A Orica anuncia aquisição de líder peruano de fabricação de explosivos - Exsa

MELBOURNE, Austrália, 18 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ --

DESTAQUES A Orica adquire o principal fabricante e distribuidor de explosivos industriais do Peru.

A aquisição estabelecerá a Orica como a número um no mercado de maior crescimento da América Latina, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) e uma previsão de >4% para o ano de 2025 1 .

Criará uma mudança radical na capacidade industrial da Orica, gerando vantagens competitivas e uma posição aprimorada no mercado da América Latina, com sinergias significativas (~US$18 milhões) disponíveis, combinando as operações da Orica e da Exsa.

Integração na rede de fabricação global da Orica, uma nova planta de fabricação de Sistemas de Iniciação de última geração. Ao utilizar a capacidade latente, isso poderá aumentar significativamente a produção, transformará a capacidade de IS e atenderá à demanda da Orica nas Américas.

O preço de aquisição da Exsa é de US$203 milhões (~A$302 milhões), sem dívida ou dividendos a pagar e assumindo 100% da aquisição, representa um múltiplo esperado de aquisição de 7.0x FY19 EBITDA pós-sinergias, que devem ser alcançadas até o terceiro ano completo de propriedade e 13.9x FY19 EBITDA pré-sinergias3 .

A Orica (ASX: ORI) assinou um acordo com interesses associados com o Grupo Breca (Breca) para adquirir todas as suas ações em Breca Soluciones de Voladura S.A.C. e suas ações associadas em Exsa S.A. (representando 83,5% do total das ações em circulação da EXSA S.A.) (Breca Shares), pagas em dinheiro.

Exsa, o qual está listado na Bolsa de Lima (BVL: EXSAC1): (BVL: EXSAI1), é o principal fabricante e distribuidor de explosivos industriais no Peru.

O Diretor Executivo e CEO da Orica, Alberto Calderon, disse: "Temos o prazer de anunciar a aquisição da Exsa, que estabelecerá imediatamente a Orica como a principal empresa no Peru, o mercado de maior crescimento da América Latina e transformará por completo a capacidade industrial dos Sistemas de Iniciação da Orica.

"A planta de Sistemas de Iniciação de classe mundial da Exsa integrará a fabricação de quase todos os componentes de um detonador na operação, fornecendo sinergias significativas e tangíveis após a integração na rede da Orica, com a habilidade de tirar proveito das capacidades de fabricação significativamente subutilizadas.

"O acordo também aumenta a nossa exposição na mineração de cobre e ouro e apresenta oportunidades significativas de vendas de produtos tecnológicos da Orica à ampla base de clientes da Exsa."

"A aquisição da Exsa completa perfeitamente as nossas operações na América Latina, onde já temos uma presença forte", afirmou Calderon.

VISÃO GERAL DA TRANSAÇÃO

O preço de aquisição da Exsa de US$203 milhões (~A$302 milhões)2 sem dívidas ou dividendos e assumindo 100% da aquisição, representa um múltiplo esperado de aquisição de 7.0x FY19 EBITDA pós-sinergias e 13.9x FY19 EBITDA pré-sinergia, esperado para ser alcançado até o terceiro ano completo de propriedade.

Após a aquisição das ações da Breca na Exsa, que deve ser concluída em Maio de 2020, a Orica lançará ofertas de acordo com a lei e com as práticas do mercado peruano, aos outros acionistas da Exsa pelos 16,5% restantes do capital social da Exsa4. A conclusão do processo de oferta pública está prevista para o final do ano civil de 2020.

A aquisição será financiada em dinheiro através da captação de recursos, compreendendo uma participação institucional de AUD$500 milhões em ações totalmente subscritas e um plano de compra de ações não subscritas, limitado a AUD$100 milhões, com os fundos restantes para fornecer maior flexibilidade do balanço patrimonial, para apoiar o investimento nas principais iniciativas de capital e motores de crescimento da Orica.

