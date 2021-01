A parceria entre a plataforma da EZDRM e o Developer Ecossystem da Huawei oferece mais proteção de conteúdo aos desenvolvedores

SHENZHEN, China, 27 de janeiro de 2021 /PRNewswire/ -- A EZDRM, pioneira de DRM-as-service para segurança em streaming de vídeo, oferece diversas soluções de proteção de conteúdo para atender às necessidades de desenvolvedores e prestadores de serviços. Como parceira no Developer Ecosystem da Huawei, a plataforma Universal DRM da EZDRM foi aprimorada para incorporar o WisePlay DRM da Huawei e está disponível para que os desenvolvedores possam atender aos requisitos de proteção de conteúdo para todos os principais sistemas de reprodução.

"Trabalhar com a Huawei tem sido uma grande experiência", disse Olga Kornienko, COO da EZDRM. "Acreditamos que, agora, uma nova gama de clientes se beneficiará com a disponibilidade do WisePlay DRM em nossa solução conjunta segura e escalável."

O DRMaaS oferece vários benefícios para os desenvolvedores da AppGallery

Como fornecedor de soluções DRMaaS, a EZDRM ajuda a garantir serviços de vídeo on-demand, downloadable e off-line e oferece flexibilidade completa no que se refere ao suporte a diferentes modelos de negócios. A EZDRM está na vanguarda da evolução do serviço de streaming de vídeo desde 2003. Sua solução Universal DRM, agora com a adição de WisePlay, tem posição de liderança no fornecimento de suporte a multi-DRM com CENC para MPEG-DASH, eliminando a integração proprietária e restrições de formato.

"Em um mercado mundial para soluções de conteúdo de vídeo OTT premium, um serviço de nuvem com DRM simples e econômico é parte fundamental do quebra-cabeça do streaming de vídeo", afirma Kornienko.

Como novo parceiro de plataforma Huawei Mobile Services (HMS), a EZDRM fornece soluções de Software-As-a-Service (SaaS) relevantes para quaisquer desenvolvedores que precisem de proteção DRM em termos hardware e software [i] integração para seu conteúdo de reprodução[ii] em seu aplicativo publicado na AppGallery da Huawei. Usando o serviço atualizado da EZDRM, os desenvolvedores e provedores de serviços de vídeo podem rapidamente implantar streaming de vídeo seguro embutido com o cliente WisePlay DRM para smartphones e tablets Huawei que usam os chips Kirin 990 (EMUI 10.1 ou posterior) ou outros chips (EMUI 11.0 ou posterior). Isso inclui suporte contínuo para conteúdo de vídeo exibido por meio de aplicativos em dispositivos móveis e tablets Huawei com segurança WisePlay DRM integrada de forma nativa.

Ao estabelecer seu ecossistema de parceiros, a Huawei procurou criar um ambiente aberto e seguro para todos os desenvolvedores e parceiros do Developer Ecosystem. Com esses valores, a Huawei dá as boas-vindas à EZDRM para unir-se à sua plataforma, para atualizar sua solução DRMaaS de forma a dar suporte total à própria WisePlay DRM da Huawei e oferecer mais opções aos desenvolvedores.

Com sua equipe de especialistas em DRM, a EZDRM oferece segurança de vídeo sem esforços que se integra perfeitamente ao seu sistema de entrega e que cresce com o seu negócio. Seu serviço agora suporta a entrega segura de serviços para centenas de empresas de vídeo sob demanda e ao vivo e está disponível para integração adicional para oferecer suporte aos serviços de vídeo regionais e globais.

AppGallery - um dos três principais mercados de aplicativos do mundo

Lançada em mais de 170 países e regiões, a AppGallery está comprometida em atender às necessidades diversificadas, ainda que focadas, dos seus 500 milhões de usuários ativos. O mercado de aplicativos procura ativamente fazer parcerias com desenvolvedores globais e locais para convidá-los a integrar a plataforma. Essa abordagem permite que a AppGallery continue sendo uma plataforma de distribuição de aplicativos aberta, inovadora e acessível a todos.

A AppGallery reconhece a importância e as contribuições de seus desenvolvedores e está empenhada em garantir o seu sucesso. A AppGallery oferece suporte operacional completo para desenvolvedores em todo o mundo, bem como várias iniciativas centradas no desenvolvedor, capacitando-os a inovar ainda mais no desenvolvimento de aplicativos.

Sobre a EZDRM

A EZDRM é a pioneira especializada em soluções de gestão de direitos digitais como serviço (DRMaaS), oferecendo uma solução simples e única para proteger e monetizar o conteúdo de vídeo. A oferta de DRMaaS da EZDRM ajuda a garantir a entrega segura de serviços de vídeo on-demand, downloadable e off-line. www.ezdrm.com.

FAQ EZDRM: https://hs.ezdrm.com/hubfs/Files/Rube%20FAQ-v1.1-final.pdf

Apresentação do serviço: https://www.ezdrm.com/Documentation/2018_EZDRM_Service_Brief_v3-Top50.pdf

Documentação do Software DRMaaS da EZDRM: https://www.ezdrm.com/html/documentation.asp

Para mais informações, acesse o site Huawei Developer https://developer.huawei.com/consumer/en/ ou o Huawei Developer Forum https://forums.developer.huawei.com/forumPortal/en/home .

[i] Suporte a algoritmos de criptografia: CENC, AES128-CTR e AES128-CBC

[ii] Suporte a formatos de vídeo: DASH-fMP4, HLS-fMP4 e HLS-TS

FONTE Huawei

