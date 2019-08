A ProPILOT golf ball da Nissan transforma todos os pilotos em profissionais

O conceito é inspirado na tecnologia de assistência ao motorista ProPILOT 2.0 da Nissan, que será lançada no novo Nissan Skyline no próximo mês no Japão. Concebido para condução em rodovia de rampa de acesso a rampa de saída (rampa-para-rampa)1, o ProPILOT 2.0 engrena com o sistema de navegação do veículo para ajudar a manobrar o carro de acordo com um percurso predefinido em estradas designadas. O sistema é o primeiro no mundo a fazer essa combinação com a capacidade de condução sem intervenção enquanto trafega em uma única pista.2

Semelhante à tecnologia avançada ProPILOT 2.0 do Skyline, a bola de golfe ProPILOT dá suporte aos golfistas seguindo uma rota pré-definida até o objetivo. Os jogadores podem sentir-se confiantes de que vão atingir a meta sem esforço em cada putt. Usando a tecnologia influenciada pela Nissan Intelligent Mobility (Mobilidade Inteligente), a visão da empresa sobre como os carros são movidos, impulsionados e integrados à sociedade, a bola navega pelo green e entra no buraco no primeiro putt, proporcionando uma experiência de golfe livre de estresse.

Uma câmera aérea detecta a posição da bola e do buraco. Quando a bola é atingida, um sistema de monitoramento calcula a rota correta com base no movimento da bola e ajusta sua trajetória. Combinando a tecnologia de detecção com um motor elétrico interno, a bola de golfe ProPILOT permanece na rota até alcançar o buraco, fazendo com que mesmo os novatos, de todas as idades, se sintam profissionais.

A ProPILOT golf ball da Nissan é a mais recente de uma série de conceitos inspirados nas tecnologias Nissan Intelligent Mobility. Entre os exemplos anteriores estão Intelligent Parking Chair, a ProPILOT Chair e a ProPILOT Park Ryokan (apresentando self-parking slippers (chinelos de estacionamento autônomo))

Os visitantes podem experimentar a ProPILOT golf ball de 29 de agosto a 1º de setembro na galeria da sede global da Nissan em Yokohama. A demonstração fica disponível das 10h às 20h.

Vídeo conceito: https://youtu.be/ZWtoDRsWgkk

1 Uma via expressa nacional, conforme prescrito pela National Expressway Act. Uma estrada limitada, conforme prescrito pela Road Act.

2 O recurso sem intervenção não está disponível em estradas que tenham tráfego de duas vias, em túneis, em estradas sinuosas, em áreas de pedágio, faixas de fusão ou áreas com um número decrescente de faixas, e em áreas onde o controle manual seja necessário. Ao entrar em um trecho da estrada onde a condução sem intervenção não está disponível, o sistema alertará o motorista com antecedência para que possa assumir o controle manual da direção.

Sobre a Nissan Motor Co., Ltd.

A Nissan é uma fabricante global de veículos de linha completa que coloca no mercado mais de 60 modelos sob as marcas Nissan, INFINITI e Datsun. No ano fiscal de 2018, a empresa vendeu 5,52 milhões de veículos no mundo, gerando receita de 11,6 trilhões de ienes. A sede global da Nissan em Yokohama, no Japão, gerencia operações em seis regiões: Ásia & Oceania, África, o Oriente Médio e a Índia, China; Europa, América Latina e América do Norte. A Nissan tem parceria com a fabricante francesa Renault desde 1999 e adquiriu participação de 34% da Mitsubishi Motors em 2016. A aliança Renault-Nissan-Mitsubishi vendeu 10,76 milhões de veículos combinados no ano civil de 2018.

Para obter mais informações sobre nossos produtos, serviços e compromisso com a mobilidade sustentável, visite:

nissan-global.com. Podemos ser seguidos, também, em Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn e todos os vídeos mais recentes podem ser assistidos no YouTube.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/966126/ProPilot_Golf_Ball.jpg

FONTE Nissan Motor Co., Ltd.

Related Links

https://www.nissan-global.com



SOURCE Nissan Motor Co., Ltd.