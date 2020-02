Orica anuncia adquisición del fabricante líder de explosivos peruano Exsa

MELBOURNE, Australia, 18 de febrero de 2020 /PRNewswire/ --

PUNTOS DESTACADOS Orica adquiere el fabricante y distribuidor de explosivos industriales líder de Perú

La adquisición posicionará a Orica como el actor número uno en el mercado de mayor crecimiento de América Latina, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR, por sus siglas en inglés) de movimiento de materiales pronosticada en >4% hacia 2025 1

Se creará un cambio radical en la capacidad industrial de Orica, impulsando una ventaja competitiva y un mejor posicionamiento en el mercado latinoamericano, con sinergias significativas (~US$18 millones) disponibles al combinar las operaciones de Orica y Exsa.

Se integrará a la red de producción global de Orica, una nueva planta de producción de Sistemas de Iniciación de tecnología de punta. Al utilizar la capacidad actualmente disponible, se incrementará de manera importante la producción, se transformará la capacidad de IS y atenderá la demanda de Orica a lo largo del continente Americano.

El valor de adquisición de Exsa es de US$203 millones (~A$302 millones) sin deudas ni dividendos por pagar y asumiendo el 100% de la adquisición2, lo que representa un múltiplo de adquisición esperado de 7.0x FY19 EBITDA después de las sinergias, que se espera alcanzar al tercer año de propiedad y 13.9x FY19 EBITDA antes de las sinergias.3

Orica (ASX: ORI) ha suscrito un acuerdo con intereses asociados con el Grupo Breca (Breca) para adquirir todas sus acciones en Breca Soluciones de Voladura S.A.C., y sus acciones asociadas en Exsa S.A. (que en conjunto representan 83,5% del total de acciones de Exsa S.A.) (Acciones de Breca), pagaderas en efectivo.

Exsa, que cotiza en la Bolsa de Valores de Lima (BVL: EXSAC1):(BVL: EXSAI1), es la principal empresa peruana de producción y distribución de explosivos industriales.

El Director Ejecutivo y CEO de Orica, Alberto Calderón, expresó: "Nos complace anunciar la adquisición de Exsa, que posicionará inmediatamente a Orica como el actor principal en Perú, el mercado de mayor crecimiento en Latinoamérica, y transformará por completo la capacidad industrial de los Sistemas de Iniciación de Orica".

"La planta de Sistemas de Iniciación de categoría mundial de Exsa, integrará la producción de prácticamente todos los componentes de un detonador en la operación, lo que ofrecerá sinergias significativas y tangibles al integrarse a la red de Orica, con la posibilidad de aprovechar capacidades productivas subutilizadas".

"Este acuerdo también aumenta nuestra exposición a la minería de cobre y oro, lo cual trae grandes oportunidades de ventas de productos tecnológicos de Orica a la amplia base de clientes de Exsa".

"La adquisición de Exsa complementa de modo perfecto nuestras operaciones existentes en América Latina, donde ya tenemos una sólida presencia". Indica el Sr. Calderón.

RESUMEN DE LA TRANSACCIÓN

El valor de adquisición del 100% de Exsa es de US$203 millones (~A$302 millones)2 sin deudas ni dividendos por pagar y representa un múltiplo de adquisición esperado de 7.0x FY19 EBITDA después de las sinergias, y 13.9x FY19 EBITDA3 antes de las sinergias, lo que se espera alcanzar al tercer año de propiedad.

Tras la adquisición de las acciones de Breca en Exsa, lo cual se espera se complete en mayo de 2020, Orica hará ofertas públicas conforme a la legislación y prácticas del mercado peruano a los otros accionistas de Exsa respecto del capital accionario restante del 16,5% en Exsa.4 Se espera que el proceso de oferta pública se complete antes de finalizar el año calendario 2020.

