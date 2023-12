A pureza dos injetáveis é fator essencial para eficácia de tratamentos estéticos

Merz Aesthetics® Latam promoveu eventos e educação médica em quatro países da América Latina para discutir a importância da pureza para manter a eficácia, segurança e duração dos tratamentos injetáveis antirrugas

SÃO PAULO, 14 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- A composição de itens de consumo tem ganhado importância. Saber quais são os ingredientes, seus benefícios, assim como a busca por empresas e marcas que demonstram esse cuidado no desenvolvimento de seus produtos é uma discussão que tem gerado o aumento de opções que atendam às necessidades e exigências dos consumidores. O que não é amplamente discutido é que esse conceito também está presente nos procedimentos estéticos. E, para estimular essa percepção na área, a Merz Aesthetics®, maior empresa dedicada à medicina estética no mundo, promoveu o Toxin Experts Latam, um roadshow que passou por quatro países da América Latina, com o objetivo de avançar a excelência clínica, aprofundar o entendimento da evolução dos produtos injetáveis, como sua composição, bem como novas técnicas de aplicação.

O Toxin Experts passou por México, Colômbia, Argentina e Brasil, entre outubro e novembro e recebeu mais de 700 profissionais da saúde durante as quatro paradas. Para conduzir as aulas, a Merz® convidou três dos médicos mais relevantes da medicina estética mundial: Dr. Arthur Swift, cirurgião plástico canadense; Dra. Carla Pecora, dermatologista brasileira e Dra. Julieta Spada, dermatologista argentina.

Um dos temas principais da série de eventos foi a pureza dos produtos injetáveis. Para Dra. Carla Pecora, já existe uma busca por produtos orgânicos e naturais sem conservantes e precisamos ter essa atenção também quando o assunto é cuidar da pele. "Se já temos um olhar para outras áreas, por que não prestamos atenção à composição do que estamos injetando na nossa pele? Há produtos que apresentam proteínas desnecessárias em sua composição e existem opções puras, que trazem apenas o que nosso corpo irá realmente precisar para a ação necessária durante um procedimento estético", detalha a especialista em dermatologia clínica e cirúrgica.

Já para Dra. Julieta Spada, existe uma preocupação com nosso sistema imunológico que deve ser levada em consideração. "Olhar para a composição dos injetáveis se tornou ainda mais importante pós-Covid 19, pois nosso corpo sofreu muito com a pandemia. Por isso, precisamos escolher produtos que não agridam ainda mais nosso sistema imunológico. E, hoje, já temos no mercado a opção de produtos com alto nível de pureza que não provocam o chamado efeito vacina, que faz com que o corpo diminua a resposta ou pare de responder ao tratamento", explica a dermatologista estética, clínica e cirúrgica, baseada em Buenos Aires, Argentina.

Durante o Toxin Experts, os médicos também abordaram temas como precisão e duração. Além de manter a eficácia dos tratamentos injetáveis antirrugas1, a pureza também é essencial para a longa duração com baixo risco de resistência, tratamento após tratamento2-9.

Segundo o cirurgião plástico Dr. Arthur Swift, existem duas maneiras de olhar para a duração. "Com a utilização do teste EMG (eletromiografia), conseguimos ver a ação do produto no músculo mesmo depois de algum tempo. Porém, a duração clínica é a percepção do paciente. E ela pode durar mais ou menos, dependendo das expectativas de cada um", explica.

Ele ainda revela que a busca por procedimentos tem se iniciado cada vez mais cedo. "Se antes as pessoas buscavam tratamento com 40 ou 50 anos, hoje, tenho pacientes com 19. O uso excessivo de redes sociais e câmeras em reuniões online, tem feito com que as pessoas enxerguem coisas que antes seriam imperceptíveis. Com isso, começam a buscar procedimentos mais cedo e com mais frequência", diz o médico canadense.

Dra. Julieta diz ainda que existem outros fatores que podem influenciar na duração. "Os pacientes precisam estar cientes que após a vacina da Covid, por exemplo, é normal que o tratamento injetável dure menos. Atletas e pessoas que praticam atividade física também demonstram uma resposta menos duradoura. Existem diversos aspectos a serem considerados e, por isso, a educação de pacientes e médicos é tão importante", finaliza a médica.

Dado todos esses fatores, ao considerar algum procedimento estético, é indicado que o paciente busque informações de fontes seguras e consulte um médico de sua confiança, que possa fazer uma análise individualizada do caso para então prescrever a técnica e produto adequados para atingir os objetivos do paciente.

Sobre a Merz Aesthetics®

A Merz Aesthetics® é uma empresa de medicina estética com uma longa história de capacitação e empoderamento de profissionais de saúde, pacientes e funcionários para viverem todos os dias com confiança. Nosso objetivo é ajudar as pessoas ao redor do mundo a se parecerem, sentirem e viverem como as melhores versões de si mesmas – seja qual for a definição delas. Clinicamente comprovado, seu portfólio de produtos inclui injetáveis, dispositivos e tratamentos de cuidados com a pele projetados para atender às necessidades de cada paciente com altos padrões de segurança e eficácia. Sendo propriedade familiar há mais de 115 anos, a Merz Aesthetics é conhecida por construir conexões únicas com clientes que se sentem em família. A sede global da Merz Aesthetics® fica em Raleigh, N.C., EUA, com presença comercial em 52 países em todo o mundo. Também faz parte do Merz Group, fundado em 1908 e sediado em Frankfurt, na Alemanha Saiba mais em merzaesthetics .