SOBRE EXSA

A Exsa fornece assistência técnica e suporte às indústrias de mineração (particularmente ouro e cobre). É líder no Peru e tem uma participação significativa nos mercados subterrâneo e de céu aberto no país. No FY19, obteve uma receita superior a US$ 200 milhões e um EBITDA normalizado estimado pela Orica de US$18 milhões, após ajustes pontuais e mudanças na política contábil para se alinhar às práticas da Orica.

A Exsa possui uma cadeia de suprimentos eficiente, uma ampla rede de vendas e distribuição e instalações de Emulsão de Nitrato de Amônio estrategicamente localizados no Norte, Centro e Sul do Peru. A capacidade dos seus Sistemas de Iniciação e de Explosivos Encartuchados é a melhor do mercado e conta com uma nova planta de fabricação de Sistemas de Iniciação semi-automatizada e integrada em Lurin, Peru.

FUNDAMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE AQUISIÇÃO

Posiciona a Orica como o número um no Peru , o maior mercado em crescimento da América Latina, com um prognóstico de crescimento de movimento de materiais total de >4% CAGR, para o ano de 2025 1 .

, o maior mercado em crescimento da América Latina, com um prognóstico de crescimento de movimento de materiais total de >4% CAGR, para o ano de 2025 . Constitui um segundo pilar para a subsidiaria da Orica na América Latina. O Peru igualará ao Chile em termos de importância e escala dentro da rede da Orica, no terceiro ano completo de propriedade.

igualará ao em termos de importância e escala dentro da rede da Orica, no terceiro ano completo de propriedade. A nova planta de fabricação com tecnologia de ponta, dos Sistemas de Iniciação em Lurin, Peru ("Nazca"), está nos estágios iniciais de expansão e significativamente subutilizada. A Orica se encontra bem posicionada para aumentar fortemente a produção e impulsionar a otimização da rede de materiais.

("Nazca"), está nos estágios iniciais de expansão e significativamente subutilizada. A Orica se encontra bem posicionada para aumentar fortemente a produção e impulsionar a otimização da rede de materiais. Cria uma mudança drástica na capacidade industrial da Orica, gerando vantagens competitivas e uma posição aprimorada no mercado da América Latina.

Diversifica a exposição geográfica e de commodities da Orica, aumentando a exposição, especificamente na mineração de cobre e ouro. São previstos importantes sinergias de aproximadamente US$18 milhões por ano, graças à economia na produção de materiais, cadeia de suprimentos e racionalização dos sistemas operacionais, que é esperado para ser alcançado no terceiro ano de propriedade da Orica.

milhões por ano, graças à economia na produção de materiais, cadeia de suprimentos e racionalização dos sistemas operacionais, que é esperado para ser alcançado no terceiro ano de propriedade da Orica. Em particular, a aquisição reduzirá substancialmente o custo de produção da Orica em uma gama de produtos, resultando principalmente em uma economia estimada de ~US$ 12 centavos por cap., transformando-a em um produtor de detonadores mais importante e de menor custo em toda a rede da Orica.

centavos por cap., transformando-a em um produtor de detonadores mais importante e de menor custo em toda a rede da Orica.

Requer aproximadamente US$20 milhões de CAPEX em investimentos para implementar as sinergias.

Se espera um rendimento ao redor de 15% do ativo líquido (RONA), com base nas sinergias da taxa de execução alcançadas no terceiro ano de propriedade.

1 Wood Mackenzie movimentação de materiais (Junho de 2019), Serviços de Vendas & Marketing para Mineração (cobre, ouro e minério de ferro).

2 Sujeito a ajustes de conclusão, incluindo movimentos de capital de giro.

3 O múltiplo pós-sinergia inclui uma projeção de sinergias de aproximadamente US$18 milhões em taxas de execução esperadas para serem alcançadas até o terceiro ano titularidade plena. O múltiplo de aquisição ajustado inclui aproximadamente US$53 milhões de passivos de locação IFRS16 adquiridos como parte da aquisição da Exsa.

