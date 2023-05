A OMRON Healthcare comemora 50 anos de história no monitoramento da pressão arterial

QUIOTO, Japão, 25 de maio de 2023 /PRNewswire/ --OMRON Healthcare Co., Ltd. (nas partes que se seguem denominada empresa) com sede na cidade de Muko, distrito de Quioto, Japão, tem o orgulho de celebrar seu 50º aniversário na produção de monitores de pressão arterial este ano. Desde a apresentação de seu primeiro monitor de pressão arterial manual do tipo manômetro em 1973, a empresa tem melhorado e produzido continuamente monitores de pressão arterial precisos e fáceis de usar. Até o momento, a empresa já vendeu mais de 350 milhões de unidades em mais de 110 países em todo o mundo.

Logotipo: https://kyodonewsprwire.jp/img/202305165636-O5-THg59uEz

A empresa sempre acreditou na importância do monitoramento da pressão arterial doméstica, mesmo quando as leituras da pressão arterial só eram obtidas em instalações médicas. Em1991, a empresa lançou o primeiro monitor automatizado de pressão arterial do mundo com tecnologia lógica fuzzy (*), para maior precisão e facilidade de uso do que monitores manuais. Paralelamente ao avanço dos monitores de pressão arterial, a empresa trabalhou continuamente para melhorar e desenvolver a braçadeira pré-formada que o usuário pode colocar em seu braço com segurança e facilidade. Além disso, a empresa tem se concentrado em aprimorar a usabilidade e precisão de medição, expandindo a gama de funções de suporte para garantir que o usuário mantenha a postura correta para a medição.

(*) Função automática de ajuste de pressão

Imagem1: o primeiro monitor de pressão arterial: HEP-1

https://kyodonewsprwire.jp/img/202305165636-O1-9z3sXW19

Imagem2: o primeiro monitor automático de pressão arterial fuzzy logic do mundo: HEM-706

https://kyodonewsprwire.jp/img/202305165636-O6-uDd2KOhG

Além disso, a empresa tem trabalhado para aumentar a conscientização sobre a importância do monitoramento da pressão arterial doméstica entre os profissionais da área médica, desenvolvendo e distribuindo os dispositivos precisos e clinicamente validados. A empresa apoiou o estudo Ohasama, iniciado em 1986 em Ohasama, distrito de Iwate, oferecendo cerca de 300 unidades de monitores de pressão arterial OMRON para uso na pesquisa. Ohasama era conhecida por altas e crescentes taxas de incidência de doenças cardiovasculares devido ao clima frio da região. Para combater esse problema, os profissionais de enfermagem de saúde pública trabalharam para melhorar a saúde da comunidade, fazendo com que seus moradores avaliassem sua pressão arterial em casa e assistindo-lhes com base em seus dados diários auto mensurados de pressão arterial. Esse estudo continuou por mais de 35 anos e suas descobertas, que confirmaram os benefícios do monitoramento da pressão arterial doméstica, foram incorporadas às diretrizes de controle de hipertensão emitidas em vários países.

A empresa continuou a enfrentar o desafio da adoção da tecnologia digital para o controle da pressão arterial. Em 2010, a empresa lançou um serviço de gestão de saúde, WellnessLINK, no mercado japonês. O aplicativo para gerenciamento de saúde, OMRON connect, já está disponível em mais de 140 países. Além disso, em 2020, a empresa lançou um serviço de monitoramento remoto de pacientes nos EUA. Esse serviço permite que os usuários compartilhem de casa suas leituras de pressão arterial com médicos, promovendo o tratamento de doenças cardiovasculares antes que se agravem. A empresa expandiu seu escopo de negócios através da fabricação e distribuição de uma variedade de produtos e serviços que suportam tratamentos de hipertensão.

A empresa também é comprometida com o desenvolvimento de dispositivos inovadores. Esses incluem o primeiro monitor de pressão arterial vestível clinicamente preciso do mundo, o HeartGuide, e um monitor de pressão arterial de antebraço com tecnologia de eletrocardiograma integrado (ECG), para facilitar a detecção precoce da fibrilação atrial, um fator de risco conhecido para embolia cerebral cardiogênica.

Image3: monitor de pressão arterial vestível: HCR-6900T-M

https://kyodonewsprwire.jp/img/202305165636-O3-gUNRLxNb

Image 4: monitor de pressão arterial de antebraço com ECG: HCR-7800T

https://kyodonewsprwire.jp/img/202305165636-O4-Bu8sRho7

"Este ano, estamos comemorando o 50º aniversário do lançamento dos monitores de pressão arterial OMRON", disse Ayumu Okada, presidente e CEO da OMRON Healthcare Co., Ltd. "Nesta ocasião, gostaria de expressar meu profundo apreço a todos os nossos estimados clientes por seu apoio contínuo aos nossos monitores de pressão arterial. Sabe-se que as doenças cérebro-cardiovasculares são a principal causa de morte em todo o mundo, e à medida que as populações em muitos países continuam a envelhecer, espera-se que o número de pacientes que sofrem dessas doenças aumente ainda mais. Continuamos comprometidos em cumprir a visão de "chegar a ZERO" (alcançar zero eventos cérebro-cardiovasculares). Daqui para frente, continuaremos contribuindo para estender a expectativa de vida saudável para as pessoas em todo o mundo, introduzindo dispositivos e serviços sob medida para resolver problemas de saúde".

A história do desenvolvimento do monitor de pressão arterial

Para obter mais informações sobre as conquistas da empresa e a visão de futuro para concretizar a visão de zero eventos cérebro-vasculares e cardiovasculares, acesse:

https://healthcare.omron.com/healthcare-solutions/cardiovascular-health/300-million/our-journey/history-of-home-bpm

FONTE OMRON Healthcare Co., Ltd.

