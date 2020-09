A Pinnacle In Vitro Diagnostics desenvolve um teste barato de 15 minutos de antígeno da COVID-19

Como líderes na detecção de câncer de cólon e outros diagnósticos in-vitro , a Pinnacle passou mais uma vez para a vanguarda do setor de dispositivos médicos, emparelhando o NEO e o RAD com tecnologia de smartphone de ponta e em conformidade com a Lei de Portabilidade e Responsabilidade de Seguros de Saúde (HIPAA). Este emparelhamento fornece dados anônimos dos testes, relatórios de inteligência em tempo real e transmissão das análises para os provedores de cuidados com a saúde e agências de saúde, incluindo o Centro para o Controle de Prevenção de Doenças (CDC - Center for Disease Control and Prevention).

"Nossa equipe está trabalhando em colaboração com parceiros estratégicos e com a FDA para fornecer os protocolos de testagem e estratégias de mitigação de riscos para garantir uso seguro e eficaz de nossa solução de teste para a COVID-19", disse Charlie Balentine, presidente da Pinnacle IVD Corporation. "Através do emparelhamento de nossos testes de antígeno e anticorpos de ponto de cuidado com uma plataforma de tecnologia, podemos fornecer aos fornecedores de cuidados de saúde e elaboradores de políticas os dados que eles precisam para tomar decisões fundamentadas. Estamos também tomando providências para escalar nossa capacidade de fabricação nos Estados Unidos e global para atendermos a enorme demanda. Esperamos fazer nossa parte para que a América volte a trabalhar e que nossas crianças voltem à escola com segurança".

A Pinnacle está trabalhando de perto com a FDA e com seu conselheiro legal, Foley & Lardner LLP para obter a Autorização para Uso de Emergência da FDA. A Pinnacle formou parceria com a Syntactx Clinical Research Services e com a Universidade George Mason para realizar estudos clínicos adicionais. Os resultados desses estudos serão publicados no Website da Pinnacle no endereço https://www.pblabs.com/products/pinnacle-rapid-antigen-test.

Para mais informações, ligue para 1-877-465-0826 ou envie e-mail para [email protected] para se conectar com nossos distribuidores autorizados.

O Teste Rápido de Detecção de Antígeno ainda não foi liberado ou aprovado pela FDA.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1247426/Pinnacle_In_Vitro_Diagnostics_RAD_Test.jpg

FONTE Pinnacle In Vitro Diagnostics