4 Se refere a 16,5% do capital subscrito da Exsa não pertencente à Breca e seus associados. Inclui as ações com direito a voto e sem direito a voto com procedimentos separados. Não há obrigação de aceitar a oferta da Orica por parte dos Acionistas minoritários.

SOBRE A ORICA

A Orica (ASX: ORI) é o maior fornecedor mundial de explosivos comerciais e sistemas de detonação inovadores para os mercados de mineração, pedreiras, petróleo e gás e construção, um fornecedor líder de cianeto de sódio para extração de ouro e um fornecedor especializado de serviços de apoio no solo para mineração e túneis.



Para mais informações sobre a Orica, visite: www.orica.com

Este anúncio não pode ser distribuído ou lançado nos Estados Unidos.

Este anúncio não é um aconselhamento financeiro para produtos e não se levou em consideração os seus objetivos, situação financeira ou necessidades. Este anúncio foi preparado para o lançamento na Austrália. Este anúncio não constitui uma oferta de venda ou a solicitação de uma oferta de compra de valores mobiliários nos Estados Unidos ou em qualquer jurisdição em que essa oferta seja ilegal. As Novas Ações não foram, nem serão registradas nos EUA. Securities Act de 1933 (a "Securities Act") ou as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou outra jurisdição dos Estados Unidos. Consequentemente, as Novas Ações não podem ser oferecidas ou vendidas, direta ou indiretamente, a qualquer pessoa nos Estados Unidos, exceto de acordo com uma isenção ou em uma transação não sujeita aos requisitos de registro da Securities Act e dos EUA aplicáveis. leis estaduais de valores mobiliários.

Este comunicado contém certas "declarações prospectivas". As palavras "esperar", "antecipar", "estimar", "pretender", "acreditar", "orientar", "deveria", "poderia", "pode", "irá", "predizer", "planejar" e outras expressões semelhantes destinam-se a identificar declarações prospectivas. Indicações e orientações sobre ganhos futuros, posição financeira e desempenho também são declarações prospectivas. As declarações prospectivas, opiniões e estimativas fornecidas neste comunicado são baseadas em suposições e contingências sujeitas a alterações sem aviso prévio e envolvem riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos e outros fatores que estão fora do controle da Orica, de seus diretores e da gerência. Isso inclui declarações sobre as tendências do mercado e do setor, baseadas em interpretações das condições atuais do mercado.

As declarações prospectivas são fornecidas apenas como um guia geral e não devem ser consideradas uma indicação ou garantia de desempenho futuro. Os resultados, desempenho ou realizações reais podem diferir materialmente daqueles expressos ou implícitos em tais declarações e em quaisquer projeções e suposições nas quais essas declarações se baseiam. Essas declarações podem assumir o sucesso das estratégias de negócios da Orica. O sucesso de qualquer uma dessas estratégias será realizado no período em que a declaração prospectiva possa ter sido preparada ou não. Os leitores são advertidos a não depositar confiança indevida em declarações prospectivas e, exceto conforme exigido por lei ou regulamento, nenhum da Orica, seus representantes ou consultores assumem qualquer obrigação de atualizar essas declarações prospectivas. Nenhuma representação ou garantia, expressa ou implícita, é feita quanto à precisão, probabilidade de realização ou razoabilidade de quaisquer previsões, perspectivas, retornos ou declarações em relação a assuntos futuros contidos neste anúncio. As declarações prospectivas são baseadas nas informações disponíveis para a Orica na data deste anúncio. Exceto conforme exigido por lei ou regulamento (incluindo as Regras de listagem da ASX), nenhum representante da Orica, seus representantes ou consultores se compromete a fornecer informações adicionais ou atualizadas, seja como resultado de uma mudança de expectativas ou premissas, novas informações, eventos futuros ou resultados ou não. Indicações e orientações ou perspectivas sobre ganhos futuros, posição financeira ou desempenho também são declarações prospectivas.

FONTE Orica

SOURCE Orica