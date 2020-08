A Parsable arrecadou US$ 60 milhões, elevando o valor total do financiamento para US$ 133 milhões para acelerar a implementação do trabalho conectado em escala empresarial

SÃO FRANCISCO, 11 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- A Parsable, a empresa da Plataforma Connected Worker™ , anunciou hoje que arrecadou US$ 60 milhões em uma rodada de financiamento de Série D. Com este novo financiamento, a Parsable poderá acelerar seu crescimento, incluindo a Ásia, Europa, Oriente Médio, África e América Latina; investir em sua rede de parceiros globais e integrações que está se expandindo rapidamente; e intensificar ainda mais a potência empresarial e as capacidades de sua plataforma, com o objetivo final de aumentar a segurança, a produtividade e a produção de alta qualidade para os trabalhadores industriais essenciais da linha de frente.

Novos investidores — a Activate Capital e a Glade Brook Capital Partners — lideraram em conjunto a rodada de financiamento. A Alumni Ventures Group, a Cisco Investments, a Downing Ventures, a Evolv Ventures e a Princeville Capital são novos investidores que também participaram. A rodada de financiamento inclui também amplo apoio dos investidores financeiros existentes, como a Lightspeed Venture Partners, a Future Fund e a B37 Ventures, bem como investimentos estratégicos contínuos dos grupos de investimento da Honeywell e da Saudi Aramco Energy Ventures. Esta última rodada elevou o financiamento total da Parsable até agora a mais de US$ 133 milhões.

Esse nível de investimento é uma evidência da oportunidade de mercado e uma validação de que a abordagem de plataforma de escala corporativa altamente segura da Parsable é o que o mercado deseja, e não apenas soluções pontuais.

A plataforma Connected Worker da Parsable oferece ferramentas digitais modernas que ajudam a conectar os trabalhadores de linha de frente aos especialistas, informações, sistemas e máquinas necessários para impulsionar a segurança, a produtividade e a qualidade das operações industriais e de produção.

Os clientes da Parsable incluem empresas emblemáticas como a Corteva Agriscience, Grupo Bimbo, Georgia-Pacific, Henkel, Shell, Suntory e Yara, além de muitos outros produtores globais que são líderes na fabricação de bens de consumo embalados, papel, embalagens, transporte e energia. A plataforma Connected Worker da empresa está implementada no mundo todo, disponível em 14 idiomas para usuários de mais de 130 países.

"A Parsable é uma peça-chave da nossa iniciativa digital geral e do nosso plano estratégico para equipar nossos funcionários com as tecnologias digitais certas para alcançar novos níveis de transparência, consistência e colaboração. À medida que a automação industrial se torna mais predominante em nosso negócio, ter essa conexão perfeita entre nossos trabalhadores, máquinas e sistemas é fundamental — e é nesse ponto que a Parsable desempenha um papel de liderança", afirma Raul Obregon, diretor de informação e transformação do Grupo Bimbo.

A plataforma Connected Worker da Parsable é voltada principalmente para dispositivos móveis e orienta os funcionários de linha de frente e suas atividades através de procedimentos digitais de trabalho padrão com recursos avançados de mídia, permite colaboração em tempo real e remota, e ativa ações automatizadas em sistemas e máquinas comerciais. As empresas podem então recolher e analisar dados novos e importantes sobre o trabalho de linha de frente, incluindo a adesão aos critérios de segurança e qualidade. Como resultado, as organizações podem avaliar a execução do trabalho de forma rápida e precisa, aprimorar constantemente os processos de trabalho e acelerar a eficiência e a excelência operacional para várias equipes e locais em grande escala.

No ano passado, a Parsable expandiu rapidamente sua presença e uso no mundo todo, incluindo:

Crescimento global ano a ano de 11x na quantidade de usuários registrados

180% de crescimento global ano a ano dos locais implementados

190% de crescimento global ano a ano dos casos de uso de segurança implementados

155% de crescimento global dos procedimentos de trabalho relacionados à segurança concluídos por clientes de bens de consumo embalados entre março e maio de 2020, durante o auge da pandemia de COVID-19

"A Activate foi fundada em 2017 para investir em empresas inovadoras que usam soluções digitais para transformar a economia industrial em direção a um futuro mais conectado, inteligente e resiliente. Após 18 meses pesquisando o cenário das plataformas digitais para procedimentos e para o 'trabalhador conectado', identificamos a Parsable como a líder do mercado", declara David Lincoln, sócio-gerente da Activate Capital. "À medida que as empresas aceleram sua adoção da Internet Industrial das Coisas e sua transformação digital, vemos a Parsable como a líder em operações inteligentes conectadas. Estamos empolgados por nos juntarmos à equipe e fazermos parte do seu crescimento." Lincoln fará parte da diretoria da Parsable.

