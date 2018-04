Pulsus s'étend en Europe et signe un accord avec 25 sociétés scientifiques et de soins de santé

Le dernier ajout à cette initiative est soutenu par la région européenne, et inclut la Société polonaise d'orthopédie et de traumatologie, l'Association européenne du réseau thématique des biotechnologies, la Fédération mondiale des Sociétés des soins intensifs pédiatriques et des soins critiques, la Société internationale de la céramique en médecine, La Fédération internationale de thalassémie et l'Association mondiale de médecine intégrée ainsi que l'Association Switch Biotech.

Lors de son annonce, le Dr Srinubabu Gedela, PDG de PULSUS, a déclaré : « En nouant un partenariat avec de telles sociétés, Pulsus Group est enclin à accroître la conformité scientifique en créant des réseaux, en coordonnant les pairs et en établissant une coopération mutuelle. »

Grâce au soutien de l'industrie et du monde universitaire, Pulsus et ses filiales Omics international, meetings international et conference series pourront planifier 3000 événements annuels par an dans 40 pays en 2018. Ces conférences attirent plus de 50 millions de visiteurs en ligne, plus de 25 000 de visiteurs uniques en ligne par conférence et plus de 75 000 pages vues pour chaque conférence individuelle, ce qui aiderait à quantifier la recherche et la biographie de chaque présentateur, la visibilité auprès des communautés en ligne et à se faire reconnaître dans le monde entier.

Il est intéressant de noter que Pulsus meetings fournit une opportunité de première classe aux infirmiers praticiens de publier leurs articles résumés et complets dans les revues respectives avec un numéro DOI fourni par CrossRef. Les profils des conférenciers affichés sur les sites Web des conférences donnent une reconnaissance spéciale aux praticiens de santé.

Les présentations de la conférence sur les soins infirmiers renforcent l'audience mondiale des professionnels des soins infirmiers sur des plateformes pionnières comme Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube, Vimeo et d'autres plateformes de réseaux sociaux. Avec des participants du monde entier, les chercheurs, intellectuels, étudiants et l'industrie pourront bénéficier de démonstrations, d'ateliers, de symposiums et d'exposition qui facilitent l'échange d'informations, la rencontre avec des praticiens actuels et potentiels et la promotion des produits. Les réunions Pulsus fournissent également des crédits CME (formation médicale continue), CPD (formation professionnelle continue), CE et CNE (éducation permanente en soins infirmiers) essentiels au maintien des compétences.

À propos de Pulsus Group : Pulsus Groups est une société d'informatique médicale et de services de soins de santé. Située à Singapour, PULSUS emploie plus de 5000 employés à travers ses bureaux à Pulsus-Londres, Pulsus-Chennai, Pulsus-Gurgaon et Pulsus-Hyderabad.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/544592/PULSUS_Logo.jpg

SOURCE Pulsus Group

Related Links

https://www.pulsusconference.com/