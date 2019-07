A OpenAI forma parceria exclusiva de computação com a Microsoft para construir as novas tecnologias de supercomputação Azure AI

As empresas se concentrarão na construção de uma plataforma computacional na Azure de escala sem precedentes, a qual treinará e executará modelos cada vez mais avançados de IA, incluirá tecnologias de hardware que se baseiam na tecnologia de supercomputação da Microsoft e irá aderir aos princípios de ética e confiança compartilhados pelas duas empresas. Isso criará a base para os avanços em IA que serão implementados de maneira segura, protegida e confiável e é uma razão fundamental pela qual as empresas decidiram formar a parceria.

Durante a última década, aplicações inovadoras de redes neurais profundas, juntamente com força computacional crescente levaram às contínuas inovações de IA em áreas tais como visão, fala, processamento de linguagens, tradução, controle robótico e até jogos. Sistemas modernos de IA trabalham bem para o problema específico para os quais foram treinados, porém, fazer com que os sistemas de IA ajudem a tratar de alguns dos problemas mais difíceis enfrentados pelo mundo atualmente, exigirá a generalização e o domínio profundo de múltiplas tecnologias de IA. A visão da OpenAI e da Microsoft é que a inteligência artificial geral trabalhe com as pessoas para ajudar a resolver os difíceis problemas multidisciplinares atuais, incluindo desafios globais tais como a mudança climática, serviços de saúde mais personalizados e educação.

"A criação da AGI será o desenvolvimento tecnológico mais importante da história humana, com o potencial de moldar a trajetória da humanidade", disse Sam Altman, CEO da OpenAI. "Nossa missão é assegurar que a tecnologia AGI beneficie toda a humanidade, e estamos trabalhando com a Microsoft para construir a base da supercomputação na qual construiremos a AGI. Acreditamos que é crucial que a AGI seja implementada de forma segura e protegida e que seus benefícios econômicos sejam amplamente distribuídos. Estamos empolgados com o quão profundamente a Microsoft compartilha essa visão".

"A IA é uma das tecnologias mais transformadoras de nosso tempo e tem o potencial de ajudar a resolver vários dos desafios mais urgentes do nosso mundo", disse Satya Nadella, CEO da Microsoft. "Através da união da tecnologia inovadora da OpenAI com as novas tecnologias de supercomputação da Azure AI, nossa ambição é democratizar a IA – e, ao mesmo tempo, sempre mantendo em primeiro lugar a segurança da IA – para que desta forma todos se beneficiem".

Sobre a OpenAI

A missão da OpenAI é assegurar que a inteligência artificial geral beneficie toda a humanidade. O Estatuto da OpenAI descreve os princípios que orientam a empresa enquanto executa essa missão.

Sobre a Microsoft

A Microsoft (Nasdaq "MSFT" @microsoft) permite a transformação digital na era da nuvem inteligente e da vantagem inteligente. Sua missão é capacitar cada pessoa e cada organização do planeta para conquistar mais.

