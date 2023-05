OMRON Healthcare feiert 50 Jahre Blutdruckmessgerät

KYOTO, Japan, 24. Mai 2023 /PRNewswire/ -- OMRON Healthcare Co., Ltd. (im Folgenden als das Unternehmen bezeichnet) mit Sitz in Muko City, Präfektur Kyoto, Japan, ist stolz darauf, in diesem Jahr sein 50-jähriges Jubiläum in der Produktion von Blutdruckmessgeräten zu feiern. Seit der Einführung des ersten manuellen Blutdruckmessgeräts und des Blutdruckmessgeräts mit Manometer im Jahr 1973 hat das Unternehmen seine Blutdruckmessgeräte kontinuierlich verbessert und präzise und benutzerfreundliche Geräte hergestellt. Bisher hat das Unternehmen mehr als 350 Millionen Geräte in mehr als 110 Ländern weltweit verkauft.

Logo: https://kyodonewsprwire.jp/img/202305165636-O5-THg59uEz

Das Unternehmen hat schon immer an die Bedeutung der Blutdrucküberwachung zu Hause geglaubt, selbst als Blutdruckmessungen nur in medizinischen Einrichtungen durchgeführt werden konnten. 1991 brachte das Unternehmen das weltweit erste automatische Blutdruckmessgerät mit Fuzzy-Logic-Technologie (*) auf den Markt, das im Vergleich zu manuellen Geräten eine höhere Genauigkeit und Benutzerfreundlichkeit bot. Parallel zur Weiterentwicklung der Blutdruckmessgeräte arbeitete das Unternehmen kontinuierlich an der Verbesserung und Entwicklung der vorgeformten Manschette, die der Benutzer sicher und einfach um seinen Arm wickeln kann. Darüber hinaus hat sich das Unternehmen auf die Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit und Messgenauigkeit konzentriert. Um sicherzustellen, dass der Patient bei der Messung die richtige Haltung einnimmt, wurden die entsprechenden Hilfsfunktionen erweitert.

(*) Automatische Druckeinstellfunktion

Image1: Das erste Blutdruckmessgerät: HEP-1

https://kyodonewsprwire.jp/img/202305165636-O1-9z3sXW19

Image2: Das erste automatische Blutdruckmessgerät der Welt mit Fuzzy-Logik: HEM-706

https://kyodonewsprwire.jp/img/202305165636-O6-uDd2KOhG

Darüber hinaus hat das Unternehmen durch die Entwicklung und den Vertrieb der präzisen und klinisch validierten Produkte dazu beigetragen, medizinische Fachkräfte für die Bedeutung der Blutdruckmessung zu Hause zu sensibilisieren. Das Unternehmen unterstützte die 1986 in Ohasama, Präfektur Iwate, begonnene Ohasama-Studie, indem es rund 300 OMRON-Blutdruckmessgeräte für die Forschung zur Verfügung stellte. Ohasama zeichnete sich durch hohe und steigende Raten von Herz-Kreislauf-Erkrankungen aus, die auf das kalte Klima der Region zurückzuführen sind. Um diesem Problem entgegenzuwirken, bemühten sich die Krankenschwestern des öffentlichen Gesundheitswesens um die Verbesserung der Gesundheit der Gemeinde, indem sie die Bewohner zu Hause ihren Blutdruck messen ließen und sie auf der Grundlage ihrer selbst gemessenen täglichen Blutdruckdaten berieten. Diese Studie wurde mehr als 35 Jahre lang fortgesetzt, und ihre Ergebnisse, die den Nutzen der häuslichen Blutdrucküberwachung bestätigten, sind in die in verschiedenen Ländern herausgegebenen Leitlinien zur Behandlung von Bluthochdruck eingeflossen.

Das Unternehmen arbeitet weiter an der Einführung digitaler Technologien für das Blutdruckmanagement. Im Jahr 2010 führte das Unternehmen einen Gesundheitsmanagement-Service, WellnessLINK, auf dem japanischen Markt ein. Die Smartphone-App OMRON connect für das Gesundheitsmanagement ist inzwischen in mehr als 140 Ländern verfügbar. Darüber hinaus hat das Unternehmen im Jahr 2020 einen Fernüberwachungsdienst für Patienten in den USA eingeführt. Dieser Service ermöglicht es Nutzern, ihre Blutdruckwerte zu Hause mit Ärzten zu teilen und so das Management von Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu fördern, bevor sie sich verschlechtern. Das Unternehmen hat sein Geschäftsfeld um die Herstellung und den Vertrieb einer Reihe von Produkten und Dienstleistungen zur unterstützenden Behandlung von Bluthochdruck erweitert.

Das Unternehmen engagiert sich auch für die Entwicklung innovativer Geräte. Zu diesen Entwicklungen gehören das weltweit erste klinisch genaue tragbare Blutdruckmessgerät HeartGuide und ein Oberarm-Blutdruckmessgerät mit integrierter Elektrokardiogramm (EKG)-Technologie, das die Früherkennung von Vorhofflimmern, einem bekannten Risikofaktor für kardiogene Hirnembolien, unterstützt.

Image3: Tragbares Blutdruckmessgerät: HCR-6900T-M

https://kyodonewsprwire.jp/img/202305165636-O3-gUNRLxNb

Image4: Oberarm-Blutdruckmessgerät mit EKG: HCR-7800T

https://kyodonewsprwire.jp/img/202305165636-O4-Bu8sRho7

„In diesem Jahr feiern wir den 50. Jahrestag der Einführung von OMRON Blutdruckmessgeräten", sagte Ayumu Okada, Präsident und CEO von OMRON Healthcare Co., Ltd. „Bei dieser Gelegenheit möchte ich allen unseren geschätzten Kunden meinen herzlichen Dank für ihre kontinuierliche Unterstützung unserer Blutdruckmessgeräte aussprechen. Zerebrokardiovaskuläre Erkrankungen sind bekanntlich die häufigste Todesursache weltweit, und da die Bevölkerung in vielen Ländern weiter altert, wird die Zahl der Patienten, die an diesen Krankheiten leiden, voraussichtlich noch weiter steigen. Wir setzen uns weiterhin für die Verwirklichung der Vision „Going for ZERO" (null zerebrokardiovaskuläre Erkrankungen) ein. Wir möchten auch in Zukunft dazu beitragen, die gesunde Lebenserwartung von Menschen auf der ganzen Welt zu steigern, indem wir Geräte und Dienstleistungen einführen, die auf die Lösung von Gesundheitsproblemen zugeschnitten sind.

Geschichte der Entwicklung von Blutdruckmessgeräten

Ausführliche Informationen über die Leistungen des Unternehmens und die Zukunftsvision zur Verwirklichung der Vision von null zerebrovaskulären und kardiovaskulären Erkrankungen finden Sie hier:

https://healthcare.omron.com/healthcare-solutions/cardiovascular-health/300-million/our-journey/history-of-home-bpm

SOURCE OMRON Healthcare Co., Ltd.