La adquisición será financiada con dinero en efectivo de una recaudación de capital compuesta por una colocación completamente suscrita de A$500 millones en acciones institucionales y un plan de compra de acciones no suscrito limitado en A$100 millones. Los fondos restantes entregarán una mayor flexibilidad al balance para apoyar inversiones en las iniciativas de capital y motores de crecimiento principales de Orica.

SOBRE EXSA

Exsa ofrece asistencia y apoyo técnico a la industria minera (en particular, oro y cobre). Es líder en Perú y tiene participación importante en los mercados de minería subterránea y de cielo abierto de dicho país. En FY19, sus ingresos fueron superiores a US$200 millones y Orica calcula un EBITDA normalizado de US$18 millones después de ajustes extraordinarios y cambios en la política contable para alinearse con las prácticas de Orica.

Exsa posee una cadena de abastecimiento eficiente, una amplia red de ventas y distribución e instalaciones de emulsión de nitrato de amonio localizadas estratégicamente en el Norte, Centro y Sur de Perú. Su capacidad de producción de Sistemas de Iniciación y Explosivos Encartuchados es la mejor del mercado y cuenta con una nueva planta de producción integrada y semi-automatizada de Sistemas de Iniciación en Lurín, Perú.

JUSTIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA ADQUISICIÓN

Posiciona a Orica como el principal actor en Perú, el mercado de mayor crecimiento en América Latina, con un pronóstico de crecimiento de movimiento de materiales total de >4% CAGR hacia 2025. 1

Constituye el segundo pilar para la subsidiaria latinoamericana de Orica. Perú igualará a Chile en términos de importancia y escala dentro de la red de Orica al tercer año de propiedad.

en términos de importancia y escala dentro de la red de Orica al tercer año de propiedad. La nueva planta de producción con tecnología de punta de Sistemas de Iniciación en Lurín, Perú ("Nazca") está en las primeras fases de expansión y su capacidad está muy subutilizada. Orica se encuentra bien posicionada para incrementar en gran medida su producción e impulsar la optimización de la red de materiales.

Cambia drásticamente la capacidad industrial de Orica, lo cual generará ventajas competitivas y un mejor posicionamiento en el mercado latinoamericano.

Diversifica la exposición geográfica y de commodities de Orica, lo cual aumenta la exposición, específicamente a la minería de oro y cobre.

Se pronostican importantes sinergias de aproximadamente US$18 millones por año, gracias al ahorro en producción de materiales, cadena de abastecimiento y agilización de sistemas operativos, lo que se espera lograr al tercer año de propiedad por parte de Orica.

millones por año, gracias al ahorro en producción de materiales, cadena de abastecimiento y agilización de sistemas operativos, lo que se espera lograr al tercer año de propiedad por parte de Orica. En particular, la adquisición disminuirá considerablemente los costos de operación de Orica en una gama de productos, lo que representa un ahorro de aproximadamente ~US$ 12 centavos por detonador, transformándola en el productor de detonadores más importante y de menor costo en toda la red de Orica.

centavos por detonador, transformándola en el productor de detonadores más importante y de menor costo en toda la red de Orica.

Se requiere un gasto de capital de aproximadamente US$20 millones para implementar las sinergias.

millones para implementar las sinergias. Se espera un rendimiento de alrededor del 15% del activo neto (RONA, por sus siglas en inglés) de acuerdo al pronóstico de sinergias alcanzado al tercer año de propiedad.

1 Wood Mackenzie, movimiento de material (junio, 2019), Servicios de Ventas y Marketing para la Minería (cobre, oro y hierro)

2 Sujeto a ajustes de cumplimiento, incluido por movimientos de capital circulante

3 Los múltiplos post-sinergia incluyen una proyección de sinergias de aproximadamente US$18 millones que se espera sean logradas al tercer año de titularidad plena. El múltiplo de adquisición está ajustado para incluir aproximadamente US$53 millones de pasivos de arrendamiento adquiridos como parte de la adquisición de Exsa.