"A Glade Brook tem o prazer de coliderar o financiamento de Série D da Parsable. A Parsable é líder em software como serviço (SaaS), capacitando o trabalhador conectado em ambientes de produção e indústria", afirma Paul Hudson, sócio-fundador e diretor de investimentos da Glade Brook Capital Partners."Acreditamos que a Parsable está bem posicionada para crescer e se tornar uma empresa de software que vai ditar os rumos da categoria e oferecer um retorno sobre o investimento extraordinário para seus clientes e parceiros." Hudson vai se juntar à diretoria da Parsable.

Lorrissa Horton, vice-presidente e gerente geral do WebEx Teams da Cisco, entrará como observadora na diretoria da Parsable.

Garantia de resiliência de longo prazo das cadeias de suprimento globais

Em uma pesquisa recente do Fórum Econômico Mundial (FEM) com os maiores especialistas em risco do mundo, mais de 48% dos entrevistados disseram estar mais preocupados com uma interrupção das cadeias de suprimento globais como resultado da pandemia de saúde. Outro relatório do FEM afirma que a crise da COVID-19 afetou mais de 75% da produção mundial. A Parsable é membro do FEM e participante ativo da plataforma "Shaping the Future of Advanced Manufacturing and Production" da organização.

"Apesar destes tempos incertos, a conquista desta quantia de financiamento comprova que as empresas com visão de futuro e a comunidade de investimento estão otimistas em relação à importância dos trabalhadores industriais na economia mundial. Capacitar os trabalhadores de linha de frente com ferramentas digitais modernas, acessíveis e poderosas para aumentar a segurança, o desempenho e a qualidade é essencial para a resiliência e flexibilidade de longo prazo de nossas cadeias de suprimento", afirma Lawrence Whittle, diretor-geral da Parsable.

Whittle prossegue: "Os sistemas legados e as soluções pontuais simplesmente não foram desenvolvidos para o tipo de agilidade e escala que são necessários atualmente para alcançar a excelência operacional. A plataforma Connected Worker da Parsable atende a todos os requisitos de flexibilidade, abrangência, facilidade de uso e rápida obtenção de valor, e estamos empolgados com o próximo nível de crescimento global em larga escala."

"Estamos em um ponto decisivo da digitalização da cadeia de suprimento e dos processos de fabricação. Esta época sem precedentes acelerou o surgimento de um novo 'normal' que prioriza o digital. Ao conectar sua plataforma Connected Worker ao Microsoft Teams, a Parsable redefiniu a forma como as empresas industriais globais e como as equipes de linha de frente trabalham juntas, além de potencializar o uso de dados em toda a cadeia de suprimento", afirma Çağlayan Arkan, vice-presidente de fabricação da Microsoft. O Frontline Work Connector para Microsoft Teams da Parsable permite a colaboração entre os usuários do Microsoft Teams e trabalhadores industriais no chão de fábrica ou de campo, capacitando-os para acessar e compartilhar facilmente as informações que precisam para fazer seu trabalho direito.

Sobre a Parsable

A Parsable ( www.parsable.com ) ajuda as maiores empresas industriais do mundo a fazerem seus trabalhos da maneira certa — sempre. A plataforma Connected Worker da Parsable permite que os funcionários executem seu trabalho de forma colaborativa, usando instruções de trabalho digitais e sem papel em dispositivos móveis. Além de avaliar cada etapa e ação, os trabalhadores podem identificar problemas e fornecer feedback em tempo real para que cada processo seja rapidamente analisado e aprimorado. Com a Parsable, as empresas obtêm visibilidade sem precedentes sobre suas operações, descobrem dados detalhados sobre seus processos de trabalho para gerar melhoria constante e atraem novos talentos com experiência em tecnologia. Membro do Fórum Econômico Mundial, a Parsable tem sede em São Francisco e conta com escritórios na América do Norte e Europa. Acompanhe a empresa no LinkedIn , no Twitter ( @ParsableHQ ) e no blog da Parsable .

