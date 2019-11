A organização 50 Best lança o '50 Best Discovery' um novo mapa global de destinos para alimentação e bebidas aprovado por especialistas

LONDRES, 26 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- A 50 Best, a marca por trás das classificações e prêmios anuais The World's 50 Best Restaurants e The World's 50 Best Bars, anunciou o lançamento do site 50 Best Discovery.

O 50 Best Discovery fornece uma rica coleção de restaurantes e bares, além daqueles anunciados durante as cerimônias anuais de premiação, para as pessoas aproveitarem e se inspirarem para comer e beber enquanto atravessam o mundo.

O 50 Best Discovery fornece aos exigentes amantes da comida e da bebida a oportunidade de explorarem restaurantes e bares os quais receberam votos de especialistas da 50 Best de todo o mundo, apresentando mais de 1.600 revisões de locais em 75 países. A coleção combina destinos das classificações os The World's 50 Best Restaurants, The World's 50 Best Bars, Latin America's 50 Best Restaurants, Asia's 50 Best Restaurants e Asia's 50 Best Bars e outros locais distantes para formar uma série diversificada de restaurantes e bares, empiricamente recomendados por sua Academia. Essa Academia é formada por 1.700 membros, incluindo os escritores líderes mundiais sobre comidas e bebidas, chefs, proprietários de restaurantes e de bares e gastrônomos.

Um novo site apresenta um poderoso mecanismo de busca, o qual permite que os usuários procurem por cidade, localidade e região para encontrarem restaurantes e bares em seu destino escolhido, no local ou durante viagens. Os locais e as revisões estão lado a lado para permitir uma funcionalidade de fácil navegação, com cada busca mostrando preço, detalhes do contato, imagens e pequena revisão.

Quer estejam procurando pelo mais famoso bar de ramen em ruas escondidas de Tóquio, um jantar fino e sofisticado em San Francisco ou o melhor martini de Madri, o 50 Best Discovery permite que os gourmets aventureiros explorem gemas ocultas e clássicos eternos, fornecendo experiências exclusivas de culinária e coquetéis.

William Drew, Diretor de Conteúdo da 50 Best, disse: "O turismo gastronômico se tornou um fenômeno cultural nos últimos anos, evidenciado pela rápida expansão de nossos seguidores na mídia social para mais de dois milhões e o crescimento contínuo de nossos eventos globais. Pela primeira vez, podemos agora oferecer uma seleção completa, apresentando um vasto número de restaurantes e bares. Para os amantes da comida e da bebida, esse é o supremo mapa do mundo; essencial para o planejamento de aventuras gastronômicas".

O novo site é theworlds50best.com/discovery.

Para registrar-se e ter acesso ao centro de mídia da 50 Best e para um comunicado para a imprensa completo com cotação estendida e notas para os editores, visite o endereço https://www.theworlds50best.com/mediacentre/media-contacts.