4 Se refiere al 16.5% del capital suscrito de Exsa no poseído por Breca o sus asociados. Incluye las acciones con derecho a voto y sin derecho a voto con procedimientos separados. No hay obligación de aceptar la oferta de Orica por parte de los accionistas minoritarios.

ACERCA DE ORICA

Orica (ASX: ORI) es el proveedor de explosivos comerciales y de sistemas de voladura innovadores más grande del mundo para los mercados de minería, canteras, petróleo, gas y construcción, un distribuidor líder de cianuro sódico para la extracción de oro, y un proveedor especialista de servicios de apoyo en tierra para la minería y construcción de túneles.

Para mayor información sobre Orica, visite: www.orica.com

No se debe distribuir ni divulgar este anuncio en los Estados Unidos.

Este anuncio no corresponde a una asesoría financiera ni considera sus objetivos, situación financiera ni necesidades. Este anuncio fue elaborado para su divulgación en Australia. Este anuncio no constituye una oferta para vender ni la solicitud de una oferta para comprar valores en Estados Unidos o en cualquier otra jurisdicción en la que dicha oferta sería considerada ilegal. Las Acciones Nuevas no han sido ni serán registradas conforme a la Ley de Valores de Estados Unidos de 1993 (la "Ley de Valores") o las leyes de valores de cualquier estado u otra jurisdicción de Estados Unidos. Asimismo, las Acciones Nuevas no podrán ser ofrecidas ni vendidas, directa o indirectamente, a cualquier persona en Estados Unidos excepto cuando exista una exención o esto se realice dentro de una transacción no sujeta a los requisitos de la Ley de Valores y aplicable a las leyes de valores de los estados dentro de EE.UU.

Este anuncio contiene algunas "expresiones relativas al futuro". Las palabras "esperar", "anticipar", "estimar", "pretender", "creer", "debe", "podría", "hará", "pronostica", "planea" y otras expresiones identifican expresiones relativas al futuro. Las indicaciones y guías sobre las ganancias, posición financiera y desempeño futuro también son expresiones relativas al futuro. Las expresiones, opiniones y estimados relativos al futuro entregados en este anuncio se basan en suposiciones y contingencias que están sujetas a cambios sin aviso e implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que están fuera del control de Orica, sus directores y gerencia. Esto incluye expresiones sobre los mercados y tendencias de la industria, los cuales se basan en interpretaciones de las condiciones actuales del mercado. Las expresiones relativas al futuro se ofrecen solamente como una guía y no se debe depender de ellas como una indicación o garantía del desempeño futuro. Los resultados, el desempeño o logros reales pueden ser sustancialmente diferentes de los expresados o implicados en dichas expresiones y cualquier proyección o suposición en la cual se basan dichas expresiones. Estas afirmaciones pueden asumir el éxito de las estrategias comerciales de Orica. El éxito de cualquiera de estas estrategias se realizará en el periodo al cual dichas expresiones relativas al futuro se refieren o no se refieren. Se advierte a los lectores que no se debe confiar indebidamente en las expresiones relativas al futuro y, con la excepción de cuando la legislación o las regulaciones lo requieran, ni Orica, ni sus representantes ni asesores se obligan a actualizar estas expresiones relativas al futuro. No existe representación ni garantía, expresa o implícita, respecto a la precisión, factibilidad, razonabilidad del cumplimiento de cualquier pronóstico, prospecto, o expresión en relación a los temas futuros discutidos en este anuncio. Las expresiones relativas al futuro están basadas en información disponible a Orica en la fecha de este anuncio. Excepto cuando la legislación o regulación lo requiera (incluidas las Reglas de Cotización de ASX), ni Orica, ni sus representantes ni sus asesores se obligan a entregar información adicional o actualizada, ya sea como como resultado de cambios en las expectativas o suposiciones, información nueva, eventos futuros, resultados y otros. Los indicadores, guías o pronósticos de ingresos, posición financiera o desempeño futuro también son expresiones relativas al futuro.

