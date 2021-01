Le partenariat de la plateforme EZDRM avec l'écosystème des développeurs de Huawei apporte une meilleure protection du contenu aux développeurs

La solution bien connue de DRM-as-a-Service est disponible pour une intégration mondiale.

SHENZHEN, Chine, 27 janvier 2021 /PRNewswire/ -- EZDRM, le fournisseur original de DRM-as-a-Service pour la sécurité du streaming vidéo, offre une variété de solutions de protection du contenu pour répondre aux besoins des développeurs et des fournisseurs de services. En tant que partenaire de l'écosystème des développeurs de Huawei, le DRM Universal d'EZDRM a été amélioré pour incorporer le DRM WisePlay de Huawei, et est disponible pour les développeurs afin de répondre aux exigences de protection du contenu pour les principaux systèmes de lecture.

« Travailler avec Huawei a été une expérience formidable », a déclaré Olga Kornienko, directrice de l'exploitation chez EZDRM. « Selon nous, un tout nouvel éventail de clients pourra désormais bénéficier de la disponibilité du DRM WisePlay dans notre solution combinée, qui est sécurisée et évolutive. »

La solution DRMaaS apporte de multiples avantages aux développeurs d'AppGallery

En tant que fournisseur de solutions DRMaaS, EZDRM facilite la sécurisation des services de vidéos en direct, à la demande, téléchargeables et hors ligne et offre une flexibilité totale dans la prise en charge des modèles commerciaux. EZDRM est à la pointe de l'évolution des services de streaming vidéo depuis 2003. Sa solution DRM Universal, à laquelle s'ajoute désormais WisePlay, occupe une position de leader dans la fourniture de support CENC multi-DRM pour le format MPEG-DASH, éliminant ainsi les problèmes d'intégration et de format propriétaires.

« Sur un marché mondial de solutions OTT de diffusion de contenus vidéo de qualité supérieure, un service Cloud DRM simple et rentable constitue un élément essentiel du puzzle de la diffusion vidéo en continu », a déclaré Kornienko.

En tant que nouveau partenaire de la plateforme Huawei Mobile Services (HMS), EZDRM fournit des solutions SaaS (Software-as-a-Service) pertinentes pour tout développeur ayant besoin d'une protection DRM au niveau du logiciel et du matériel[i] d'intégration pour leur contenu de lecture[ii] dans leur application publiée sur l'AppGallery de Huawei. Grâce à la mise à niveau du service EZDRM, les développeurs et les fournisseurs de services vidéo peuvent rapidement déployer un flux vidéo sécurisé intégré au client DRM WisePlay sur les smartphones et tablettes Huawei qui utilisent des puces Kirin 990 (EMUI 10.1 ou version ultérieure) ou d'autres puces (EMUI 11.0 ou version ultérieure). Cela inclut la prise en charge transparente des contenus vidéo diffusés via des applications sur les appareils mobiles et les tablettes Huawei avec la sécurité DRM WisePlay intégrée en natif.

Lors de la création de son écosystème de partenaires, Huawei a cherché à créer un environnement ouvert et sûr pour tous les développeurs et partenaires de l'écosystème des développeurs. Fidèle à ces valeurs, Huawei accueille EZDRM sur sa plateforme, pour mettre à niveau sa solution DRMaaS afin qu'elle prenne pleinement en charge la solution DRM WisePlay de Huawei dans le but d'offrir plus de choix aux développeurs.

Grâce à son équipe d'experts en DRM, EZDRM offre une sécurité vidéo simple qui s'intègre parfaitement à votre système de distribution et s'adapte à votre entreprise. Leur service permet désormais de fournir des services sécurisés à des centaines d'entreprises prospères de vidéo à la demande et en direct, et peut être étendu à la prise en charge de services vidéo régionaux et mondiaux.

À propos d'AppGallery : l'une des trois principales plateformes de distribution d'applications au monde

Lancée dans plus de 170 pays et régions, AppGallery s'est engagée à répondre aux besoins diversifiés, mais ciblés, de ses 500 millions d'utilisateurs actifs mensuels. La plateforme de distribution d'applications recherche activement des partenariats avec des développeurs mondiaux et locaux pour les inviter à rejoindre l'écosystème HMS. Cela permet à AppGallery de demeurer une plateforme ouverte et novatrice accessible à tous.

AppGallery reconnaît l'importance et la contribution de ses développeurs et se consacre entièrement à leur réussite. AppGallery offre également un soutien opérationnel complet aux développeurs du monde entier, ainsi que plusieurs initiatives centrées sur les développeurs, ce qui leur permet d'innover davantage dans le développement d'applications.

À propos de EZDRM

EZDRM est le premier spécialiste de la gestion des droits numériques en tant que service (DRMaaS). L'entreprise propose une solution simple et unique pour protéger et monétiser le contenu vidéo. L'offre DRMaaS entièrement gérée par EZDRM permet de soutenir facilement la diffusion vidéo en direct, la VOD et la lecture hors ligne téléchargeable. www.ezdrm.com.

FAQ de EZDRM : https://hs.ezdrm.com/hubfs/Files/Rube%20FAQ-v1.1-final.pdf

Le service en bref : https://www.ezdrm.com/Documentation/2018_EZDRM_Service_Brief_v3-Top50.pdf

Documentation relative au logiciel DRMaaS de EZDRM : https://www.ezdrm.com/html/documentation.asp

Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site Web des développeurs Huawei sur https://developer.huawei.com/consumer/en/ ou le Forum des développeurs Huawei sur https://forums.developer.huawei.com/forumPortal/en/home .

[i] Prise en charge des algorithmes de cryptage : CENC, AES128-CTR, et AES128-CBC

[ii] Prise en charge des formats vidéo : DASH-fMP4, HLS-fMP4, et HLS-TS

Related Links

https://www.huawei.com



SOURCE Huawei