairage, s'est impliquée en organisant une vente mondiale de sensibilisation à l'autisme, qui a permis de recueillir 143 429,03 $ en guise de soutien et de sensibilisation à l'autisme dans le monde entier.

2023 Olight Autism Awareness Sale

Guidée par la mission de sa marque « Illuminate Your World » (illuminez votre monde), Olight se passionne depuis toujours pour le bien-être public, apportant sa lumière à ceux qui en ont besoin grâce à son empreinte mondiale. Qu'il s'agisse de l'aide aux victimes de catastrophes naturelles, de la vaste campagne liée à la COVID-19 ou de la vente annuelle de sensibilisation au cancer du sein, Olight s'efforce d'aider les gens à se remettre de situations difficiles et de répandre la bonté dans le monde entier.

Une vente mondiale de sensibilisation à l'autisme a représenté, cette année, leur première tentative de soutien à cette cause. Cette vaste campagne de collecte de fonds en ligne a touché 13 pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie, le Canada, la France, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, l'Autriche, le Japon, la Thaïlande, la Corée et la Chine. À l'occasion de cette vente, Olight a créé la lampe de poche exclusive i5T édition Sensibilisation à l'autisme.

Il s'agit en effet d'une lampe de poche EDC aux couleurs de l'arc-en-ciel, gravée d'un symbole spécial de l'infini, représentant la diversité de l'humanité. Elle fait également référence au plaidoyer d'Olight et au thème de cette campagne – Embracing all (tous ensemble). Nous communiquons tous avec le monde à notre façon, et toutes les différentes façons de penser, d'apprendre ou de se comporter doivent être comprises et acceptées.

Pour afficher leur soutien, toutes les recettes de ce produit, soit plus de 143 429,03 $, seront remises à des organisations mondiales spécialisées dans l'autisme, notamment l'Organization for Autism Research (États-Unis), Autism Spectrum Australia (Australie), la National Autistic Society (Royaume-Uni), etc. L'utilisation particulière de ces fonds fera également l'objet d'une annonce sur les pages officielles des médias sociaux d'Olight.

« Nous faisons simplement tout en notre possible pour offrir plus d'aide et de soutien à la société. La générosité de nos sympathisants est essentielle pour que cette campagne puisse démarrer. Nous ne pouvons tout simplement pas exprimer à quel point nous en sommes reconnaissants », a déclaré Fox Fan, le PDG d'Olight.

Apprenez-en plus au sujet d'Olight.

Avec plus de 15 ans d'expérience dans les outils d'éclairage, Olight se consacre à offrir des produits d'éclairage de haute qualité, y compris des lampes EDC, des lampes d'extérieur, des éclairages montés sur rail, des éclairages d'ambiance, des lampes frontales, des lampes de vélo, des accessoires, et plus encore.

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/2063556/2023_Olight_Autism_Awareness_Sale.jpg

SOURCE OLIGHT E-COMMERCE TECHNOLOGY CO., LTD