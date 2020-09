Pinnacle In Vitro Diagnostics desarrolla prueba de antígeno para el COVID-19, de 15 minutos y costo/efectiva

NASHVILLE, Tennessee, 2 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- Pinnacle IVD (Pinnacle) se complace en anunciar la adición de la prueba de detección rápida de antígeno (CovID Rapid Antigen Detection Test, RAD) a su línea de productos de pruebas de diagnóstico, que incluye la prueba Pinnacle CovID NEO IgG/IgM Antibody Test (NEO) y la prueba Second Generation FIT para cáncer de colon. RAD es una de las pruebas de análisis de diagnóstico inmediato que no requiere equipo de laboratorio adicional y brinda resultados altamente precisos en tan solo 15 minutos. Pinnacle ha notificado a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (Food and Drug Administration, FDA) a través de un pedido de preautorización de uso de emergencia que es su intención presentar una solicitud de autorización de uso de emergencia dentro de un período de 10 días. La prueba CovID RAD desempeñará un papel fundamental en la lucha de Estados Unidos contra el COVID-19 al proporcionar una detección rápida y fácil de las infecciones por SARS-CoV-2.