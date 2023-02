A Quantinuum nomeia Rajeeb (Raj) Hazra como CEO

A Quantinuum fortalece ainda mais sua equipe de gerenciamento e liderança à medida que amplia sua posição de liderança global.

Hazra irá auxiliar a Quantinuum, a maior empresa independente de computação quântica integrada do mundo, em sua missão de impulsionar a computação quântica enquanto esta entra em um período de rápido crescimento.

O atual CEO e fundador, Ilyas Khan , permanece na equipe de liderança e se concentrará no desenvolvimento e inovação de produtos como CPO. Ele também continua como membro do conselho de administração da Quantinuum e assumirá o cargo de Vice-Presidente.

TÓQUIO, CAMBRIDGE, Inglaterra, e BROOMFIELD, Colorado, 15 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Quantinuum anunciou hoje que Rajeeb (Raj) Hazra foi nomeado para o cargo de CEO da Quantinuum, com efeito imediato. Ao deixar o cargo, o atual CEO da Quantinuum, Ilyas Khan, continuará sendo um líder na empresa. Ele continua como membro do conselho de administração e agora se tornará Vice-Presidente. Além disso, Khan permanecerá como executivo sênior da empresa em tempo integral. Ele liderará o desenvolvimento e a inovação de produtos como primeiro Diretor de Produtos da Quantinuum - uma função que ele tem um grande apreço.

Hazra tem mais de três décadas de experiência em funções técnicas, quânticas e de supercomputação em todo o mundo. Ele trabalhará em estreita parceria com Khan e a equipe executiva para acelerar a computação quântica e impulsionar a comercialização da empresa. Ele assume a liderança de uma organização que atualmente tem mais de 480 pessoas, impulsionando avanços na descoberta de medicamentos, saúde, ciência de materiais, segurança cibernética, transformação de energia e mudança climática.

"Raj possui qualificações únicas para ocupar esta função, demonstrando suas competências técnicas em tecnologias de ponta e computação de alto desempenho em organizações de pequeno e grande porte", declarou Khan. "Sua visão e habilidades de liderança são exatamente o que precisamos para continuar a acelerar nosso impacto no setor de computação quântica, bem como na sociedade como um todo. Ele possui espírito empreendedor, mentalidade estratégica, uma paixão por tecnologias de software e hardware e experiência na liderança do desenvolvimento de novas oportunidades comerciais para computação quântica. Ele continuará a garantir que a Quantinuum seja conduzida de acordo com 'princípios científicos e empresariais'. Estou ansioso em estabelecer uma parceria com Raj para desenvolver conhecimento e soluções práticas para os desafios mais prementes do mundo.

"Com Raj à frente, a Quantinuum está bem posicionada para continuar a expandir sua presença no emergente setor de negócios quânticos e ter um impacto significativo em desafios reais", disse Darius Adamczyk, Presidente do Conselho da Quantinuum. O momento é perfeito para trazer Raj para a empresa à medida que criamos impulso para alavancar o próximo capítulo das indústrias quânticas. Ele auxiliará a empresa a impulsionar a inovação e o empreendedorismo de alta velocidade na indústria quântica. Agradeço também a Ilyas por sua liderança contínua em sua nova posição e por continuar trazendo sua energia para impulsionar o sucesso da Quantinuum.

"Estou honrado em assumir o cargo de CEO, onde estou animado para me concentrar em ajudar a Quantinuum a crescer e impulsionar as inovações que transformarão a maneira como a computação quântica impacta positivamente o mundo", disse Hazra. "Ao construir sobre a base sólida que Ilyas e a equipe estabeleceram, continuaremos a acelerar a Quantinuum para o futuro".

"Estamos entusiasmados em dar este próximo passo em um momento importante na indústria de computação quântica", disse o Presidente e Diretor de Operações Tony Uttley. "Continuaremos a trabalhar com nossos clientes e parceiros para eventualmente resolver alguns dos problemas mais desafiadores do mundo que a computação convencional não permite, sem deixar de cumprir com os compromisso existentes"

Hazra foi recentemente o Vice-Presidente Sênior e Gerente Geral da Unidade de Negócios de Computação e Redes, e anteriormente o Vice-Presidente Sênior de Estratégia Corporativa e Comunicações, na Micron Technology (Nasdaq: MU), onde estava localizado em San Jose, Califórnia. Lá, ele criou o Corporate Strategy Office, trabalhando em estreita colaboração com a equipe do CEO para definir e implementar um plano estratégico de cinco anos para a empresa. Como Gerente Geral da maior e mais lucrativa unidade de negócios da empresa, ele era responsável por um P&L anual de mais de 12 bilhões de dólares e por uma equipe mundial englobando EUA, Europa e Ásia nas operações de negócios, desenvolvimento de mercado e funções de suporte ao cliente.

Anteriormente, ele passou os últimos 25 anos na Intel Corporation, liderando o Grupo de Empresas e Governo, Grupo de Computação Técnica, Arquitetura e Planejamento de Supercomputadores e Pesquisa de Tecnologia de Sistemas. Lá ele transformou a organização para focar em um mundo de infraestrutura híbrida e multi-nuvem, resultando em novos produtos e parcerias. Após vários anos de declínio ele também transformou o negócio para alcançar o crescimento com estratégias inéditas para aproveitar a mudança para multi-nuvem híbrida e uso corporativo de inteligência artificial e aprendizado de máquina. Ele também tem profunda experiência técnica liderando equipes de várias centenas de pesquisadores espalhados por várias localizações do mundo.

Raj tem é Ph.D. e Mestre em Ciência da Computação pelo College of William and Mary na Virgínia, EUA, e Bacharel em Ciência da Computação pela Jadavpur University em Calcutá, Índia.

Sobre a Quantinuum

Localização: Cambridge, Reino Unido, Broomfield, Colorado, EUA

Estabelecida: Dezembro de 2021 (através da fusão da Honeywell Quantum Solutions (EUA) e da Cambridge Quantum Computing (Reino Unido)

A Quantinuum é uma das maiores empresas integradas de computação quântica do mundo, formada pela combinação de hardware líder mundial da Honeywell Quantum Solutions com os aplicativos e middleware líderes de classe da Cambridge Quantum. Com uma orientação científica e empresarial, a Quantinuum acelera a computação quântica e o desenvolvimento de aplicativos em química, segurança cibernética, finanças e otimização. Seu foco é criar soluções quânticas escaláveis e comerciais para resolver os problemas mais desafiadores do mundo em áreas como energia, logística, mudança climática e saúde. A empresa emprega mais de 480 pessoas, incluindo 350 cientistas, em nove locais nos Estados Unidos, Europa e Japão.

www.quantinuum.com

FONTE Quantinuum

