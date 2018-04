A Pernod Ricard reforça seu apoio de longa data à amfAR tornando-se a parceira oficial global de vinhos e bebidas alcoólicas da fundação

Enquanto a Pernod Ricard tem uma amizade de longa data com a amfAR, tendo participado anteriormente de eventos de gala da amfAR em Nova York, Hong Kong e São Paulo, este é o ano inaugural que a "Createurs de Convivialite" vai assumir como sua parceira global de vinhos e bebidas alcoólicas. A Pernod Ricard exibirá todo seu portfólio de luxo com a Maison Perrier-Jouët e a Absolut Elyx posicionadas como as maiores marcas da parceria, incluindo os próximos jantares e eventos da amfAR durante a Semana da Moda de Paris, a Semana da Moda de Milão e o evento de gala de Los Angeles, em outubro. A Perrier-Jouët e a Absolut Elyx são essenciais para o portfólio de prestígio da Pernod Ricard nos Estados Unidos e se alinham perfeitamente com a visão da amfAR de promover experiências altamente refinadas comparáveis com as exigentes preferências de seu público.

A Pernod Ricard está honrada por ser a parceira oficial global de vinhos e bebidas alcoólicas da amfAR, uma fundação exemplar, cujos 25 anos de compromisso com o impacto global da AIDS e do HIV foram compensados com alianças diferenciadas e de longa data com marcas, disse Alexandre Ricard, Presidente do Conselho e Executivo-Chefe da Pernod Ricard. Estamos ansiosos para iniciarmos nossa parceria e brindarmos sua realização no próximo evento de gala da fundação em Cannes, um dos mais importantes eventos anuais de gala para arrecadação de fundos de todo o mundo.

A amfAR está imensamente agradecida à Pernod Ricard por se comprometer com nossa missão para eliminar a epidemia da AIDS através de pesquisa inovadora, disse o CEO da amfAR, Kevin Robert Frost. Seu apoio em nossos eventos nos ajudará a levantar fundos vitais para a pesquisa, as quais, por fim, levarão à cura para milhões de pessoas que vivem com HIV/AIDS atualmente.

A Pernod Ricard tem por objetivo causar um impacto na campanha Contagem Regressiva para a Cura, da amfAR – o objetivo principal da fundação de desenvolvimento da base científica da cura para o HIV/AIDS até 2020 – através do fornecimento de recursos financeiros e de pessoal e promoção necessários para pesquisas e inovações pioneiras. A marca de luxo se orgulha por identificar causas importantes para seus consumidores e por se comprometer a longo prazo para fazer a diferença. Desde mais de 30 anos de apoio à comunidade LGBTQ através da conscientização pelo marketing e promovendo aceitação e igualdade, até a obtenção de 100% no Índice da Campanha de Igualdade Corporativa dos Direitos Humanos em 2018, a Pernod Ricard tem uma rica história de apoio à missões e objetivos que incorporam o espírito do propósito de sua marca. A parceria da Pernod Ricard com a amfAR está alinhada com o investimento contínuo da marca nos pilares de sua responsabilidade social corporativa, os quais incluem sustentabilidade, responsabilidade e um compromisso com a comunidade.

Sobre a amfAR:

A amfAR, a Fundação para a Pesquisa da AIDS (The Foundation for AIDS Research), é uma das organizações não-governamentais líderes mundiais, dedicada ao apoio à pesquisa da AIDS, prevenção do HIV, tratamento educacional e promoção. Desde 1985, a amfAR investiu mais de US$ 517 milhões em seus programas e concedeu mais de 3.300 subsídios para equipes de pesquisa em todo o mundo.

Sobre a Pernod Ricard

A Pernod Ricard é a segunda maior empresa de vinhos e bebidas alcoólicas do mundo com vendas consolidadas de € 9.010 milhões no ano de 2017. Criado em 1975 pela fusão da Ricard e da Pernod, o grupo adotou o desenvolvimento sustentável, baseado tanto no crescimento orgânico como nas aquisições: Seagram (2001), Allied Domecq (2005) e Vin&Sprit (2008). A Pernod Ricard possui um dos portfólios de marcas mais prestigiados do setor: Absolut Vodka, Ricard pastis, Ballantine's, Chivas Regal, Royal Salute e os uísques The Glenlivet Scotch, uísque Jameson Irish, conhaque Martell, rum Havana Club, gim Beefeater, licor Malibu e os champanhes Mumm e Perrier-Jouët, bem como os vinhos Jacob's Creek, Brancott Estate, Campo Viejo e Kenwood. A Pernod Ricard emprega uma força de trabalho de aproximadamente 18.500 pessoas e opera através de uma organização descentralizada com 6 "empresas da marca" e 86 "empresas de mercado" estabelecidas em cada mercado-chave. A Pernod Ricard está fortemente comprometida com uma política de desenvolvimento sustentável e promove o consumo responsável. A estratégia e as ambições da Pernod Ricard estão baseadas em três valores-chave que orientam sua expansão: espírito empreendedor, confiança mútua e um forte sentido ético. A Pernod Ricard está listada na Euronext (designação: RI; código ISIN: FR0000120693) e faz parte do índice CAC 40.

