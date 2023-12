La pureza de los inyectables es un factor esencial para la eficacia de los tratamientos estéticos

Merz Aesthetics ® Latam realizó eventos y educación médica en cuatro países latinoamericanos para discutir la importancia de la pureza para mantener la eficacia, seguridad y duración de los tratamientos inyectables antiarrugas

SAN PABLO, 14 de diciembre de 2023 /PRNewswire/ -- La composición de los artículos de consumo ha ganado cada vez más importancia. Conocer cuáles son los ingredientes, sus beneficios, así como la búsqueda de empresas y marcas que demuestren este cuidado en el desarrollo de sus productos es una discusión que ha llevado a un aumento de las opciones que satisfagan las necesidades y exigencias de los consumidores. Sin embargo, lo que no se discute mucho es que este concepto también está presente en los procedimientos estéticos. Y para estimular esta percepción en el área, Merz Aesthetics®, la mayor empresa dedicada a la medicina estética en el mundo, promovió Toxin Experts Latam, un roadshow que recorrió cuatro países de América Latina, con el objetivo de avanzar en la excelencia clínica, profundizando el entendimiento de la evolución de los productos inyectables, como su composición, así como las nuevas técnicas de aplicación.

Toxin Experts recorrió México, Colombia, Argentina y Brasil entre octubre y noviembre y recibió a más de 700 profesionales de la salud durante sus cuatro paradas. Para dictar las clases, Merz® invitó a tres de los principales médicos estéticos del mundo: el Dr. Arthur Swift, cirujano plástico canadiense; la Dra. Carla Pecora, dermatóloga brasileña, y la Dra. Julieta Spada, dermatóloga argentina.

Uno de los temas principales de la serie de eventos fue la pureza de los productos inyectables. Para la Dra. Carla Pecora, ya existe una búsqueda de productos orgánicos y naturales sin conservantes y debemos prestar atención a esto cuando se trata del cuidado de la piel. "Si ya prestamos atención a otras áreas, ¿por qué no lo hacemos con la composición de lo que nos inyectamos en la piel? Hay productos que contienen proteínas innecesarias en su composición y hay opciones puras que contienen solo lo que nuestro cuerpo realmente necesita para la acción requerida durante un procedimiento estético", explica la especialista en dermatología clínica y quirúrgica.

Para la Dra. Julieta Spada, hay una preocupación por nuestro sistema inmunológico que debe tenerse en cuenta. "Fijarse en la composición de los inyectables ha cobrado aún más importancia después del Covid 19, ya que nuestro cuerpo sufrió mucho por la pandemia. Por eso debemos elegir productos que no dañen aún más nuestro sistema inmunológico. Y hoy en día, ya tenemos en el mercado una selección de productos con un alto nivel de pureza que no causan el llamado efecto vacuna, que hace que el cuerpo se demore o deje de responder al tratamiento", explica la dermatóloga estética, clínica y quirúrgica radicada en Buenos Aires, Argentina.

En Toxin Experts, los médicos también abordaron temas como la precisión y la duración. Además de mantener la eficacia de los tratamientos inyectables antiarrugas1, la pureza también es esencial para una larga duración con bajo riesgo de resistencia, tratamiento tras tratamiento2-9.

Según el Dr. Arthur Swift, cirujano plástico, hay dos formas de evaluar la duración. "Mediante la prueba EMG (electromiografía), podemos ver la acción del producto sobre el músculo incluso después de transcurrido cierto tiempo. Sin embargo, la duración clínica es la percepción del paciente. Y puede durar más o menos, según las expectativas de cada persona", aclara.

También revela que la búsqueda de procedimientos está empezando a una edad cada vez más temprana. "Si antes la gente buscaba tratamiento a los 40 o 50 años, hoy tengo pacientes de hasta 19 años. El uso excesivo de las redes sociales y las cámaras en las reuniones online ha hecho que las personas vean cosas que antes eran imperceptibles. Por eso, empiezan a buscar procedimientos más temprano y con más frecuencia", dice el médico canadiense.

La Dra. Julieta también señala que hay otros factores que pueden influir en la duración. "Los pacientes deben ser conscientes de que después de la vacuna contra el Covid, por ejemplo, es normal que el tratamiento inyectable dure menos. Los deportistas y las personas que practican actividades físicas también muestran una respuesta menos duradera. Hay muchos aspectos a tener en cuenta, por eso es tan importante la educación de pacientes y médicos", concluye la médica.

Teniendo en cuenta todos estos factores, a la hora de pensar en cualquier procedimiento estético, es recomendable que el paciente busque información en fuentes fiables y consulte a un médico de su confianza, que pueda hacer un análisis individualizado del caso para, posteriormente, prescribir la técnica y el producto adecuado para alcanzar los objetivos del paciente.

Sobre Merz Aesthetics®

Merz Aesthetics® es una empresa de medicina estética con una larga trayectoria de capacitación y empoderamiento de profesionales de la salud, pacientes y colaboradores para vivir cada día con confianza. Nuestro objetivo es ayudar a personas de todo el mundo a verse, sentirse y vivir como la mejor versión de sí mismas, sea cual sea su definición. Clínicamente comprobado, su portafolio de productos incluye inyectables, dispositivos y tratamientos para el cuidado de la piel diseñados para satisfacer las necesidades de cada paciente con altos estándares de seguridad y eficacia. Merz Aesthetics, de propiedad familiar desde hace más de 115 años, es conocida por establecer vínculos únicos con sus clientes, que se sienten como en familia. La sede mundial de Merz Aesthetics® se encuentra en Raleigh, N.C., EE.UU., con presencia comercial en 52 países de todo el mundo. También forma parte de Merz Group, fundado en 1908 y con sede en Frankfurt, Alemania. Más información en merzaesthetics .

Na Mídia Comunicação

Mariana Braz - [email protected]

Referencias

FUENTE Merz Aesthetics