A Olymp Trade agora conta com o MetaTrader 4

Além disso, o usuário pode escolher a taxa de serviço que melhor se adequar a ele quando criar uma conta de negociação no MT4 da Olymp Trade. Existem dois tipos de contas de negociação disponíveis para os clientes:

Padrão - nenhuma comissão para abrir uma posição.

- nenhuma comissão para abrir uma posição. ECN - spread bem estreito.

A opção livre de SWAP é outro benefício fornecido pela Olymp Trade. Graças a ela, o Swap clássico foi substituído por uma comissão fixa. Você pode ativar esta opção gratuitamente ao criar uma nova conta. Além disso, o MetaTrader 4 oferece aos traders muitos serviços e ferramentas úteis:

Capacidade de usar consultores de negociação.

Uma grande variedade de ferramentas para análise de mercado.

Notícias econômicas no modo online.

Funções multiplataforma: negocie usando um terminal desktop, smartphone ou uma versão web do programa.

Além disso, os clientes podem criar um número ilimitado de contas ativas e demo no site da empresa, editar senhas e definir a alavancagem.

Os especialistas da corretora fornecem regularmente treinamento gratuito sobre como usar a funcionalidade do MT4 e a análise de mercado com sucesso. As matérias do MetaTrader 4 também estão disponíveis no blog oficial da empresa.

A equipe da Olymp Trade tem certeza de que os clientes atuais e os potenciais vão gostar dos novos recursos da plataforma.

