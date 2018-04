A Pulsus chega à Europa e assina contrato com 25 sociedades científicas e de saúde

O mais recente adendo a essa iniciativa é o apoio da região europeia, que inclui a Sociedade Polonesa de Ortopedia e Traumatologia, a Associação Europeia de Rede Temática de Biotecnologia, a Federação Mundial de Sociedades Pediátricas e de Cuidados Intensivos e Críticos, a Sociedade Internacional do Uso de Cerâmica na Medicina, a Federação Internacional de Talassemia, a Associação Mundial de Medicina Integrada e a Associação de Intercâmbios de Biotecnologia.

Ao fazer o anúncio, Dr. Srinubabu Gedela , CEO da PULSUS, disse: "Com essa parceria com as sociedades, o Grupo Pulsus tem como objetivo aumentar a conformidade científica, criando redes, coordenando projetos com colegas e cooperação mútua".

Com o apoio da indústria e do meio acadêmico, a Pulsus e suas subsidiárias Omics international, dentre as reuniões e séries de conferências internacionais, poderão ser organizados 3.000 eventos globais anuais em 40 países em 2018. Essas conferências atraem mais de 50 milhões de visitantes on-line, mais de 25.000 visitantes únicos on-line por conferência e mais de 75.000 visualizações da página de cada conferência, que ajudarão a quantificar a pesquisa e a biografia de cada apresentador, a visibilidade das comunidades on-line e o reconhecimento mundial.

De forma interessante, as reuniões da Pulsus oferecem oportunidades de alto nível para os profissionais de enfermagem publicarem seus resumos e artigos na íntegra, nos respectivos periódicos, com o número DOI específico fornecido por referência cruzada. Os perfis dos palestrantes exibidos nos sites das conferências concedem reconhecimento especial aos profissionais de saúde.

As apresentações das conferências de enfermagem intensificam a audiência global dos profissionais de enfermagem, em plataformas pioneiras como Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube, Vimeo e outras plataformas de mídia social. Com participantes de todo o mundo, pesquisadores, acadêmicos, estudantes e a indústria podem se beneficiar de demonstrações, workshops, simpósios e exposições, que facilitam a troca de informações, o encontro com profissionais já atuando e potenciais, além da promoção de produtos. As reuniões da Pulsus também concedem pontos de educação continuada (CME, CPD, CE e CNE), essenciais para manter a competência dos profissionais.

Sobre o Grupo Pulsus: o Grupo Pulsus é uma empresa de prestadora de serviços de saúde e informática. Com sede em Cingapura, a PULSUS tem mais de 5.000 funcionários, nos escritórios da Pulsus-Londres, Pulsus-Chennai, Pulsus-Gurgaon e Pulsus-Hyderabad.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/544592/PULSUS_Logo.jpg

FONTE Pulsus Group

SOURCE Pulsus Group

Related Links

https://www.pulsusconference.com/